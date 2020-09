Ile kosztuje prawo jazdy? Podsumowanie wydatków

W dobie pandemii własny samochód to zdecydowanie jeden z najbezpieczniejszych środków transportów. Nie jest zatem zaskoczeniem, że w obecnych realiach o zdobyciu uprawnień do prowadzenia pojazdu myśli coraz większa rzesza osób dotąd niezmotoryzowanych. Eksperci hapipożyczki postanowili sprawdzić, ile kosztuje prawo jazdy. Oto, jak przedstawiają się wydatki, z którymi musi się liczyć przyszły kierowca.

poddania się badaniu lekarskiemu, które poświadczy brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu (około 200 złotych) oraz aktualnej fotografii (około 40-50 złotych).

Ile kosztuje prawo jazdy - podsumowanie

Posiadanie uprawnień do jazdy samochodem nie tylko umożliwia bezpieczne przemieszczanie się w czasach, gdy ciągle mamy do czynienia z zagrożeniem ze strony pandemii, ale często również zwiększa szanse na rynku pracy. Ile kosztuje prawo jazdy ? Zestawienie wydatków, które należy ponieść, nie ogranicza się jedynie do ceny kursu.Sam kurs prawa jazdy kategorii B to wydatek rzędu. Cena uzależniona jest od miasta. Nauk obejmuje przeważnie 30 godzin zajęć teoretycznych, które coraz częściej dostępne są również w formie zdalnej, oraz 30 godzin praktyki.Zanim jednak udamy się do szkoły jazdy, jesteśmy zobligowani do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Wymaga to:Na koszt prawa jazdy składają się również ceny niezbędnych egzaminów. W tym roku przeprowadzany przez WORD-y egzamin teoretyczny kosztuje, a za praktyczny przyjdzie nam zapłacić. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że każdy niezdany egzamin będzie te wydatki mnożyć.Po zdaniu egzaminów należy złożyć wniosek o wydanie prawda jazdy i uiścić opłatęza wydanie dokumentu.Jeżeli uda się nam znaleźć niedrogą szkołę jazdy i zdać egzamin za pierwszym razem, to koszty powinno udać się zamknąć kwotą około 2500 zł. Niestety, im więcej nieudanych prób tym koszty będą się znacząco zwiększać. Warto również dodać, że dodatkowe i całkiem pokaźne wydatki muszą ponieść ci kandydaci, którzy postanowią uzupełnić kurs o dodatkowe godziny nauki jazdy.