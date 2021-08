Wyłudzenie ubezpieczenia:pandemia wzmaga aktywność oszustów

Wyłudzenie ubezpieczenia przy okazji szkody komunikacyjnej to proceder, który nie należy do rzadkości. Okazuje się przy tym, że pandemia to czynnik, który wyraźnie wzmaga aktywność motoryzacyjnych oszustów. Z danych Global Assistance Polska wynika, że w ostatnim czasie ilość wyłudzeń wyraźnie rosła, a trudnili się nimi już nie tylko pojedynczy „przedsiębiorcy”, ale również zorganizowane struktury przestępcze. Jakie metody stosowali?

Od początku pandemii obserwujemy rosnący odsetek oszustw w ogólnej liczbie zgłoszeń z assistance samochodowego. Na szczęście coraz lepiej znamy metody działania przestępców i skutecznie utrudniamy im działanie. Walka z fraudami zaczyna się już w momencie kontaktu „poszkodowanego” z pomocą drogową. Nasi kierowcy lawet posiadają wiedzę w zakresie szkód komunikacyjnych, psychologii, orientację w terenie i lokalnej społeczności. W związku z tym potrafią bardzo szybko dokonać wstępnej analizy technicznej, wykryć wątpliwe stłuczki, powtarzających się sprawców lub podejrzane warsztaty, do których kierowane są uszkodzone samochody. Chcąc zapewnić im komfort pracy wdrożyliśmy narzędzia w aplikacji używanej przez pomoce drogowe, nie tylko pozwalające szybko zgłaszać podejrzenia fraudów, ale i, w przypadku jakichkolwiek zagrożeń, robić to w sposób anonimowy – mówi Leszek Gardocki, Menadżer Zespołu Sieci Usługodawców w Global Assistance Polska.

Odstawianie starego auta na wielotygodniową „naprawę” do zaprzyjaźnionego warsztatu, aby do woli korzystać z nowego auta zastępczego z nielimitowaną ilością kilometrów. „Awarie” aut, które zdarzają się głównie podczas wyjazdów wakacyjnych do nadmorskich/górskich kurortów celem np. wyłudzenia pobytu w hotelach. Korzystanie z usług fikcyjnego holowania uszkodzonego samochodu, za które wystawiana jest wysoka faktura. Wynajmowanie pojazdów zastępczych spoza licencjonowanej sieci, które nie są następnie użytkowane, a koszty obciążają ubezpieczycieli. Zaplanowane stłuczki i zderzenia luksusowych aut, np. z wypożyczalni, której nierzetelni właściciele chcą w ten sposób wyłudzić odszkodowanie i „zrekompensować” spadek popytu na ich usługi.

