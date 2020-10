Ceny OC: we wrześniu kolejny wzrost, taki będzie kierunek?

Ubea.pl prezentuje wyniki najnowszej analizy przeciętnych cen OC oferowanych rodzimym kierowcom we wrześniu br. Wyniki bieżącego Barometru pozwalają również na prześledzenie tendencji, jakie widoczne były w trzech pierwszych kwartałach br.

Poziom barometru cenowego z września 2020 r. = 100↗ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 97↗)



„W ujęciu realnym uwzględniającym tegoroczną inflację obowiązkowe ubezpieczenia OC jednak nieco potaniały względem początku 2020 roku. Tę kwestię również trzeba brać pod uwagę, bo ubezpieczyciele znajdują się pod presją rosnących kosztów części samochodowych oraz robocizny” - wskazuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Na wstępie tradycyjnie już warto przypomnieć, że punktem odniesienia dla comiesięcznych kalkulacji Ubea.pl są dane pochodzące ze stycznia bieżącego roku - średnia stawka z tego miesiąca przyjmuje wartość 100. Bazą kalkulacji są rzeczywiste wyliczenia dokonywane przez użytkowników Ubea.pl.Jak przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, styczniowa, przeciętna cena OC sięgała 1345 zł.Najnowsza analiza wskazuje, że we wrześniu koszt OC powrócił właśnie do poziomu cen ze stycznia.Zamieszczony wykres pokazuje, że to nie pierwsza taka sytuacja. W maju 2020 barometr OC również wskazał wartość "100".