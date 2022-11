Ile za ubezpieczenie samochodu płaci Lewandowski i Stoch?

Polscy piłkarze jeżdżą ekskluzywnymi autami, których wartość przekracza często milion złotych. Skoczkowie narciarscy, zadowalają się skromniejszymi, ale i praktyczniejszymi samochodami. Eksperci CUK Ubezpieczenia sprawdzili, ile kosztuje ubezpieczenie samochodów, jakimi jeżdżą nasi sportowcy. Podpowiadają także, na co zwrócić uwagę zawierając polisę dla luksusowej marki.

Przeczytaj także: Ile ubezpieczeń OC i AC kupują firmy?

Być jak Robert Lewandowski

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ile Robert Lewandowski płaci za ubezpieczenie samochodu? W garażu Roberta Lewandowskiego są marki takie jak np. Bentley Continental GT Speed, czy Porsche 911 Speedster.

Wyniki mają lepsze, ale jeżdżą skromniej

Średni koszt polisy autocasco dla Renault Koleos z roczników 2017-2019 wynosi 2100 zł za roczną ochronę. Natomiast samo OC kosztuje w granicach 1100 zł. W przypadku niewielkiego SUV-a marki Hyundai pakiet OC/AC to wydatek rzędu 4,5 tys. zł, a OC ok. 500 zł. Z wyższym wydatkiem na ubezpieczenie muszą liczyć się właściciele Mercedesa CLA. Koszt autocasco dla modelu wyprodukowanego w 2019 roku wyniesie dzisiaj średnio 3,5 tys. zł. Jednak w przypadku wersji AMG musimy liczyć się ze znaczącą zwyżką składki – kalkuluje Katarzyna Pokora z CUK Ubezpieczenia.

Ekskluzywne auto? Tylko na indywidualnych zasadach

Zawierając polisę dla luksusowego pojazdu, warto ubezpieczyć go w wariancie ASO. Zapewni to serwisowanie, również w przypadku szkody, jedynie w autoryzowanym warsztacie danej marki. Kolejną kwestią, którą należy mieć na uwadze, jest stała suma ubezpieczenia gwarantująca taką samą wysokość odszkodowania przez cały okres obowiązywania polisy. W przypadku luksusowych pojazdów ważne jest też zabezpieczenie ich wartości na dłuższy czas tzw. polisą GAP. Rozwiązanie to pozwoli wyrównać wypłatę odszkodowania na skutek np. kradzieży lub szkody całkowitej do sumy z dnia zakupu nawet przez okres 5 lat eksploatacji danego modelu. Więcej na ten temat można zobaczyć tutaj: https://cuk.pl/infografika-polisa-dla-luksusowego-auta – podsumowuje Katarzyna Pokora z CUK Ubezpieczenia.

Zarobki oraz kontrakty sponsorskie pozwalają piłkarzom cieszyć się luksusowymi samochodami. Są to zarówno auta prywatne, jak i te przekazane do użytkowania przez kluby, w których aktualnie występują. Dzieje się tak w przypadku Roberta Lewandowskiego i jego Cupra Formentor VZ5 wartej ok. 340 tys. zł. Jeżeli nie występujemy w FC Barcelona i kupimy taki model z rocznika 2022 za własne pieniądze, za pakiet obejmujący OC/AC/NNW i assistance zapłacimy od 8,5 tys. zł rocznie.W garażu Roberta Lewandowskiego są jeszcze inne ekskluzywne marki jak np. Bentley Continental GT Speed, czy Porsche 911 Speedster, których ceny w salonach rozpoczynają się od miliona złotych. Sprawia to, że są nieosiągalne dla większości kierowców, a ich ubezpieczenie jest droższe niż cena wielu kilkuletnich samochodów. Już w przypadku starszego, bo 11-letniego Bentleya Continental GT, którego wartość rynkowa kształtuje się w granicach 350 tys. zł, za samo autocasco zapłacimy minimum 12 tys. zł. Jeżeli jednak pozostaniemy tylko przy obowiązkowej polisie OC, której cena jest przede wszystkim zależna od historii ubezpieczenia danego kierowcy, czeka nas wydatek porównywalny z ubezpieczeniem dla auta segmentu C tj. od 800 zł rocznie.Więcej za ubezpieczenie zapłacą osoby, które podobnie jak Grzegorz Krychowiak są właścicielami Astion Martin Rapide produkowanego w latach 2010-2020. Kupując AC dla tego auta klasy wyższej, należy liczyć się ze średnią ceną 17,3 tys. zł. Samo OC będzie kosztować w granicach 2,3 tys. zł.Pomimo o wiele większych sukcesów na arenie międzynarodowej czołowym polskim skoczkom narciarskim daleko do blichtru piłkarzy. Widać to także na przykładzie samochodów, którymi jeżdżą na co dzień. Są nie tylko skromniejsze, oprócz tego odznaczają się większą praktycznością. I tak zwycięzca pierwszych zawodów w tym sezonie Dawid Kubacki jeździ Renault Koleos, autem marki będącej sponsorem polskiej kadry, a Piotr Żyła porusza się Hyundaiem ix 35. Z najbardziej utytułowanych zawodników jedynie Kamil Stoch wykazuje się większą ekstrawagancją, użytkując niemiecki muscle car – Mercedes CLA 45 AMG. Ile kosztuje ubezpieczenie takich pojazdów?BMW i8 to kolejne sportowe auto, którego cena katalogowa kształtuje się w granicach 630 tys. złotych. Takim szybkim i oryginalnym samochodem porusza się m.in. obrońca Kamil Glik. Z kolei ostatnia ostoja polskiej reprezentacji Wojciech Szczęsny jest posiadaczem dwukrotnie droższych – Bentleya Bentayga i Rolls-Royce Wraith. Ubezpieczenie tak wartościowych oraz nietuzinkowych pojazdów wymaga każdorazowo zastosowania indywidualnego podejścia. Istnieje jednak kilka podstawowych zasad, o których zawsze trzeba pamiętać.