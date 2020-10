Pandemia a inwestycje we flotę samochodową MŚP. Są na to środki?

W III kw. br. połowa firm z sektora MŚP nie planowała żadnych większych zmian we flocie samochodowej - wynika z badania zleconego przez Carefleet S.A. Blisko co 4. przedsiębiorca mówił o konieczności cięcia lub wstrzymywania wydatków na ten cel, a prawie 17% wskazywało na działania redukujące koszty eksploatacji aut. Wyraźnie zatem widać, że koronawirus wywarł dość silny wpływ na działania flotowe małych i średnich biznesów.

Flota samochodowa, czyli wydatki raczej na bezpieczeństwo niż na zakupy

- W dobie recesji wiele firm podejmuje kroki, aby zminimalizować koszty działalności. Dotyczy to również szeroko rozumianej mobilności. Jak wynika z badania, 24,3 proc. przedstawicieli firm z sektora MŚP chce do końca roku ograniczyć do minimum lub wstrzymać całkowicie zakup samochodów, a 16,6 proc. próbuje obniżyć koszty związane już z posiadanymi autami, m.in. poprzez zmniejszenie liczby wyjazdów służbowych. To w konsekwencji ma przełożyć się np. na mniejszą liczbę napraw czy niższe koszty paliwa - mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A. - Ponadto niemal 5 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP planuje zmianę dotychczasowych nawyków w zakresie finansowania floty, przechodząc od zakupu aut ze środków własnych do leasingu, różnych form abonamentu oraz wynajmu długoterminowego. Z kolei 3,1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zamiast zakupu samochodów nowych, zamierza nabywać auta na rynku wtórnym – dodaje Bartosz Olejnik.

- Dla wielu firm z sektora MŚP samochód to narzędzie pracy, bez którego niemożliwe jest funkcjonowanie firmy, a tym samym zarabianie pieniędzy. Zrozumiałe jest więc, że przedsiębiorcy inwestują dodatkowe środki, chcąc zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i utrzymać mobilność floty na dotychczasowym poziomie – mówi Bartosz Olejnik.

Jak koronawirus wpłyną na budżety i działania flotowe MŚP? Połowa firm nie ma w planach żadnych większych zmian we flocie samochodowej

Największe zmiany w mikro i małych firmach

- Jak pokazują wyniki badania, 13,4 proc. mikroprzedsiębiorstw oraz 15,7 proc. małych firm próbuje zminimalizować koszty flotowe, ograniczając eksploatacje posiadanych pojazdów. Dla porównania na takie działania decyduje się 20,7 proc. osób prowadzących jednoosobową działalność oraz 20,5 proc. średnich firm. Szczególnie widoczne jest to w firmach z branży produkcyjnej – mówi Bartosz Olejnik. – Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy częściej natomiast deklarują zwiększanie budżetów na działania związane z poprawą bezpieczeństwa korzystania z samochodów służbowych – odpowiednio 17,6 oraz 19,8 proc. – dodaje.

Plany formułowane przez sektor MŚP w I kwartale br. sugerowały, że na firmowych parkingach pojawi się w tym roku nawet 800 tys. nowo zakupionych pojazdów. Jak się jednak łatwo domyślić, wybuch pandemii zmusił rodzimych przedsiębiorców do zrewidowania swoich zamiarów co do firmowej floty samochodowej. W jak dużym stopniu widoczny jest wpływ koronawirusa?Z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A. wynika, że nieco ponad połowa przedsiębiorców z sektora MŚP nie dostrzega, aby pandemia w szczególny sposób zmusiła ich do redukcji wydatków flotę samochodową w ich firmach.Pozostała grupa ima się najróżniejszych działań, które służyć mają przede wszystkim ograniczeniu kosztów oraz poprawie bezpieczeństwa kierowców.Jednocześnie wraz z tendencją zmierzającą do optymalizacji kosztów zakupu i użytkowania samochodów, przedsiębiorcy deklarują zwiększenie budżetów na poprawę bezpieczeństwa korzystania z pojazdów służbowych, w tym częstsze mycie, ozonowanie czy zakup dodatkowych środków czystości. Takie działania wskazuje ponad 16 proc. respondentów biorących udział w badaniu.Szczegółowa analiza wyników badania, uwzględniająca podział firm ze względu na wielkość zatrudnienia, wykazała, że rewizję budżetów flotowych rzadziej deklarują średnie firmy (50-249 pracowników) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – odpowiednio 58 oraz 65,5 proc. przedstawicieli tych grup twierdzi, że pandemia nie spowodowała żadnych istotnych zmian w tym zakresie. W mikroprzedsiębiorstwach (2-9 pracowników) odsetek ten wynosi 44,5 proc., a średnich firmach (10-49 pracowników) – 46,7 proc. Podmioty te z kolei rzadziej niż pozostałe zamierzają ograniczać koszty eksploatacji posiadanych już pojazdów, za to częściej zwiększać budżety na poprawę bezpieczeństwa korzystania z nich.Dodatkowo, jak wynika z badania, 13,8 proc. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa korzystanie z samochodów finansowanych w formie wynajmu długoterminowego lub rozwiązań abonamentowych. Z kolei niemal 8,5 proc. małych firm planuje zrezygnować z zakupu nowych samochodów na rzecz pojazdów z rynku wtórnego.