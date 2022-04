Spadają ceny OC. Jest o ponad 12% taniej niż rok temu

Porównywarka Rankomat.pl przedstawiła wyniki najnowszej, kwartalnej analizy cen OC oferowanych przez ubezpieczycieli polskim kierowcom. Wnioski, z które z niej płyną, powinny napawać optymizmem. Okazuje się, że w czasach dwucyfrowej inflacji firmy ubezpieczeniowe dają nam nieco odpocząć - w przy spadku obowiązkowego ubezpieczenia samochodu mamy bowiem dwucyfrowe spadki względem minionego roku. Ceny OC są najniższe od 2016 roku.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku wysokość średniej składki z tytułu OC pojazdu obniżyła się o kolejne 4,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Na rynku utrzymuje się trend spadkowy, pomimo wyraźnych ostrzeżeń KNF i PIU o możliwym zachwianiu rentowności tego segmentu. W ostatnim czasie pojawiły się nieśmiałe próby racjonalizacji polityki cenowej ze strony wybranych graczy, jednakże okazały się one nietrwałe - zapewne z powodu obaw o utratę udziałów rynkowych. Z czasem rosnąca inflacja i coraz wyższa wartość szkód mogą zmusić do podwyżek również największe towarzystwa, bez których działania odwrócenie trendu spadkowego na rynku OC nie będzie mogło nastąpić - mówi Tomasz Masajło, prezes zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Kto płacił najwięcej?

To największy kwartalny spadek cen od 2017 roku. W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.Średnia cena OC w I kwartale 2022 roku była niższa o 75 zł niż w tym samym okresie 2021 roku. W perspektywie miesięcznej widać jednak, że spadki powoli wyhamowują.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (640 zł), mazowieckiego (599 zł) i dolnośląskiego (586 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (444 zł), opolskiego (452 zł) i świętokrzyskiego (465 zł). Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki w poszczególnych regionach wyniosły od -9,3% (woj. pomorskie) do -15,2% (woj. lubuskie).W województwach, gdzie średnie ceny OC były najniższe, odchylenie od przeciętnej składki w kraju wynosiło od -18,1% do -14,2%. Kilkunastoprocentowa różnica w składce (+18,1%) dotyczyła również woj. pomorskiego - najdroższego regionu pod względem cen OC. Najmniejsze odchylenie od średniej krajowej dotyczyło natomiast woj. łódzkiego (-0,4%) – wskazują dane porównywarki rankomat.pl.Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 733 zł. Na drugim biegunie znalazł się Rzeszów, gdzie płacono 503 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 18-latkowie płacili średnio 2056 zł. Największe zniżki otrzymują zaś osoby w wieku 58 - 65 lat (440 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Toyota (488 zł), najdroższe BMW (683 zł). Panny i kawalerowie płacili 771 zł, natomiast osoby żonate i zamężne 481 zł.