Alfa Romeo Intensa w polskich salonach

Gama produktowa włoskiej marki jest coraz szersza. Dzięki temu lepiej wpisuje się w oczekiwania klientów. Aby ją urozmaicić, pojawiają się także wersje specjalne. Wśród nich jest Alfa Romeo Intensa obejmująca każdy model, który aktualnie znajduje się w polskich salonach tego producenta.

Alfa Romeo Junior i Tonale Intensa

Tonale Intensa bazuje na zaktualizowanej wersji modelu, która ma przeprojektowany tunel środkowy, zmieniony interfejs wskaźników oraz nowy selektor przekładni automatycznej.

Intensa w klasie średniej

Jeżeli chodzi o zdolności projektowe, Włosi zawsze byli w czołówce. Trzeba uczciwie przyznać, że potrafią zaszczepić sporą dawkę indywidualizmu w elegancki sznyt. Alfa Romeo Intensa, która dysponuje złotymi dodatkami, jest tego kolejnym, bardzo dobrym przykładem.Warto zaznaczyć, że może to być dobra okazja, by zdecydować się na najbardziej doświadczone rynkowo modele. Niewykluczone, że to jeden z ostatnich momentów na decyzję, ponieważ wkrótce zostaną wprowadzeni następcy.Mowa oczywiście o Giulii i Stelvio. Oba modele reprezentują klasę średnią. Ten pierwszy może doczekać się nieco innej wersji nadwoziowej. Pierwsze, nieoficjalne informacje sugerują fastbacka, który będzie pasował do obowiązujących trendów.Z kolei drugi zachowa nadwozie SUV-a. Będzie jednak korzystał z innego języka stylistycznego. Nie można więc wykluczyć motywów zaczerpniętych z najmniejszego samochodu tej firmy. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.I zaczynamy od samochodu, który otwiera ofertę Alfa Romeo. Junior Intensa ma w sobie więcej elegancji, co jest zasługą nowych, dwukolorowych felg w rozmiarze 18 cali. Obręcze mają legendarny wzór, by dobrze nawiązywać do swoich korzeni.Głęboka czerń jest tu uzupełniona złotymi akcentami. Warto podkreślić, że oferta edycji specjalnej obejmie dwa lakiery: wspomniany czarny Tortona i czerwony Brera. Wydaje się, że do tej sylwetki lepiej pasuje ten ciemniejszy kolor.Wnętrze również może się podobać. Mroczną tonację ożywiają jasnobrązowe szwy, które pokrywają panele drzwiowe, kierownicę i podłokietnik. Na tym ostatnim wyhaftowano nazwę edycji specjalnej, żeby nikt nie miał wątpliwości. Fotele pokryto Alcantarą, która uzupełnia również kokpit.W przypadku oferty napędowej, nie ma zaskoczeń. Alfa Romeo Junior jest dostępna w wariancie hybrydowym generującym 136 koni mechanicznych. Nieco mniej popularna będzie wersja elektryczna generująca 156 koni mechanicznych. Ceny wariantu Intensa w tym modelu startują od 155 100 złotych.W przypadku modelu Tonale, zakres modyfikacji jest podobny. Różnicę stanowi jednak wielkość złoto-czarnych felg, które w tym modelu mają 20 cali. Za nimi kryją się złote zaciski hamulcowe. Nie zabrakło także połyskujących, chromowanych końcówek układu wydechowego.Jeżeli chodzi o kolorystykę, to klient ma nieco większy wybór. Konfigurator obejmuje trzy lakiery: czerwony Rosso Alfa, zielony Verde Montreal i czarny Nero Alfa. W tym modelu także najfajniej wygląda ten ostatni.Kokpit jest oczywiście nieco inny, niż w modelu produkowanym w Polsce. Motywy edycji specjalnej są jednak zbliżone. Wśród nich znajdują się jasnobrązowe szwy, które pokrywają poszczególne elementy kabiny.W tym miejscu należy dodać, że Tonale Intensa bazuje na zaktualizowanej wersji modelu, która ma przeprojektowany tunel środkowy, zmieniony interfejs wskaźników oraz nowy selektor przekładni automatycznej. Krótko mówiąc jest nowocześniej.Gama silników jest szeroka. Podstawę stanowi udany diesel o mocy 130 koni mechanicznych, który jest zintegrowany z sześciobiegową skrzynią automatyczną. Alternatywę stanowi miękka hybryda generująca 160 koni mechanicznych.Na szczycie oferty tego samochodu znajdziemy wariant plug-in, który dysponuje mocą 280 koni mechanicznych. Oprócz sześciobiegowego automatu, flagowa konfiguracja posiada napęd na obie osie (Q4). Cena Tonale w edycji specjalnej? Od 220 300 złotych.Segment D tej marki też został objęty nową wersją specjalną. W przypadku Stelvio, oznacza to 20-calowe, czarno-złote felgi aluminiowe o charakterystycznym wzorze, za którym znajdują się czarne zaciski hamulcowe.W przypadku flagowego SUV-a, oferta lakierów jest jeszcze większa. Obejmuje zieleń Montreal, czerń Vulcano i dwa odcienie czerwieni: Ross Etna i pastelowy Rosso Alfa. I na tym nadwoziu każdy wygląda naprawdę dobrze.Stelvio Intensa posiada także odpowiednio dostosowane wnętrze z elementami wspomnianymi w wyżej wymienionych modelach. Są to logo edycji specjalnej na centralnym podłokietniku, haftowane znaczki na zagłówkach, jasnobrązowe szwy i aluminiowe nakładki na pedały.Jeżeli chodzi o silniki, to klient ma do wyboru dwie propozycje. Ta słabsza została oparta na dieslu JTDM, który generuje 210 koni mechanicznych. Lepszą dynamikę może oferować 280-konny benzyniak. W obu przypadkach można liczyć na układ AWD. Cena? Minimum 310 900 złotych.Giulia Intensa dysponuje mniejszymi felgami aluminiowymi, ale 19 cali to wciąż duża obręcz. Podobnie jak w wyżej wymienionych krewnych, mają charakterystyczny wzór oraz czarno-złote wykończenie. Tutaj też występują połyskujące, czarne zaciski.Jeżeli chodzi o lakiery, to są takie, jak Stelvio. Wnętrze też nie skrywa innych rozwiązań, co oczywiście nie jest zaskoczeniem. Przypomnijmy, że sedan i SUV to blisko spokrewnione modele oparte na tych samych podzespołach konstrukcyjnych. Koszt wersji Intensa w Giulii? Co najmniej 280 900 złotych.