Mamy niemal najwyższy wskaźnik motoryzacji w Europie. Czy to powód do dumy?

Liczba samochodów w Polsce rośnie z każdym rokiem, czego dobitnym dowodem jest chociażby walka o wolne miejsce do zaparkowania. Eksperci Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile samochodów posiadają Polacy i jak wypadają pod tym względem na tle innych Europejczyków.

Które kraje mają więcej aut na 1000 osób?

Wskaźnik motoryzacji WM to wartość wyrażająca stosunek liczby pojazdów do liczby mieszkańców danego regionu i jest miarą określającą jego poziom motoryzacji. W 2008 wskaźnik motoryzacji (ilość pojazdów/1 tys. mieszkańców) wynosił przykładowo : od 6 w Bangladeszu, poprzez 70 w Indiach i Chinach do 546 w Polsce, 852 w USA i 1006 w Nowej Zelandii. To wyraźny dowód na to, jak bardzo zróżnicowane pod względem motoryzacji są poszczególne kraje.

„To wynik znacznie wyższy od tego, który odnotowano między innymi w przypadku Czech (540), Francji (478), Niemiec (567), Słowacji (426), Węgier (373) oraz Wielkiej Brytanii (473)” - wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Cypr: 629 samochodów osobowych / 1000 osób

Finlandia: 629

Włochy: 646

Luksemburg: 676

Ile aut jest w Polsce?

Niemcy - 47,1 mln aut Rosja - 43,5 mln aut Włochy - 39,0 mln aut Wielka Brytania - 34,9 mln aut Francja - 33,0 mln aut Hiszpania - 24,1 mln aut Polska - 23,4 mln aut

„Polska zapewne niebawem wyprzedzi Hiszpanię i awansuje do grona sześciu europejskich krajów z największą liczbą samochodów osobowych” - przypuszcza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wysoki wskaźnik motoryzacji to problem, czy powód do zadowolenia?

„Innym ważnym aspektem wydają się kłopoty dotyczące coraz większego zatłoczenia polskich dróg. Nie można wykluczyć, że wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2018 r. oraz 2019 r. był związany również z tą kwestią” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

