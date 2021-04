Gdzie najtrudniej zdać egzamin na prawo jazdy?

Oponeo.pl sprawdziło w którym kraju najtrudniej zdać egzamin na prawo jazdy. Eksperci porównali wymagania w 24 państwach na świecie. Oto wnioski z raportu "Prawo jazdy na świecie – vademecum przyszłego kierowcy".

Postanowiliśmy przeanalizować wymogi prawa jazdy i porównać je z Polską, ponieważ może to wpływać na bezpieczeństwo na polskich drogach. W zestawieniu najbardziej zaskoczyła nas różnica trwania egzaminu praktycznego oraz to ile czasu kierowcy poświęcają na naukę – mówi Michał Pawlak, Content Marketing Specialist w Oponeo.pl, organizator raportu.

Podstawowe wymagania i możliwości nauki dla przyszłych kierowców

Ile trwa kurs na prawo jazdy? Jak trudny jest egzamin?

W 2020 r. wydano 293 tys. uprawnień do kierowania pojazdami – ponad 20% mniej niż w 2019 r. W Polsce uprawnienia te robi się raz w życiu. Warto więc, nie tylko czekać na tę możliwość, ale również dobrze się do tego przygotować. Z naszych obserwacji wynika, że decydujące w wyborze szkoły jazdy są takie argumenty jak cena i bliskość miejsca zamieszkania. Należy jednak podkreślić, że dobrą informacją jest to, iż coraz więcej osób stawia na jakość kształcenia - w końcu umiejętności zdobyte na kursie będziemy kształtować całe życie. Póki co w naszym kraju nie obowiązuje zakaz jazdy samochodem po osiągnięciu konkretnego wieku, a dodatkowe badania przechodzą co 2,5 roku tylko zawodowi kierowcy – mówi Dorota Olszewska, Prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Prawie we wszystkich badanych krajach przyszli kierowcy muszą mieć ukończone 18 lat, by zdobyć pełne prawo jazdy.

Okresy próbne, koszty i odnowienia uprawnień

Z zestawienia wynika, że najtrudniej egzamin teoretyczny na prawo jazdy zdać w Polsce – wymagany poziom poprawności odpowiedzi wynosi aż 92%

Jak wygląda proces zdobywania prawa jazdy? Eksperci Oponeo.pl przeanalizowali m.in. wiek kandydatów, badania, sposób nauki, egzaminy, poziom ich zdawalności, koszty oraz rodzaje uprawnień, w 24 krajach europejskich, ale także w Nowej Zelandii, Brazylii, Chinach, Indiach czy Singapurze.Prawie we wszystkich badanych krajach przyszli kierowcy muszą mieć ukończone 18 lat, by zdobyć pełne prawo jazdy. Są jednak wyjątki – na Węgrzech dolna granica to 17 lat. Większość państw daje możliwość praktykowania we wcześniejszym wieku, jeśli obok znajduje się opiekun. W Wielkiej Brytanii osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi wyrobić tymczasowe uprawnienia – tzw. Provisional Driving Licence, umożliwiające podjęcie dalszych procedur. Kursant po swoich 17. urodzinach, dysponując Provisional Driving Licence, może nabierać praktycznego doświadczenia w towarzystwie innego kierowcy, który ukończył 21 rok życia i ma stałe prawo jazdy nie krócej niż trzy lata. W Niemczech osoba ucząca się jeździć ma możliwość prowadzenia samochodu z opiekunem, który posiada uprawnienia nieprzerwanie od 5 lat i ma minimum 30 lat. W Nowej Zelandii kandydaci muszą przejść przez trzyetapową drogę, aby zdobyć prawo jazdy, a następnie zdobywają odpowiednie licencje. Złożony system ma zagwarantować przyszłym kierowcom odpowiednie umiejętności oraz doświadczenia, które przydadzą się podczas jazdy.We wszystkich analizowanych państwach podstawowym wymogiem jest badanie wzroku, ale w niektórych proces jest bardziej skomplikowany. W Czechach, podobnie jak w Polsce, potrzebne jest specjalne orzeczenie lekarskie, w Japonii trzeba zbadać dodatkowo słuch, a w Rosji oraz Ukrainie potrzebne są testy toksykologiczne. Ciekawostką jest, że w Indiach zaświadczenie lekarskie jest wymagane od aplikantów jedynie po 40. roku życia.Kursanci nie otrzymają prawa jazdy bez nauki teoretycznej – w 15 krajach obowiązkiem jest uczestnictwo w wykładach. Najwięcej czasu na naukę teorii poświęcają Rosjanie – 130 godzin, a w Singapurze poświęca się na to jedynie 22,5 godziny. Pod względem długości zajęć praktycznych ciekawym przykładem jest Nowa Zelandia. Rekomendowana w tym państwie liczba godzin szkoleniowych za kierownicą to 120, choć osoby lepiej radzące sobie z kierowaniem pojazdem mają możliwość wcześniejszego ukończenia kursu. We Włoszech na praktykę poświęca się jedynie 6 godzin.Z zestawienia wynika, że najtrudniej egzamin teoretyczny na prawo jazdy zdać w Polsce – wymagany poziom poprawności odpowiedzi wynosi aż 92%. Inaczej sytuacja przedstawia się w Indiach, w których wystarczy rozwiązanie testu w 60%.Raport Oponeo.pl wskazuje także na bardzo duże różnice w długości egzaminów praktycznych. W Chinach czas sprawdzianu umiejętności kandydata za kierownicą jest najdłuższy i wynosi co najmniej 120 minut. Składa się on z oceny ogólnych umiejętności kierowania oraz parkowania i jazdy w ruchu miejskim. Wśród badanych krajów najkrótszy egzamin praktyczny odbywa się w Brazylii – może on trwać jedynie 10 minut.W kilku krajach obowiązuje okres próbny posiadania prawa jazdy . Do tej grupy należą Austria, Francja, Polska, Niemcy, Norwegia, Ukraina oraz Brazylia. Okres próbny trwa od roku do trzech lat. We Francji jest on uzależniony od wybranej opcji kursu. Kandydaci w różnych krajach muszą się też liczyć z różnymi kosztami. Kursanci najwięcej pieniędzy wydadzą w Japonii. Szacunkowa suma kosztów w Kraju Kwitnącej Wiśni wynosi 10 600 złotych, podczas gdy w Polsce to się jedynie 2 200 złotych. Pod tym względem Polacy wydają relatywnie mało na zdobycie uprawnień kierowcy. Najtaniej jest jednak w Indiach gdzie suma kosztów wynosi jedynie 300 złotych. W większości analizowanych państw prawo jazdy wymienia się co 15 lat. Jednak w Japonii oraz RPA ten okres jest znacznie krótszy i wynosi jedynie 5 lat, a po upływie tego czasu należy wykonać obowiązkowe badanie wzroku.