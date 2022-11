Peugeot 408 dotarł już do Polski

Francuska marka wprowadza na rynek zupełnie nowy model, który ma szansę namieszać - nie tylko w swoim segmencie. Oto Peugeot 408, który dotarł już do Polski.

Jakość na wysokim poziomie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 408 - z tyłu Jego kompaktowa sylwetka ma w sobie elegancki sznyt uzupełniony eleganckimi przetłoczeniami i pięknymi elementami oświetlenia. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Peugeot 408 – cena

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 408 - deska rozdzielcza Zegary są umieszczone na podszybiu i oparto je na dużym wyświetlaczu. Przed nimi zagościła niewielka, dobrze leżąca w dłoniach kierownica. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 408 - z przodu W standardzie klient otrzymuje m.in.: dwustrefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe wskaźniki, 10-calowy ekran dotykowy, nawigację satelitarną, Mirror Screen, system bezkluczykowego uruchamiania auta, reflektory LED, czujniki parkowania, kamerę cofania, przyciemniane szyby i system monitorowania pasa ruchu. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Skojarzenia z Lamborghini Urus nie są przypadkowe, choć na żywo nie wydają się równie trafne. Dlaczego? Francuskie auto prezentuje się bowiem… zgrabniej. Jego kompaktowa sylwetka ma w sobie elegancki sznyt uzupełniony eleganckimi przetłoczeniami i pięknymi elementami oświetlenia.Wnętrze czerpie garściami z 308, ale jest znacznie bardziej przestronne, co można odczuć w drugim rzędzie, gdzie nie brakuje miejsca – ani na nogi, ani na głowy. Co ważne, bagażnik również daje duże możliwości. Oferuje od 454 do 536 litrów (w zależności od wersji).To, co przyciąga uwagę i budzi uznanie to jakość. Peugeot 408 jest naprawdę świetnie wykonany. Większość tworzyw ma miękką, przyjemną fakturę. Do tego można liczyć na bardzo staranne spasowanie. Wyposażenie również nie rozczarowuje.Kokpit został przejęty ze wspomnianego 308. To oznacza elegancką, oryginalną formę, którą wzbogaca nowoczesna technologia. Zegary są umieszczone na podszybiu i oparto je na dużym wyświetlaczu. Przed nimi zagościła niewielka, dobrze leżąca w dłoniach kierownica.Oferta silnikowa została oparta na trzech propozycjach. Bazą został 130-konny silnik PureTech. Oprócz niego, gama obejmuje hybrydy plug-in: 180- oraz 225-konną. Bez względu na wybór wersji, każda dysponuje napędem na oś przednią i ośmiobiegową skrzynią automatyczną.Co ciekawe, niebawem na rynek trafi także miękka hybryda oparta na silniku o pojemności 1,2 litra. Jej moc nie została ujawniona, ale podejrzewamy, że będzie generować około 155 koni mechanicznych.Przejdźmy do kluczowego wątku. Ile kosztuje Peugeot 408? Za bazową konfigurację trzeba zapłacić 143 000 złotych. W podstawie otrzymujemy wspomnianą, 130-konną jednostkę benzynową uzupełnioną ośmiobiegowym automatem.Wyposażenie bazowe, czyli Allure jest bardzo przyzwoite. W standardzie klient otrzymuje m.in.: dwustrefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe wskaźniki, 10-calowy ekran dotykowy, nawigację satelitarną, Mirror Screen, system bezkluczykowego uruchamiania auta, reflektory LED, czujniki parkowania, kamerę cofania, przyciemniane szyby i system monitorowania pasa ruchu. Odmiany hybrydowe otrzymują w podstawie dodatkowo: adaptacyjny tempomat, system automatycznego hamowania z wykrywaniem pieszych i asystenta rozpoznawania znaków.Oferta wydaje się atrakcyjna, biorąc pod uwagę poziom wyposażenia oraz gabaryty pojazdu. Na drugim biegunie znajdziemy topową odmianę GT z 225-konnym układem hybrydowym. Ile kosztuje? 213 700 złotych.Czy Peugeot 408 zainteresuje polskich klientów? Biorąc pod uwagę to, co oferuje oraz aktualnie panujące trendy, powinien zainteresować naprawdę dużą liczbę kierowców, którzy poszukują modnego i atrakcyjnego auta, ale niekoniecznie SUV-a.