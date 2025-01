Leasing samochodu: 5 najważniejszych trendów 2025 r.

Leasing samochodowy ma się całkiem dobrze. Jak przekonuje PKO Leasing, wzrost finansowania w segmencie samochodów osobowych sprawia, że branża rozpoczyna nowy rok w pozytywnych nastrojach. Jakie trendy będą miał największe znaczenie dla finansowania samochodów osobowych w 2025 r.? Oto, co mówią eksperci.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie korzyści leasingu samochodowego dostrzegają leasingobiorcy?

Jakie trendy będą miały duże znaczenie dla finansowania samochodów osobowych w 2025 r.?

Które z zasad programu dopłat „Mój Elektryk 2.0” stawiają pod znakiem zapytania jego skuteczność?

Pojazdy odpowiadają za prawie trzy czwarte wartości finansowanych przez firmy leasingowe przedmiotów, a samochody osobowe to sztandarowy segment naszego rynku. Klienci dostrzegają korzyści, które przynosi im leasing samochodu. Mam na myśli zarówno argumenty podatkowe, jak i te związane z dostępnością do aut bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych czy jednorazowego wydatku. A także elastyczność, czyli możliwość wykupu lub wymiany pojazdu na koniec kontraktu – w zależności od potrzeb. Jestem pewien, że w 2025 r. układ sił popularności poszczególnych form finansowania pozostanie taki sam. Leasing nadal będzie najczęstszym wyborem klientów, zwłaszcza firm – mówi Maciej Matelski, Dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych w PKO Leasing.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co będzie ważne dla leasingu samochodów w 2025 roku?

Unijne dyrektywy z dużym wpływem na ceny samochodów

Drugie rozdanie w „Moim Elektryku”

Zaproponowany pod koniec 2024 r. kształt kolejnej edycji programu „Mój elektryk” nie jest satysfakcjonujący i mam nadzieję, że pomimo krótkiego czasu, pozostałego do uruchomienia dopłat, głos firm leasingowych zostanie wysłuchany. Dotychczas przez nasze ręce przeszło najwięcej wniosków i największa pula dotacji. W całości wykorzystaliśmy budżet przypisany do najmu i leasingu aut elektrycznych. Dysponujemy najlepszym obrazem funkcjonowania programu z perspektywy potrzeb i oczekiwań klientów – dodaje Maciej Matelski z PKO Leasing.

Wzrost znaczenia sprzedaży aut online

Od kilku lat obserwujemy rosnące znaczenie marketplace’ów online. Na przykład na platformie Automarket.pl oferujemy nowe i używane samochody – m.in. w leasingu i najmie długoterminowym. Na portalu dostępne są własne samochody ze stocków Grupy PKO Banku Polskiego, ale też auta naszych partnerów, którzy dzięki nam poszerzają zasięg terytorialny swojego działania. W ciągu czterech pierwszych lat działania serwisu sprzedaliśmy ponad 15 tys. aut o łącznej wartości ponad 1,1 mld złotych. Tylko w I poł. 2024 r. sprzedaż sięgnęła 3 tys. pojazdów – zauważa Maciej Matelski.

Stabilny segment premium, więcej aut z Chin

Leasing samochodu w 2025 r. - wygoda i elastyczność w centrum uwagi klientów

Kilka opisanych powyżej zjawisk pokazuje, że najbliższych 12 miesięcy zapowiada się na pewno ciekawie, choć przed naszym rynkiem stoi kilka niewiadomych. Zobaczymy, jak klienci odniosą się do prawdopodobnych podwyżek cen aut, zmian w „Moim Elektryku 2.0” czy mocnego wejścia chińskich samochodów. Myślę, że rynek leasingowy może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ostatnie lata pokazały, że nawet w trudnych, niepewnych momentach nasza branża zachowuje spokój i radzi sobie dobrze - podsumowuje Maciej Matelski z PKO Leasing.

Dane branży za IV kw. 2024 r. poznamy na początku tego roku, ale już teraz wiadomo, że końcówka ubiegłego roku była intensywna. W samym grudniu PKO Leasing zanotował wysokie zainteresowanie w obszarze pojazdów lekkich, co przełożyło się na wzrost finansowania w tym segmencie o 23,7 proc. r/r.Eksperci PKO Leasing wskazują kilka trendów, które będą miały duże znaczenie dla finansowania samochodów osobowych w 2025 r.Od lipca 2024 roku producentów obowiązuje dyrektywa GSR2, a w styczniu 2025 r. dołącza do niej CAFE. Obie będą miały duże znaczenie dla rynku motoryzacyjnego w Polsce. GSR2 wymusza stosowanie w nowych pojazdach większej ilości zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. To oznacza droższą produkcję aut i pretekst do podniesienia cen. Zdaniem ekspertów należącej do PKO Leasing platformy Automarket.pl podwyżki mogą sięgnąć 10-15%. Z kolei CAFE wyśrubuje i tak rygorystyczne normy emisji CO2, czym skieruje producentów w stronę promocji aut elektrycznych. Również z tego powodu ceny aut spalinowych mogą pójść w górę.Program „Mój Elektryk 2.0” ma ruszyć na początku 2025 r. i napędzić elektromobilność w Polsce. Na rynku leasingowym panuje zgoda – druga odsłona programu wymaga modyfikacji. Branża chwali wyższy budżet (1,6 mld zł) i przypisanie go w całości do najpopularniejszej ścieżki leasingowej, ale wiele innych zmian stawia pod znakiem zapytania skuteczność przyszłych dopłat. Nowe zasady m.in. zawężają grupę beneficjentów do osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych, co wyłącza z dotacji do tej pory najbardziej przychylne elektrykom firmy (odpowiadały one za 50-60 proc. popytu w „Moim Elektryku”). Poza tym z dopłat „wypadają” samochody dostawcze (kat. N1), a ustalenie maksymalnej wartości dofinansowywanego pojazdu na poziomie 225 tys. zł brutto – zamiast netto, jak do tej pory – ogranicza klientom wybór.Spodziewany wzrost cen samochodów może negatywnie wpłynąć na rotację stanów magazynowych u dealerów. To otwiera firmom leasingowym przestrzeń do zacieśnienia z nimi sprzedażowej współpracy. Z pomocą przychodzi technologia – w 2025 r. na znaczeniu zyskają internetowe platformy, które w jednym miejscu agregują samochody różnych dostawców i zapewniają dostęp do finansowania.Kategoria samochodów luksusowych ma olbrzymie znaczenie dla rynku. Jest odporna na wahania popytu, który w tym obszarze jest jednocześnie wysoki i stały. Potwierdzają to dane PKO Leasing: średnia wartość finansowanych przez firmę nowych aut wynosi 181,5 tys. zł, a w pierwszej trójce najczęściej wybieranych w 2024 r. marek znajdują się marki luksusowe. Kierunek premium oddaje też jeden z kluczowych projektów firmy – partnerstwo finansowe z Inchcape JLR Poland. W 2025 r. na znaczeniu będą zyskiwały w Polsce również chińskie marki i ich modele we wszystkich segmentach. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem krajowych premier producentów z Chin, którzy oferują bogato wyposażone i konkurencyjne cenowo samochody.Coraz większe oczekiwania klientów dotyczące procesu zakupowego oraz wszechobecna technologia sprawiają, że firmy leasingowe stawiają na rozwój samoobsługowych rozwiązań online. Intuicyjne platformy, które umożliwiają samodzielne porównywanie ofert, kalkulację rat leasingowych i składanie wniosków, zyskują na znaczeniu. Klienci cenią sobie transparentność – od jasnych zasad finansowania po możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb. Taki model działania pozwala nie tylko budować zaufanie, ale też znacząco ułatwia i przyspiesza podjęcie decyzji zakupowej. W efekcie leasing staje się bardziej dostępny i przyjazny użytkownikowi.