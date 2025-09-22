eGospodarka.pl
Chery TIGGO 4 HEV już w Polsce: co oferuje nowy hybrydowy SUV

2025-09-22 00:45

Chery TIGGO 4 HEV już w Polsce: co oferuje nowy hybrydowy SUV

Chery TIGGO 4 HEV już w Polsce © fot. mat. prasowe

CHERY zaprezentowało w Polsce swój pierwszy model hybrydowy – TIGGO 4 HEV. Auto wyposażono w układ napędowy łączący silnik benzynowy, elektryczny i kompaktową baterię, a także szereg systemów wspierających kierowcę. Samochód trafi do sprzedaży w dwóch wariantach – Essential i Prestige – i ma konkurować w segmencie miejskich SUV-ów. Oficjalna premiera rynkowa odbędzie się w Warszawie.

Przeczytaj także: Chery Tiggo 8 - Siedmioosobowy SUV z hybrydą plug-in już w Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie są kluczowe parametry techniczne CHERY TIGGO 4 HEV?
  • Jakie systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy oferuje ten samochód?
  • W jakich wersjach wyposażenia dostępny będzie w Polsce?
  • Kiedy i gdzie odbędzie się oficjalna premiera rynkowa modelu?

Moc i oszczędność


Sercem samochodu jest system CHERY Super Hybrid (CSH), łączący silnik benzynowy 1.5 DHE, dedykowaną przekładnię hybrydową DHT, kompaktową baterię o pojemności 1,83 kWh oraz silnik elektryczny o mocy 204 KM. Łączna moc układu wynosi 163 KM i 260 Nm, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy. Średnie zużycie paliwa według WLTP to zaledwie 5,3 l/100 km, a zasięg całkowity sięga nawet 950 km na jednym tankowaniu. Dzięki inteligentnemu przełączaniu pomiędzy trybami jazdy: elektrycznym, szeregowym, równoległym i rekuperacyjnym, kierowca może liczyć na maksymalną efektywność i płynną, cichą jazdę w każdych warunkach.
Chery TIGGO 4 HEV - sylwetka
Chery TIGGO 4 HEV - sylwetka

TIGGO 4 HEV mierzy 4320 mm długości

Styl


Nowa odsłona TIGGO 4 HEV przyciąga uwagę charakterystycznym dla marki językiem stylistycznym: diamentową osłoną chłodnicy, zintegrowanymi reflektorami i światłami tylnymi LED, tylnym spojlerem oraz 17-calowymi felgami aluminiowymi o błyszczącym wykończeniu. Klienci mogą wybierać spośród sześciu lakierów: Pearl White, Black Pearl, Cool Grey, Rich Red, Moonlight Silver i Harmony Grey.
Chery TIGGO 4 HEV - przód
Chery TIGGO 4 HEV - przód

Sercem samochodu jest system CHERY Super Hybrid (CSH)

Wnętrze


Wnętrze modelu oferuje rozstaw osi 2610 mm i aż 900 mm przestrzeni na nogi w drugim rzędzie. W wersji Prestige znajdziemy dodatkowo skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele przednie, ambientowe oświetlenie oraz 540-stopniowy panoramiczny system kamer HD, zwiększający komfort i bezpieczeństwo codziennej jazdy.

Technologia i łączność


Technologicznym centrum kabiny jest podwójny ekran o łącznej przekątnej 24,6 cala, wspierany przez układ Qualcomm 8155. Zapewnia on błyskawiczny czas uruchamiania, intuicyjne sterowanie głosowe oraz pełną integrację z Apple CarPlay i Android Auto, zarówno przewodową, jak i bezprzewodową. Dodatkowo, system „transparentnego podwozia” umożliwia kierowcy obserwację otoczenia pojazdu w trybie 540°, co znacząco ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.
Chery TIGGO 4 HEV - bok
Chery TIGGO 4 HEV - bok

Nadwozie wykonano w ponad 60% z wysokowytrzymałej stali

Bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo stanowi kluczowy filar konstrukcji TIGGO 4 HEV. Nadwozie wykonano w ponad 60% z wysokowytrzymałej stali, w tym elementów o wytrzymałości 1500 MPa, co gwarantuje stabilność strukturalną podczas kolizji. Samochód wyposażono w siedem poduszek powietrznych, w tym poduszkę centralną, a system utrzymuje ich ciśnienie nawet przez 6 sekund, zwiększając ochronę pasażerów. Dopełnieniem jest zestaw 24 funkcji ADAS wspierających autonomiczną jazdę na poziomie L2.5, takich jak adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, awaryjne hamowanie czy system monitorowania kierowcy. Wszystkie wymienione systemy stanowią standardowe wyposażenie każdej wersji.
Chery TIGGO 4 HEV - wnętrze
Chery TIGGO 4 HEV - wnętrze

Technologicznym centrum kabiny jest podwójny ekran o łącznej przekątnej 24,6 cala

Praktyczność


SUV oferuje również praktyczność na co dzień – 34 schowki rozmieszczone w kabinie, bagażnik o pojemności 430 litrów (rozszerzany do 1190 litrów po złożeniu oparć tylnej kanapy) oraz fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją elektryczną.

Premiera w Polsce


CHERY TIGGO 4 HEV zadebiutuje oficjalnie 6 października w Warszawie podczas premiery rynkowej. Sprzedaż prowadzona będzie w autoryzowanej sieci dealerskiej marki w całej Polsce.

Przeczytaj także: Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: CHERY TIGGO 4 HEV, Chery, SUV, chińskie samochody, nowe modele samochodów, samochody elektryczne, samochody hybrydowe, samochody, segment B

