Ceny OC w czerwcu 2022 znacząco w górę

W czerwcu ceny OC wzrosły aż o 4,5% w porównaniu do maja 2022 roku i o 7,6% względem czerwca ubiegłego roku - wynika z najnowszego barometru cenowego porównywarki Ubea.pl.

Poziom barometru cenowego z czerwca 2022 r. = wzrost o 4,5% względem maja 2022 roku i wzrost o 7,6% względem czerwca 2021 r.

Czerwcową podwyżkę potwierdza duża liczba kalkulacji

Drożeją nie tylko polisy OC z najniższej półki cenowej …

Już pierwszy rzut oka na poniższy wykres upewnia nas, że w czerwcu 2022 r. przeciętny koszt polis OC znacząco wzrósł. Informacje Ubea.pl na temat tej zmiany wydają się wiarygodne, gdyż podobnie jak w poprzednich miesiącach bazują one na ponad 100 000 anonimowych i rzeczywistych kalkulacji internautów. Dzięki wynikom wyliczeń w kalkulatorze OC, które samodzielnie przeprowadzają kierowcy, można ustalić średnią składkę obowiązkowych ubezpieczeń OC z danego miesiąca. Od niedawna taka przeciętna cena OC jest na potrzeby barometru podawana tylko w postaci kwotowej - bez odnoszenia jej do styczniowej wartości stanowiącej wyjściowy poziom barometru (100).Najnowsze dane Ubea.pl potwierdzają, że majowy , spory spadek średniego kosztu OC był jednorazowym odchyleniem, a nie zapowiedzią spadkowego trendu. W czerwcu bieżącego roku odnotowano bowiem średnią składkę OC na poziomie 1289 zł. To drugi najwyższy wynik z ostatnich 12 miesięcy. Czerwcowy odczyt sygnalizuje też drugi największy miesięczny wzrost kosztu OC (+4,5%) z poprzednich 12 miesięcy. Znamienny jest fakt, że w czerwcu wzrosły składki wszystkich badanych polis OC - nie tylko tych najtańszych. W ujęciu rocznym (czerwiec 2021 r. - czerwiec 2022 r.) obowiązkowe ubezpieczenia podrożały natomiast o 7,6%. Oznacza to możliwość częściowego zrekompensowania wpływu inflacji.- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.