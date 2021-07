Tesla najcenniejszą marką motoryzacyjną

W tegorocznym rankingu najcenniejszych marek świata Kantar BrandZTM, najcenniejszą marką motoryzacyjną została Tesla. Jej wartość wzrosła o 275% i wynosi 42 mld USD.

Przeczytaj także: BrandZ™ Top 100 2017. Motoryzacją rządzą Toyota i Tesla

W tegorocznym rankingu Tesla dokonała ogromnego skoku, natomiast Toyota ugruntowała się już na pozycji producenta samochodów hybrydowych/elektrycznych. Z kolei inni uznani producenci samochodów, jak np. Mercedes Benz czy BMW, również dostrzegają, że dla wzrostu wartości ich marek korzystne są takie działania jak przekształcanie procesu produkcji nowych aut czy promowanie pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz innych pojazdów z nowoczesnymi napędami - komentuje Nathalie Burdet, Dyrektor Marketingu firmy Kantar. -Te marki, które zwiększyły swoją wartość w tegorocznym indeksie, dokonywały szybszych dostosowań, a ich wysiłki zostały nagrodzone. W chwili obecnej marki motoryzacyjne stoją przed wyzwaniem – oczekuje się, że wezmą na siebie odpowiedzialność za cały cykl produkcji i użytkowania pojazdów oraz że będą wyraźnie komunikować swoje postępy w tym zakresie wśród klientów.

Producenci samochodów pozostają w tyle na wymiarze odpowiedzialności za środowisko

Aby zwiększyć atrakcyjność w oczach konsumentów, niezbędny jest nowy marketing

Tegoroczne wyniki pokazują, że marki notujące duże wzrosty to te, które cieszą się lepszą renomą, zwłaszcza pod względem ekologii, zrównoważonego wzrostu i postępowania według zasad etycznych - wyjaśnia Nathalie Burdet - Z perspektywy producentów samochodów tegoroczne wyniki stanowią wskazówkę, że zwycięska formuła mogąca zapewnić wzrost w tym sektorze w przyszłości to wyróżnienie się na wymiarze odpowiedzialności za środowisko.

Na podium najcenniejszych marek motoryzacyjnych znalazły się jeszcze Toyota i Mercedes-Benz. W dziesiątce najcenniejszych marek motoryzacyjnych, pięć pochodzi z Niemiec. Ten rok był bardzo dobry dla niemieckich producentów aut. Wartość marki BMW wzrosła o 21% do 24,8 mld USD, Audi – o 22% do 8,9 mld USD, a Mercedes-Benz – o 21% do 25,8 mld USD. Z trzech marek japońskich obecnych w rankingu, najlepszą okazała się Honda, której wartość wzrosła o 6%. Natomiast Toyota i Nissan odnotowały spadki wartości o odpowiednio 5% i 4%.Tylko cztery najlepsze marki motoryzacyjne osiągnęły wartość na tyle wysoką, aby zakwalifikować się do rankingu Top 100 globalnych marek , przy czym Tesla znalazła się od razu na pozycji nr 47.Jeśli chodzi o ekologię, Tesla zajmuje pozycję wręcz modelową, natomiast branża motoryzacyjna jako całość pozostaje w tyle za innymi sektorami. Wprawdzie od 2020 roku wszystkie marki samochodów są w coraz większym stopniu postrzegane jako traktujące sprawy ochrony środowiska w sposób odpowiedzialny, wciąż jednak są odbierane jako sektor pozostający w tyle za innymi ujętymi w rankingu Kantar BrandZ. Aby dogonić Teslę, marki takie jak Toyota muszą dobitniej komunikować swoje działania proekologiczne i wykorzystać ten aspekt, aby wyraźnie odróżnić się od konkurencji. Nasze badanie Issues Radar pokazuje, że w rozmowach na temat zrównoważonego rozwoju dominuje tematyka związana z branżą motoryzacyjną i jej działaniami w aspekcie ochrony środowiska. Oznacza to, że wielu ludzi chętnie dowie się, w jaki sposób marki motoryzacyjne zmieniają swoją branżę.Wyniki tegorocznego rankingu pokazują, że marki muszą w znaczący sposób nawiązywać relacje z odbiorcami, aby budować swój biznes. Nawet Tesla – marka, która osiągnęła najwyższą wycenę i wyprzedziła Toyotę, stając się najcenniejszą marką motoryzacyjną w rankingu – ma szansę zaspokoić potrzeby większej liczby konsumentów wtedy, gdy stanie się bardziej znacząca w ich życiu.Marki motoryzacyjne od dawna wykorzystują marketing, aby pozycjonować się na wymiarach takich jak atrakcyjność, nowoczesność i przygoda. Jednak brak skutecznej komunikacji wartości związanych z otwartością i uczciwością może zahamować przyszły wzrost, ponieważ konsumenci coraz częściej wybierają marki, które pokazują swoje zaangażowanie w działania zgodne z zasadami etyki i współżycia społecznego.