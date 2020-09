Auta elektryczne: ponad 400 stacji szybkiego ładowania

Licznik Elektromobilności uruchomiony przez PZPM oraz PSPA zatrzymał się pod koniec sierpnia na liczbie 13 798 zarejestrowanych samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Mamy także 408 stacji szybkiego ładowania.

Patrząc na bieżące wyniki należy podkreślić, że w Polsce popyt na samochody bateryjne i hybrydy typu plug-in jest w miarę równo rozłożony. Zapewne na decyzje o zakupie samochodu elektrycznego wpływa rosnąca liczba stacji ładowania, natomiast do nabycia hybryd typu plug-in skłania fakt, że pojazd ten w mieście ma wszystkie walory samochodu elektrycznego, zaś w dłuższych trasach daje komfort znacznie większego zasięgu i łatwo dostępnego tankowania. Niewątpliwie godny odnotowania jest też dynamiczny wzrost rejestracji niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz autobusów. Oznacza to, że jakość powietrza w miastach będzie się poprawiać, o ile do pozytywnych zmian inicjowanych przez szeroko rozumiany transport będą dołączać przemysł i gospodarstwa domowe - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

W zakresie infrastruktury ładowania EV Polska wyróżnia się na mapie Europy w dwóch aspektach. Po pierwsze cieszy wyjątkowo wysoki udział szybkich stacji ładowania DC, który wynosi aż 33%. Dla porównania w Niderlandach jest to 2%, we Francji 8%, a w Niemczech – 15%. Po drugie na jeden punkt ładowania przypadają nieco ponad 3 całkowicie elektryczne samochody osobowe. To również dobry wynik na tle zdecydowanej większości państw europejskich, jednak należy mieć na uwadze, że wraz z rozwojem parku EV konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, podobnie jak wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych m.in. wdrożenie E-taryfy obniżającej koszty stałe operatorów stacji ładowania – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W porównaniu z końcem lipca 2020 przybyło 741 samochodów elektrycznych. Przez pierwsze osiem miesięcy 2020 roku przybyło ich 4 802, czyli 88% więcej niż w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2019.Według Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM oraz PSPA, wśród 13 798 elektrycznych aut, 55% to pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 7 612 szt., a pozostałą część stanowią hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 6 186 szt.Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych zwiększył się do 652 szt. Przybywa też elektrycznych motorowerów i motocykli, których na koniec sierpnia było już 8 067 szt.Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 343 szt. Przez pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 114 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 192% r/r.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec sierpnia w Polsce funkcjonowały 1 253 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 384 punkty). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W sierpniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów).