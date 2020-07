Autostrada: odpowiednia prędkość to nie wszystko

Rozpoczęły się wakacje. W tym roku będą one zupełnie inne niż w latach poprzednich. Ci z Polaków, którzy w ogóle zdecydują się na wyjazd, najczęściej pozostaną w Polsce, a jako środek transportu wybiorą własny samochód. Należy zatem oczekiwać, że ruch na polskich autostradach będzie w kolejnych tygodniach znacznie wzmożony. To też dodatkowy powód, dla którego warto przypomnieć, że poruszanie się po tego rodzaju drogach wymaga od kierującego szczególnych umiejętności.

Na autostradzie liczy się odpowiednia prędkość i należyty odstęp

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (powód 125 wypadków);

niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (94);

zmęczenie lub zaśnięcie (42);

nieprawidłowa zmiana pasa ruchu (40).

Na autostradzie można zatrzymać się tylko na wyznaczonych do tego parkingach.

- Połowy z wypadków bądź kolizji na autostradzie można by uniknąć, gdyby kierowcy stosowali się do kilku podstawowych zasad. By nie stwarzać zagrożenia dla innych należy przede wszystkim zachować bezpieczną odległość. Jeśli jedziemy za blisko, a z samochodu przed nami np. spadnie rower z bagażnika, to nie mamy żadnych szans by ominąć to zagrożenie. Zdarza się też, że z ciężarówki odpadnie kawałek opony. Gdy zachowujemy bezpieczną odległość z łatwością poradzimy sobie z taką przeszkodą na drodze. Jeśli jedziemy za blisko, nieszczęście gotowe – mówi Renata Rychlewska, rzecznik prasowy Autostrada Eksploatacja SA.

- W Polsce nie ma jeszcze przepisów, jednoznacznie określających jaką odległość pomiędzy pojazdami uznajemy za bezpieczną. Bezpieczna odległość to taka, która pozwoli nam na swobodne wyhamowanie naszego pojazdu i uniknięcie zderzenia Oczywiście na uwadze musimy mieć również warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, czy stan techniczny auta, którym podróżujemy, dlatego warto dodać do tego jeszcze zapas czasowy. Wówczas możemy czuć się na drodze bezpiecznie – tłumaczy podkomisarz Marcin Sawicki z Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Poznaniu.

Zaplanuj bezpieczny odpoczynek

– W ciągu autostrady funkcjonują tzw. MOP czyli Miejsca Obsługi Podróżnych. Zostały stworzone z myślą o kierowcach, aby mogli się bezpiecznie zatrzymać, napić kawy, odświeżyć i trochę odpocząć przed dalszą jazdą. Warto z nich korzystać dla bezpieczeństwa własnego i towarzyszy podróży - mówi Anna Ciamciak, rzecznik prasowy Autostrada Wielkopolska SA.

Pamiętaj

Na autostradzie można zatrzymać się tylko na wyznaczonych do tego parkingach.

Na całej długości autostrady, również na Placach i Stacjach Poboru Opłat obowiązuje zakaz cofania

W przypadku awarii pojazdu należy zatrzymać się na pasie awaryjnym, wystawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m od pojazdu, włączyć światła awaryjne i niezwłocznie przejść poza bariery lub jak najdalej na teren zielony.

Wzywając pomoc możesz skorzystać z najbliższej kolumny alarmowej. Kolumny alarmowe rozmieszczone są co 2 km. Aby zawiadomić służby Operatora o zaistniałym problemie wystarczy wcisnąć czerwony guzik. System informatyczny dokona lokalizacji zgłoszenia i odpowiednia pomoc pojawi się niezwłocznie. Można zgłosić awarię także z telefonu komórkowego dzwoniąc pod numer +48 61 83 83 112.

Maksymalna prędkość dopuszczalna na autostradzie to 140 km/h w przypadku samochodów osobowych i 80 km/h w przypadku pojazdów ciężarowych (o masie całkowitej powyżej 3,5 tony).

Wypadki to niestety codzienność polskich dróg. Ze statystyk KGP wynika, że w obszarze zabudowanym jedną z ich głównych przyczyn jest nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. O nieszczęśliwe zdarzenie nietrudno również na autostradach. W minionym roku doszło na nich do 415 wypadków drogowych , w wyniku których 70 osób poniosło śmierć, a 594 zostały ranne.Głównymi przewinieniami kierowców poruszających się autostradami są:O ile nadmierna prędkość w zasadzie nie wymaga już dodatkowego komentarza, o tyle warto zwrócić uwagę na drugą z wymienionych powyżej przyczyn wypadków na autostradach.Jadąc zbyt blisko poprzedzającego pojazdu ryzykujemy zderzeniem w przypadku niespodziewanego hamowania. Zdarza się także, że podczas wyprzedzania auto, jadąc zbyt blisko, zahacza o pojazd wyprzedzany.Jak podczas jazdy określić właściwą odległość? Można zastosować tzw. regułę „3 sekund”. Określa ona minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Należy wybrać dowolny obiekt na trasie, na przykład znak drogowy, przy którym jadący przed nami pojazd się znajduje. Jeżeli miniemy wybrany znak po ok. 3 sekundach, oznacza to, że zachowujemy odległość, którą zapewni nam bezpieczeństwo i możliwość reakcji w razie gwałtownego i niespodziewanego hamowania pojazdu przed nami.Wśród przyczyn wypadków eksperci wymieniają również obok brawury brak koncentracji i zmęczenie. Jazda autostradą często bywa nużąca. Poruszamy się przez wiele kilometrów na prostej drodze, bez konieczności zatrzymania i zmiany tempa. Powoduje to, że po pierwsze przyspieszamy a po drugie zaczynamy interesować się innymi rzeczami, np. sprawdzamy wyniki meczu, rozmawiamy przez telefon, jemy. Wystarczy sekunda nieuwagi i nieszczęście gotoweNa wielu z 22 MOP zlokalizowanych na koncesyjnym odcinku A2 funkcjonują place zabaw i restauracje. Warto o tym pamiętać szczególnie planując jazdę z dziećmi, które dość szybko w aucie się nudzą.Toalety na MOP-ach są na bieżąco czyszczone przy użyciu silnych detergentów oraz okresowo dezynfekowane przez wyspecjalizowaną firmę sprzątającą. Również na otwartych od 1 lipca br. Placach Zabaw dla dzieci pracownicy będą dezynfekowali wszystkie powierzchnie dotykowe (głównie poręcze).