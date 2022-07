Z podsumowującego I połowę bieżącego roku Licznika Elektromobilności wynikało, że w Polsce zarejestrowanych mamy blisko 51 000 samochodów elektrycznych z czego 48 883 to samochody osobowe. Wyniki, jakie osiągamy w tym zakresie są rzeczywiście coraz lepsze, chociaż na przedwczesny optymizm jest za wcześnie. Tym bardziej, że wytyczne przyjęte niedawno przez Parlament Europejski spełnia zaledwie 2,3% nowych samochodów w naszym kraju.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów Polska nie jest gotowa na wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży samochodów spalinowych?

Które kraje UE uchodzą za liderów pod względem liczby zarejestrowanych elektryków (BEV)?

Jak daleko jest nam do osiągnięcia tego poziomu elektromobilności?



2035 rok. Ta data została przez jednych przyjęta z ogromnym zadowoleniem, przez innych z obawą, wręcz sceptycyzmem. Za nieco ponad 12 lat z żadnego europejskiego salonu samochodowego nie wyjedzie samochód z silnikiem spalinowym. Tak ambitna rewizja celów dotyczących ograniczenia emisji spalin wydaje się być konieczna, jeśli dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednak ustawa Parlamentu Europejskiego to nie koniec procesu decyzyjnego. Teraz czas na negocjacje z krajami Unii Europejskiej, a tutaj nie ma pełnej zgody na taką rewolucję. Wątpliwości zgłosił między innymi nasz rząd, którego zdaniem Polska nie jest gotowa na wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży samochodów spalinowych. Nie mamy wystarczającej infrastruktury w zakresie aut elektrycznych, cały czas mierzymy się z ryzykami geopolitycznymi wynikającymi z ataku Rosji na Ukrainę.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polska elektromobilność nie jest gotowa na 2035 rok Za nieco ponad 12 lat z żadnego europejskiego salonu samochodowego nie wyjedzie samochód z silnikiem spalinowym. Gdybyśmy mieli 2035 rok, w Unii Europejskiej z salonów mogłoby wyjechać co 10. nowe auto. W Polsce tylko 1 na 40.

Ponadto, polska branża motoryzacyjna w ogromnej części jest nastawiona na produkcję związaną z autami spalinowymi. Jednak tutaj jestem optymistą. Już od dłuższego czasu bez kompleksów uruchamiamy e-linie produkcyjne w istniejących zakładach, wygrywamy kolejne inwestycje związane z produkcją baterii i innych podzespołów do aut zeroemisyjnych. Widzimy to również w strukturze zleceń od naszych polskich klientów, w której coraz większy udział ma elektromobilność. Całkowite przejście z produkcji konwencjonalnych pojazdów i części do nich na elektryczne odpowiedniki jest procesem, który już się dzieje. A ze wsparciem władz centralnych może pozostawić Polskę w stawce krajów-największych dostawców motoryzacyjnych w Europie – mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems.

Ekoauta jadą na zderzaku aut benzynowych

Roszady w strukturze sprzedaży nowych samochodów osobowych według rodzaju paliwa już od dłuższego czasu „jadą” w bardzo dobrym kierunku. Rok temu silników alternatywnych mieliśmy dwa razy więcej niż diesli, dziś już blisko cztery razy więcej. Ponadto, ekoauta siedzą na zderzaku aut benzynowych i jestem przekonany, że za rok będą stanowić największą część rynku nowych osobówek – mówi Jacek Opala.

Polska nr 1 w regionie CEE , ale daleko od celu

Od 2035 roku tylko pojazdy zeroemisyjne, czyli w pełni elektryczne i na wodór, będą mogły być produkowane i sprzedawane. Koniec zatem nie tylko z silnikami benzynowymi i dieslami, ale również z hybrydami. Czyli dziś w Unii Europejskiej te wytyczne spełnia co dziesiąte nowe auto osobowe. W Polsce tylko 1 na 40 osobówek zarejestrowanych w pierwszej połowie tego rok. Mamy więc dużo do nadrobienia – mówi członek zarządu Exact Systems.

Z najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) wynika, że w I połowie br. w Polsce udział tzw. ekoaut, czyli bateryjnych i hybryd, w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych wyniósł ponad 40%. Same samochody elektryczne (w pełni i hybrydy plug-in) stanowią 4,6%, o połowę więcej niż rok temu. Eksperci Exact Systems studzą jednak optymizm. Zwracają uwagę, że wytyczne, jakie przyjął kilka tygodni temu Parlament Europejski, spełniło w Polsce zaledwie 2,3% nowych osobówek. Dla porównania, w całej Unii Europejskiej, co 10. nowe auto zarejestrowane od stycznia do czerwca br. było w pełni elektryczne.Jak wynika z najnowszych danych ACEA, w porównaniu z podobnym okresem ubiegłego roku z polskich salonów wyjechało mniej diesli (ich udział spadł z 14,1% do 10,85%). Zmniejszyła się także sprzedaż silników benzynowych (ich udział spadł z 54,7% do 48,2%). Natomiast na fali są napędy alternatywne. Ich udział wyniósł 40,9%, podczas gdy rok temu wynosił 31,3%.Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów (ACEA) podało, że od stycznia do czerwca br. z salonów w Polsce wyjechało 70 936 hybryd (+7,5% r/r). Bardzo dynamicznie rozwija się rynek aut elektrycznych – Polacy kupili 4 848 stuprocentowych elektryków (+96,1% r/r) oraz 4 966 hybryd plug-in (+11,4% r/r).W Unii Europejskiej liderami pod względem liczby zarejestrowanych aut w pełni elektrycznych (BEV) są Niemcy i Francja. W pierwszym od stycznia do czerwca 2022 r. sprzedano ich 167,5 tys., a w drugim ponad 93 tys. Co więcej, te dwa kraje odpowiadają za ponad połowę całej sprzedaży BEV w Unii Europejskiej.Pod względem łącznej liczby zarejestrowanych aut w pełni elektrycznych Polska dobrze wypada na tle regionu CEE, gdzie zajmuje 1. lokatę. Za nami znajdują się m.in. Węgry, Czechy, Słowenia, Rumunia i Słowacja. Niestety wolumen rejestracji wciąż pozostaje bardzo niski.