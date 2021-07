Rankomat: największe spadki ceny OC od 2017 r.

Średnia cena OC u schyłku I półrocza bieżącego roku wyniosła 615 złotych - podał Rankomat.pl. Oznacza to, że polscy kierowcy za obowiązkowe ubezpieczenie płacili o blisko 10% mniej aniżeli rok wcześniej. Tak dużego spadku stawek nie mieliśmy od 2017 roku. I wprawdzie rynek jako całość proponuje stawki, które są dość łaskawe dla budżetu, to jednak dysproporcje cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami i województwami nie należą do najmniejszych.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

W I półroczu 2021 roku właściciele pojazdów płacili średnio 10% mniej za OC niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzięki takim spadkom mogli oni zaoszczędzić na ubezpieczeniu średnio nawet 130 zł. Dotyczy to zwłaszcza tych kierowców, którzy przed zakupem polisy porównali aktualne oferty w różnych towarzystwach. Okazuje się, że zmiany cen polis odnowieniowych nie były aż tak korzystne. Sprawdzanie propozycji ubezpieczenia samochodu przed odnowieniem umowy pozwala zaoszczędzić na cenie OC lub zapewnić sobie szerszy zakres ochrony bez ponoszenia wyższych kosztów – komentuje Tomasz Masajło, prezes rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Kto płacił najwięcej?

W I półroczu 2021 r. średnia cena OC była niższa o 9,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To największy spadek cen od 2017 roku, który nastąpił pomimo ciężkiej dla gospodarki pandemii.W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym półroczu i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze cenowo oferty ubezpieczycieli.Od początku 2017 ceny OC regularnie spadały, jednak tak znaczny spadek o prawie 10% został odnotowany po raz pierwszy. Średnia cena OC w I półroczu 2021 roku wyniosła 615 zł. Była przez to niższa o 66 zł (9,7%) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. Tendencja zniżkowa jest widoczna również w analizie kwartalnej, choć między I, a II kwartałem tego roku obniżka wyniosła symboliczną złotówkę.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (698 zł), mazowieckiego (670 zł) i dolnośląskiego (663 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: opolskiego (507 zł), podkarpackiego (512 zł) i świętokrzyskiego (544 zł).Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach i po raz pierwszy od 2017 roku w żadnym z nich nie przekroczyły 700 zł. Największe obniżki dotyczą województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie koszt obowiązkowego ubezpieczenia spadł średnio o 12%. Najmniejsze spadki odnotowano w świętokrzyskim o 7% i lubelskim o 7,7%. Odchylenia od średniej, gdzie ceny OC były najwyższe wyniosły odpowiednio 13,5% w pomorskim, 8,9% w mazowieckim i 7,8 w dolnośląskim – wynika z danych rankomat.pl.Najdroższym miastem wojewódzkim był Wrocław. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 821 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 558 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2129 zł. Największe obniżki otrzymują zaś 64-latkowie (488 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Toyota (550 zł), najdroższe BMW (756 zł). Panny i kawalerowie płacili 877 zł, natomiast osoby będące w związkach małżeńskich 536 zł.