Jakie ceny OC w listopadzie 2021?

Po wrześniowej podwyżce OC, w październiku 2021 roku ceny polis spadły. A jak sytuacja wyglądała w listopadzie? Oto wyniki barometru cenowego porównywarki Ubea.pl.

Skąd się wziął listopadowy poziom barometru?

Jeżeli przeciętny koszt OC był w danym miesiącu o 2% większy od wyniku ze stycznia tego samego roku, to poziom barometru cenowego wyniesie 102/102% - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl

Średnia składka OC była identyczna jak w sierpniu 2021 r.

KNF nie pozwoli na długotrwałe i duże obniżki składek OC

Kierowcy od pewnego czasu otrzymują dość sprzeczne sygnały dotyczące zmian składek obowiązkowych ubezpieczeń OC. Wynika to z faktu, że zmiany cenowe nie podążają w jednym kierunku.Eksperci porównywarki Ubea.pl co miesiąc sprawdzają ponad 100 000 rzeczywistych kalkulacji wykonanych przez internautów. Taka analiza anonimowych informacji pozwala sprawdzić, jak w danym miesiącu kształtowała się średnia składka OC proponowana kierowcom przez Internet. Następnie wynik z danego miesiąca jest porównywany do styczniowego. Średni poziom składki OC ze stycznia każdego roku służy bowiem jako punkt odniesienia.Poniższy wykres wskazuje, że listopadowy odczyt barometru wyniósł 99, co oznacza spadek średniej składki OC o około 1% względem stycznia 2021 roku. Dokładniejsze dane Ubea.pl mówią natomiast, że przeciętna składka OC z listopada bieżącego roku wynosiła 1232 zł i była o 1,2% mniejsza niż miesiąc wcześniej . Dokładnie taki sam poziom przeciętnego kosztu OC odnotowano w sierpniu 2021 r.W obecnych warunkach związanych między innymi z inflacyjnymi rekordami, kilka innych czynników przemawia za tezą, że spadki składek OC są tylko przejściowe. Warto m.in. wspomnieć o wynikach dotyczących bezpieczeństwa drogowego w III kw. 2021 r., które nie wyglądają najlepiej. Nie tylko te okoliczności sugerują, że październikowy i listopadowy spadek średniej składki OC jest jedynie czasowy. Warto również pamiętać o polityce Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący KNF niedawno zasygnalizował ubezpieczycielom, że nadzór finansowy będzie uważnie przyglądał się rentowności obowiązkowego OC i poziomowi pokrycia ryzyka przez składki.