Wypadki drogowe i kolizje: sprawcą co 30. zdarzenia jest Niemiec

Kolizje i wypadki drogowe to w naszym kraju niestety chleb powszedni. Statystyki KGP wskazują, że w minionym roku doszło na naszych drogach do 485,7 tys. zdarzeń drogowych. Serwis rankomat.pl postanowił sprawdzić, jaki udział w ich sprawstwie mieli zagraniczni kierowcy. Oto, co udało mu się ustalić.

Do ilu wypadków drogowych i kolizji dochodzi w Polsce?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile wypadków i kolizji (w tys.) spowodowali obcokrajowcy w Polsce W minionym roku obcokrajowcy odpowiadali za spowodowanie 17 tys. wypadków, do których doszło na polskich drogach. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z jakich krajów pochodzą sprawcy wypadków i kolizji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z jakiego kraju pochodzą sprawcy wypadków i kolizji w Polsce Niemcy to nacja, która ma największą reprezentację w gronie obcokrajowców odpowiadających za sprawstwo wypadków. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ile kosztuje naprawa szkód spowodowanych przez zagranicznych kierowców?

Jak Polacy jeżdżą za granicą?

Te osoby, które deklarowały przynajmniej jedną szkodę w swojej historii OC, płaciły 13% więcej za polisę niż bezszkodowi kierowcy.



Jak już wspomniano we wstępie, w minionym roku na polskich drogach doszło do 485,7 tys. zdarzeń drogowych, z czego 30,3 tys. stanowiły wypadki, a pozostałą część kolizje. Jak wiele tych incydentów spowodowanych było przez obywateli innych krajów niż Polska?Odpowiedzi na to pytanie dostarczają dane Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), z których wynika, że obcokrajowcy odpowiadali za 17 tys. zdarzeń (około 3,5%). To o 11,8% więcej niż w 2018 r., a także o 16,4% niż w latach 2016-2017.Sprawcami największej liczby wypadków i kolizji na polskich drogach byli kierowcy z Niemiec (27%). Mniej szkód spowodowali właściciele samochodów z Ukrainy (11%) i Litwy (8,5%), a także Białorusi (7,8%) oraz Czech (7,6%).Oznacza to, że sprawcami 61,9% wypadków i kolizji drogowych byli mieszkańcy krajów sąsiadujących z Polską. Z danych PBUK wynika, że ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. Jej główną przyczyną jest duży ruch tranzytowy w kierunku wschód-zachód.W 2019 r. towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych , których sprawcami byli obcokrajowcy 114,4 mln zł. Średnia wysokość odszkodowania wyniosła 6,7 tys. zł.W 2019 roku Polacy za granicą byli sprawcami 73 tys. kolizji i wypadków. Czyli średnio 200 dziennie. Widać tutaj też pewną „sąsiedzką zależność”, ponieważ 51% z nich miało miejsce na terenie Niemiec – wynika z danych PBUK. Polska polisa OC chroni w przypadku zdarzenia drogowego za granicą, mimo to 585 sprawców kolizji i wypadków poza granicami naszego kraju takiego ubezpieczenia nie miało.