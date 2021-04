Suzuki SX4 S-Cross Hybrid 4WD Elegance

SUV-y stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Tymczasem japoński model opiera się panującym trendom i proponuje coś, co możemy nazywać analogowością.

Wnętrze

Reflektory nowszej wersji poprowadzono po dziwnym kątem, co daje przeciętny efekt - szczególnie z profilu.

Technologia

Reflektory nowszej wersji poprowadzono po dziwnym kątem, co daje przeciętny efekt - szczególnie z profilu.

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Suzuki SX4 S-Cross ma już spore doświadczenie rynkowe. Pojawiło się na drogach w 2013 roku, a trzy lata później uległo liftingowi. Od pięciu lat oferowane jest w niezmienionej formie, co ma swoje plusy i minusy. Nie jest to samochód, który zwraca na siebie uwagę, ale konserwatywna klientela woli wtapiać się w tłum. Czy jednak możemy mówić o urodziwym samochodzie? Zdania na ten temat są mocno podzielone…Według mnie odmiana sprzed kuracji odmładzającej wygląda lepiej. Reflektory nowszej wersji poprowadzono po dziwnym kątem, co daje przeciętny efekt - szczególnie z profilu. Gdyby ich tylne strefy nie były skierowane ku dołowi, prezentowałyby się korzystniej. Poza światłami, karoseria wygląda spójnie, ale trudno w niej szukać fajerwerków. Po 8 latach od debiutu trudno ukryć wiek projektu.W kabinie jest jeszcze bardziej konserwatywnie. Zacznijmy jednak od materiałów. Są całkiem niezłej jakości. Nie można również narzekać na ich poziom spasowania. Liczba dekorów jest minimalna, a piano black występuje tylko w roli ramki ekranu multimedialnego. I bardzo dobrze. Pod względem ergonomicznym można przyczepić się jedynie do tzw. patyczków komputera pokładowego, które umiejscowiono przy zegarach. To archaiczne rozwiązanie, które już dawno powinno być zastąpione przyciskiem na kierownicy.Reszta instrumentów tworzy bardzo czytelną całość, która imponuje łatwością obsługi. Dawno nie przebywałem w tak prostym, a zarazem przyjaznym wnętrzu. Zegary są analogowe i nie męczą wzroku w nocy. Wyświetlacz multimedialny ma przejrzysty interfejs, a niezależny panel klimatyzacji uzupełniają fizyczne przyciski i pokrętła. W tym aucie nie można się pogubić, co jest świetną wiadomością dla osób, które nie są zwolennikami rozwiązań w stylu high-tech. Praktyczność też zasługuje na pochwałę – są tu liczne schowki, wnęki, cup holdery i kieszenie.Fotele wyglądają na zwykłe i takie też są w rzeczywistości. Nie imponują w żadnej z istotnych kategorii, ale też nie budzą większych zastrzeżeń. Ich rozmiar sprosta europejskim gabarytom, a wyprofilowanie pozwoli na kilka godzin komfortowej podróży. Podparcie boczne nie jest blisko ideału, ale pamiętajmy, że to samochód, który raczej nie ma wiele wspólnego ze sportowym charakterem. Z kolei w drugim rzędzie jest bardzo przestronnie. Miłym zaskoczeniem jest naprawdę długie siedzisko, które zapewnia niezłe podparcie ud.Bagażnik może nie należy do największych, ale też małym nie można go nazywać. Oferuje 430 litrów, co pozwoli na zapakowanie czterech dużych walizek. Projektanci wygospodarowali dwie dodatkowe wnęki, mocowania oraz gniazdo 12V do podpięcia zewnętrznych urządzeń (np. lodówki samochodowej). Po złożeniu tylnych oparć, możliwości przewozowe rosną do 1269 litrów. Tyle wystarczy, by zmieścić pralkę lub całkiem sporą lodówkę. Niski próg załadunku i duży otwór ułatwiają wkładanie cięższych przedmiotów.Co ciekawe, japoński SUV już w podstawie oferowany jest z układem hybrydowym. Co prawda jest to miękka hybryda, ale jednak. Fundament stanowi doładowany silnik o pojemności 1,4 litra, który współpracuje z sześciobiegową przekładnią manualną przekazującą potencjał na przednią lub obie osie. No właśnie, potencjał. Do dyspozycji prawej nogi kierowcy jest 129 koni mechanicznych i 235 Nm maksymalnego momentu obrotowego.Nie są to pokaźne wartości, ale Suzuki SX4 S-Cross waży zaledwie 1180 kilogramów. To naprawdę niewiele, jak na kompaktowego SUV-a. Dzięki temu, sprint do setki trwa zaledwie 9,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 190 km/h. Zużycie paliwa? Naprawdę rozsądne. Średnia z cyklu mieszanego wyniosła 7,5 litra, czyli niewiele więcej od oficjalnych danych producenta.Już sam design wskazuje, że to model o spokojnym usposobieniu. Suzuki oferuje dobry poziom komfortu. Zawieszenie radzi sobie z poprzecznymi nierównościami, choć nie należy do najciszej pracujących. Przechyły nadwozia nie są tu niczym nadzwyczajnym, szczególnie podczas gwałtownych zmian toru jazdy. Auto pozostaje jednak stabilne i nie cierpi przesadnie na podsterowność, dlatego nie ma powodów do kręcenia nosem.Układ napędowy jest kulturalny. Wybierając manual zmniejszamy wygodę, ale to i tak znacznie lepsze rozwiązanie, niż bezstopniowy automat, który przy każdym gwałtownym wciśnięciu gazu zaczyna irytująco utrzymywać wysokie obroty. Ciekawostką jest szósty bieg, który raczej nie służy do przyspieszania. To swego rodzaju „nadbieg”, by utrzymać niższe obroty podczas jazdy wyższymi prędkościami.Napęd na obie osie? Oczywiście automatyczny. Nie jest to konieczność, ale w trudnych warunkach pogodowych pomaga podczas ruszania i utrzymywania stabilności. Może więc przydać się w wielu sytuacjach, ale wybranie tańszej „ośki” też jest dobrym pomysłem. Pamiętajmy, że nie jest to auto terenowe, dlatego trudno oczekiwać off-roadowych zdolności. Zjechanie do lasu nie powinno jednak stanowić problemu, bo prześwit jest wystarczający, a zwisy karoserii – stosunkowo krótkie.Ceny japońskiego SUV-a startują od 79 500 złotych. I jest to skromna cena, jak za auto tego segmentu. Uzasadnia ją wiek konstrukcji, ale dla niektórych to akurat zaleta. Przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. Za prezentowaną konfigurację z napędem 4WD i lepszym poziomem wyposażenia trzeba zapłacić 100 500 złotych. Najdroższa odmiana, czyli 1.4 BoosterJet 4WD 6AT Elegance Sun została wyceniona na 112 500 złotych.Suzuki SX4 S-Cross to propozycja dla konserwatywnej klienteli. Nie należy do najnowocześniejszych modeli w swojej klasie, ale za to oferuje sprawdzoną i prostą konstrukcję. Jego komfortowy charakter pasuje do kierowców o spokojnym stylu jazdy.