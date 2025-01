Najbardziej zatłoczone miasta świata: Wrocław i Łódź na szczycie rankingu

Znamy wyniki najnowszej odsłony corocznego rankingu TomTom. Opracowanie tradycyjnie dostarcza danych odnośnie trendów w ruchu drogowym. Na jego potrzeby przebadano 500 miast w 62 krajach, w tym również w naszym kraju. Jak dużą bolączką kierowców w Polsce są korki i jak wypadamy pod tym względem na tle mieszkańców innych krajów? Oto, co udało się ustalić.

Przeczytaj także: TomTom Traffic Index: polskie korki na miarę Zachodu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się ranking najbardziej zatłoczonych miast na świecie?

W którym z polskich miast najgorzej jeździ się w godzinach szczytu?

Czym wyróżnia się Łódź?



Najdłużej w godzinach szczytu jeździ się we Wrocławiu

Łódzkie drogi najbardziej zatłoczone

Blisko 5 dni w roku straconych przez korki

W Europie najdłużej jeździ się w Londynie

Nowa definicja miasta i obszaru metropolitalnego

TomTom zmienił metodę definiowania centrów miast i obszarów metropolitalnych w najnowszej edycji Traffic Index. Celem jest lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych warunków ruchu drogowego i umożliwienie znormalizowanych porównań między miastami.



Podstawą tej nowej definicji jest analiza miejsc początkowych i docelowych (Origin/Destination). TomTom wykorzystuje zanonimizowane dane o ruchu pojazdów do analizy przepływów ruchu w regionie metropolitalnym. Obszar jest nakładany na dużą sześciokątną siatkę (4300 kilometrów kwadratowych), gdzie każda komórka sześciokąta reprezentuje obszar około 4,5 kilometra kwadratowego.



Centra miast: Zdefiniowane przez wybranie obszarów najbardziej zagęszczonych pod względem podróży (centra odpowiadają za 20% wszystkich podróży w mieście).



Obszary metropolitalne: Zdefiniowane przez wybranie obszarów o dużym zagęszczeniu pod względem podróży (obszary metropolitalne odpowiadają za 80% wszystkich podróży w mieście).

Dane o ruchu drogowym w miastach

Wzrost liczby populacji oraz rozwój gospodarczy powoduje znaczne obciążenie naszych sieci transportowych – powiedział Ralf-Peter Schäfer, Vice President of Traffic w TomTom. Przestarzała infrastruktura i nieefektywne planowanie dróg nie nadążają za popytem. Ponadto gwałtowny rozwój handlu elektronicznego doprowadził do wzrostu ruchu towarowego, co dodatkowo komplikuje sytuację. Bez zmiany w kierunku większej liczby regulacji i zrównoważonych opcji transportu, ryzykujemy zwiększenie poziomu zatłoczenia, który ma wpływ na wszystkich mieszkańców naszych miast.



Mobilność w miastach jest wynikiem interakcji między czynnikami statycznymi, które określają potencjał efektywnego podróżowania, a czynnikami dynamicznymi, które powodują zmiany i zakłócenia doświadczane przez użytkowników dróg. Nasze dane o ruchu drogowym pozwalają urbanistom zrozumieć te czynniki, aby mogli projektować miasta, które łączą mobilność, bezpieczeństwo i dostępność - dodaje Schäffer.

TomTom Traffic Index 2025 – wyniki



Polskie miasta z najdłuższym, średnim czasem pokonania 10 km w godzinach szczytu

Wrocław - 28:56 Poznań - 27:04 Łódź - 26:06 Kraków - 24:00 Warszawa - 23:25 Bydgoszcz - 23:07 Trójmiasto - 23:06 Szczecin - 22:40 Lublin - 21:45 Białystok - 19:26

Polskie miasta – poziom zatłoczenia w %

Łódź - 48% Kraków - 41% Poznań - 40% Wrocław - 39% Lublin - 38% Bydgoszcz - 38% Szczecin - 38% Trójmiasto - 35% Warszawa - 34% Białystok - 31%

Globalny ranking – miasta, w których pokonanie 10 km w godzinach szczytu zajmuje najwięcej czasu

Barranquilla (Kolumbia) - 36:06 Kalkuta (Indie) - 34:33 Bengaluru (Indie) - 34:10 Pune (Indie) - 33:22 Londyn (Wielka Brytania) - 33:17 Kyoto (Japonia) - 33:16 Lima (Peru) - 33:12 Davao (Filipiny) - 32:59 Trujillo (Peru) - 32:56 Dublin (Irlandia) - 32:45

Globalny ranking – poziom zatłoczenia w %

Meksyk (Meksyk) - 52% Bangkok (Tajlandia) - 50% Davao (Filipiny) - 49% Kumamoto (Japonia) - 49% Bukareszt (Rumunia) - 48% Płowdiw (Bułgaria) - 48% Łódź - 48% Bandung (Indonezja) - 48% Lima (Peru) - 47% Dublin (Irlandia) - 47%

Europejski ranking – miasta, w których pokonanie 10 km w godzinach szczytu zajmuje najwięcej czasu

Londyn (Wielka Brytania) - 33:17 Dublin (Irlandia) - 32:45 Barcelona (Hiszpania) - 31:13 Bukareszt (Rumunia) - 31:09 Bordeaux (Francja) - 31:08 Bruksela (Belgia) - 30:22 Rzym (Włochy) - 29:59 Ateny (Grecja) - 29:39 Wiedeń (Austria) - 29:39 Wrocław - 28:56

Europejski ranking – poziom zatłoczenia w %

Bukareszt (Rumunia) - 48% Płowdiw (Bułgaria) - 48% Łódź - 48% Dublin (Irlandia) - 47% Hull (Wielka Brytania) - 46% Budapeszt (Węgry) - 46% Brno (Czechy) - 46% Belfast (Wielka Brytania) - 45% Wilno (Litwa) - 45% Izmir (Turcja) - 41%

Spośród 12 polskich miast ujętych w raporcie, to we Wrocławiu pokonanie 10 km w godzinach szczytu zajmuje najwięcej czasu – średnio 28 minut i 56 sekund. W niewiele krótszym czasie ten dystans pokonują kierowcy w Poznaniu (27:04) i Łodzi (26:06). W czterech polskich miastach sytuacja poprawiła się względem poprzedniego roku.Najbardziej w Warszawie – o 3% (w 2024 r. przejechanie 10 km odcinka w godzinach szczytu zajęło 23:25), ponadto w Bydgoszczy (o 2,4%), Krakowie (o 1,1%) i Wrocławiu (o 1%).W pozostałych miastach sytuacja się nie zmieniła lub pogorszyła, najbardziej w Katowicach – o 3,7%. Teraz przejechanie 10 km w godzinach szczytu zajmuje tam 14 minut i 11 sekund, co i tak jest najlepszym wynikiem spośród polskich miast.Istotnym wskaźnikiem TomTom Traffic Index jest poziom zatłoczenia miast . Jest on obliczany na podstawie wszystkich czasów podróży zarejestrowanych przez TomTom w danym okresie i poprzez porównanie ich z najniższymi czasami podróży (tj. w sytuacji całkowicie płynnego ruchu) na tym samym obszarze. Wydłużenie czasu podróży jest zatem wyrażane jako procentowy wskaźnik zatorów.Największy poziom zatłoczenia wśród polskich miast ma Łódź – 48%. Oznacza to, że średni czas podróży w godzinach szczytu był o 48% dłuższy niż w warunkach, kiedy na drodze ruch jest płynny. Ten wynik plasuje Łódź w pierwszej dziesiątce globalnego rankingu. W mieście tym, podobnie jak w większości pozostałych z Polski, poziom zatłoczenia na drogach wzrósł w porównaniu do 2023 r., o 8,2%.Kolejne miasta z najwyższym poziomem zatłoczenia to Kraków (41%), Poznań (40%), Wrocław (39%) oraz Lublin, Bydgoszcz i Szczecin (po 38%). Najbardziej poziom pogorszył się w Katowicach (o 25,9%), chociaż i tak nadal jest to najniższy poziom (29%) wśród polskich miast objętych w rankingu, obok Bielska-Białej.Tylko w trzech miastach poziom zatłoczenia się zmniejszył – w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu, z czego najbardziej w stolicy – o 5,2% (w 2024 r. ten poziom wyniósł 34%).Warto podkreślić, że poziom zatłoczenia miasta nie zawsze oznacza, że średni czas pokonania 10 km jest tam również najdłuższy. Wynika to z faktu, że czas podróży w różnych miastach jest wynikiem wielu czynników, które można podzielić na czynniki statyczne (np. infrastruktura drogowa, taka jak rodzaje ulic, rozmiary i przepustowość dróg lub ograniczenia prędkości) oraz czynniki dynamiczne (np. korki, roboty drogowe, zła pogoda itp.) powodujące zmiany w natężeniu ruchu.Czynniki statyczne określają optymalny czas podróży w mieście, podczas gdy czynniki dynamiczne mają wpływ na zmiany w przepływie ruchu. Suma obu daje czas podróży. To dlatego chociaż we Wrocławiu pokonanie 10 km odcinka w godzinach szczytu zajmuje najwięcej czasu, to jednak poziom zatłoczenia największy jest w Łodzi.Raport TomTom Traffic Index wylicza też, jak dużo czasu w ciągu roku kierowcy stracili tylko z powodu korków w godzinach szczytu. Najwięcej, aż 110 godzin, stracili kierowcy w Łodzi – to ponad 4,5 dnia.Raport analizuje również, w którym dniu w roku w danym mieście poziom zatłoczenia był najwyższy. W Warszawie najgorzej jeździło się 11 stycznia ze względu na zgromadzenie publiczne i przemarsz w centrum miasta. We Wrocławiu 26 marca rozpoczęto zmiany w infrastrukturze drogowej (remont torowiska), w Poznaniu 28 maja kierowców spowalniały intensywne opady deszczu, zaś w Łodzi (15 października) zderzenie samochodu z tramwajem, które spowodowało utrudnienia w ruchu.W rankingu globalnym miastem, w którym 10 km odcinek pokonuje się najdłużej, jest Barranquilla w Kolumbii – w godzinach szczytu zajmuje to 36 minut i 6 sekund. Podium uzupełniają indyjskie miasta – Kalkuta (34:33) i Bengaluru (34:10). Biorąc pod uwagę tylko Europę, liderem jest Londyn, w którym 10 km w godzinach szczytu kierowcy jadą 33 minuty i 17 sekund. Globalnie najbardziej sytuacja pogorszyła się w greckich Salonikach (o 11,3%), zaś najbardziej poprawiła w Port Louis (Mauritius), o 18,7%.Jeśli chodzi o poziom zatłoczenia w ujęciu globalnym, to nr 1 jest miasto Meksyk (poziom 52%). Drugim najbardziej zatłoczonym miastem jest Bangkok (poziom 50%), zaś na trzecim miejscu uplasowało się Davao na Filipinach (49%). Łódź z wynikiem 48% jest 7. w ujęciu globalnym i 3. w Europie, na takim samym poziomie jak Bukareszt (Rumunia) czy Płowdiw (Bułgaria). Miastami, w których kierowcy z powodu korków w godzinach szczytu stracili najwięcej czasu były Lima (Peru) oraz Dublin (Irlandia) – 155 godzin, zaś 152 godziny stracili kierowcy w stolicy Meksyku.Wraz z rozwojem obszarów miejskich, zatory komunikacyjne stają się coraz bardziej pilną kwestią, którą należy rozwiązać.*WSZYSTKIE DANE DOTYCZĄ ŚREDNICH WARTOŚCI DLA CAŁEGO 2024 ROKU (24/7)