Ceny paliwa: bez dodatkowych opłat benzyna kosztowałaby 2 zł?

Pandemia przyzwyczaiła nas do dość niskich cen paliwa. Niestety na stacje benzynowe zdążyła już wrócić drożyna. Od stycznia 2021 roku do dziś koszt tankowania 1 litra benzyny Pb95 podskoczył z 4,6 do 5,3 zł. Jak wypadamy pod tym względem na tle innych krajów naszego kontynentu i czy ceny paliwa nad Wisłą są rzeczywiście wygórowane? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza analiza zrealizowana przez Rankomat.pl.

Gdzie w Polsce 1 l benzyny kosztuje najwięcej?

Ile kosztuje 1 l benzyny w Europie?

Ile litrów benzyny można kupić za średnią pensję w Europie?

Jak rodzaj paliwa wpływa na cenę ubezpieczenia OC?

Duży wpływ na cenę OC ma pojemność silnika i wiek pojazdu. Zwykle auta z instalacją LPG oraz zasilane benzyną, dysponują większą mocą i są starsze w porównaniu do samochodów elektrycznych. To jedne z czynników, które towarzystwa ubezpieczeniowe mogą brać pod uwagę przy wyliczeniu wysokości składki – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Ceny paliwa uderzają nas po kieszeni. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o to, że droga jest sama benzyna - aż 58% całkowitej jej ceny stanowią bowiem opłaty dodatkowe, takie jak podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i marża stacji paliw. W efekcie za zatankowanie 1 l bezołowiowej Pb95, kierowcy muszą średnio zapłacić 5,27 zł. Gdyby nie pozostałe obciążenia finansowe, na paliwo musieliby przeznaczyć jedynie 2,22 zł.Ceny benzyny są uzależnione od lokalizacji oraz indywidualnej polityki stacji paliw. W ostatnim czasie najwięcej za zatankowanie 1 l bezołowiowej PB95, płacą kierowcy z województwa mazowieckiego i dolnośląskiego (średnio 5,34 zł). Natomiast najtańsze paliwo można kupić w łódzkim (5,20 zł).W ostatnim okresie ceny paliw na polskich stacjach są najwyższe od 7 lat. Jednak taniej niż w Polsce 1 l benzyny Pb95 (średnio 5,27 zł), można kupić jedynie w Słowenii (4,58 zł), Bułgarii (4,89 zł), Rumunii (5,11 zł) i na Węgrzech (5,26 zł). Z kolei zdecydowanie najwięcej na zatankowanie samochodu muszą wydać kierowcy z Holandii (8,42 zł).Sprawdziliśmy wysokość średnich wynagrodzeń netto, a także ceny 1 l benzyny Pb95 w 28 krajach Europy. Następnie obliczyliśmy, ile litrów paliwa za przeciętną miesięczną pensję mogą kupić mieszkańcy poszczególnych krajów. Zdecydowanie najmniej Grecy (466 l). Polska pod tym względem znalazła się na 21 miejscu z wynikiem 628 l. Możemy zatankować więcej niż kierowcy ze Słowacji, Łotwy, Chorwacji, czy Portugalii, ale jednocześnie mniej niż z Węgier, Litwy bądź Czech.Zdecydowanie najwięcej litrów paliwa za średnią miesięczną pensję netto mogą kupić Szwajcarzy (3425 l). Na podium znalazły się jeszcze Dania (1810 l) i Norwegia (1751 l). W rankingu dominują kraje z Europy Zachodniej i Północnej. Przeciętne zarobki są w nich znacznie wyższe niż w Południowej i Środkowo-Wschodniej części Starego Kontynentu.Rodzaj paliwa ma duży wpływ na cenę polisy OC. W pierwszym kwartale 2021 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie musieli zapłacić posiadacze pojazdów z instalacją LPG (średnio 644 zł), a najmniej właściciele samochodów elektrycznych (492 zł) – wynika z raportu RanKING przygotowanego przez porównywarkę rankomat.pl.