Składka OC w marcu 2022 w dół mimo wysokiej inflacji

Oprócz wysokiej inflacji, na ceny polis może wpływać nowa rekomendacja KNF-u i duża liczba stłuczek w II połowie ubiegłego roku. Jednak z analizy Ubea.pl wynika, że podwyżki jeszcze nie są widoczne.

Eksperci porównywarki Ubea.pl ustalają średnią miesięczną składkę na podstawie ponad 100 000 faktycznych i anonimowych wyliczeń kosztu OC przez internautów. Duża liczba kalkulacji zapewnia rzetelność wyniku - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto pamiętać, że nasz barometr opiera się na ofertach współpracujących towarzystw i odzwierciedla zmiany kosztu polis OC oferowanych online. Chodzi o ubezpieczenia OC bez dodatku w postaci ochrony z NNW - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Niewielki spadek składki OC nie wyklucza podwyżek

W relacji do styczniowego wyniku, średni koszt OC z marca był mniejszy o około 1%. Dlatego marcowy poziom barometru wyniósł 99 (99%) - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Notowania barometru cenowego Ubea.pl od pięciu lat opierają się na tych samych zasadach.Przeciętny koszt OC z danego miesiąca następnie jest porównywany do wartości dotyczącej stycznia tego samego roku. Styczniowy wynik odpowiada notowaniom barometru równym 100.Po sprawdzeniu marcowych danych okazało się, że w trzecim miesiącu bieżącego roku, średni koszt OC ukształtował się na poziomie 1206 zł. Był to wynik mniejszy niż porównywalna wartość dotycząca stycznia (1219 zł) oraz lutego (1231 zł).Marcowy spadek średniej składki OC mimo jego niewielkiej skali może wzbudzać pewne zaskoczenie. Mamy bowiem do czynienia z wysoką inflacją. Co więcej, wprowadzenie dość kosztownej dla zakładów ubezpieczeń rekomendacji KNF w sprawie szkód komunikacyjnych wydaje się pewne. Z drugiej strony, historyczne notowania barometru Ubea.pl już pokazały, że miesięczne zmiany często nie odpowiadają dłuższemu trendowi.- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.