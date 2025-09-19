eGospodarka.pl
Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

2025-09-19 07:32

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV? © fot. mat. prasowe

6 października w Warszawie odbędzie się polska premiera TIGGO 9 PHEV – flagowego SUV-a marki Chery. To siedmiomiejscowy model segmentu D, oparty na nowej platformie T2X i wyposażony w hybrydowy układ napędowy o mocy 428 KM. Samochód oferuje zasięg do 147 km w trybie elektrycznym i ponad 1000 km w trybie mieszanym. Producent podkreśla, że konstrukcja łączy osiągi z naciskiem na bezpieczeństwo oraz rozwiązania technologiczne.

Przeczytaj także: Chery Tiggo 8 - Siedmioosobowy SUV z hybrydą plug-in już w Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie są kluczowe parametry techniczne nowego SUV-a marki Chery?
  • Jaki zasięg oferuje samochód w trybie elektrycznym i mieszanym?
  • Jakie systemy bezpieczeństwa i technologie znalazły się na pokładzie pojazdu?

Zbudowany na nowej platformie T2X, wyposażony jest w dedykowany silnik hybrydowy 1.5T-GDI, przedni i tylny silnik elektryczny oraz generator, które razem tworzą inteligentny, elektryczny napęd na cztery koła. Trzybiegowa, dedykowana przekładnia hybrydowa 3DHT zapewnia moc w każdych warunkach i sprawne zarządzanie energią. Łączna moc układu wynosi 428 KM, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 180 km/h.
Chery TIGGO 9 PHEV - bok
Chery TIGGO 9 PHEV - bok

Standardem są 20-calowe opony Michelin i ukryte elektryczne klamki drzwi

TIGGO 9 PHEV dysponuje akumulatorem o pojemności 34,46 kWh, który pozwala przejechać 147 km w trybie w pełni elektrycznym i nawet 1050 km w trybie mieszanym. Zużycie paliwa w cyklu WLTP to zaledwie 1,7 l/100 km, a po rozładowaniu baterii samochód pracuje w trybie hybrydowym ze spalaniem 6,9 l/100 km. TIGGO 9 obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym, co pozwala wypełnić baterię od 30% do 80% w zaledwie 18 minut.

Każda linia definiuje przyszłość flagowego SUVa


TIGGO 9 PHEV wyróżnia się nową rodziną stylistyczną CHERY. Charakterystyczny grill, reflektory LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz pełnowymiarowe tylne światła z wysoko umieszczonym światłem stopu podkreślają nowoczesny charakter i technologiczną siłę pojazdu. Model mierzy 4810 mm długości, 1925 mm szerokości i 1741 mm wysokości, przy rozstawie osi 2800 mm, co zapewnia przestronną i komfortową kabinę. Standardem są 20-calowe opony Michelin i ukryte elektryczne klamki drzwi, a klienci mogą wybierać spośród pięciu lakierów: Onyx Black, Titanium Matte, Starlight White, Aurora Green i Harmony Grey.
Chery TIGGO 9 PHEV - sylwetka
Chery TIGGO 9 PHEV - sylwetka

Model mierzy 4810 mm długości, 1925 mm szerokości i 1741 mm wysokości

Luksusowa przestrzeń pełna technologii


Wnętrze oferuje elastyczną konfigurację 7 miejsc. Drugi rząd przesuwa się o 260 mm i ma funkcję Easy Entry ułatwiającą dostęp do trzeciego rzędu Poprzez elektryczne przesunięcie i położenie prawego fotela drugiego rzędu wraz z przesunięciem fotele pasażera z przodu. Bagażnik można dopasować do potrzeb: od 143 l przy rozłożonych wszystkich rzędach, przez 819 l przy złożonym trzecim rzędzie, aż po maksymalnie 2065 l przy złożeniu drugiego i trzeciego rzędu. Inteligentna klapa bagażnika z czujnikiem ruchu podnosi codzienną funkcjonalność.

Kabina jest naszpikowana technologiami: centralny ekran dotykowy 15,6 cala o rozdzielczości 2.5K HD, cyfrowe zegary 10,25 cala, wyświetlacz HUD oraz system kamer 540° z transparentnym podwoziem. Z poziomu aplikacji mobilnej można sterować pojazdem zdalnie: od klimatyzacji, przez wentylację i podgrzewanie foteli, aż po lokalizację auta. Głosowy asystent „Hello CHERY” obsługuje klimatyzację, nawigację, szyby czy ustawienia foteli.
Chery TIGGO 9 PHEV -wnętrze
Chery TIGGO 9 PHEV -wnętrze

Wnętrze oferuje elastyczną konfigurację 7 miejsc

High-end’owe wyposażenie obejmuje także 14-głośnikowy system SONY, 64-kolorowe oświetlenie ambientowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system oczyszczania powietrza z filtrem zatrymującym cząstki PM0.3 oraz panoramiczny dach o powierzchni 1,1 m². Fotel kierowcy oferuje 8-kierunkową regulację elektryczną, podparcie lędźwiowe i funkcję pamięci. Przednie fotele posiadają ogrzewanie, wentylację i masaż 10-punktowy w pięciu trybach, a fotel pasażera dodatkowo elektryczny podnóżek. Drugi rząd również wyposażono w wentylację i podgrzewanie. Ciekawą funkcją jest Pet Mode: po zamknięciu auta system automatycznie utrzymuje temperaturę w zakresie 24-26°C, dla bezpieczeństwa zamkniętego na chwilę wewnątrz psa, lub kota.

Na pokładzie znalazło się też 41 schowków, szybkie ładowanie bezprzewodowe 50W dla smartfonów, funkcja V2L o mocy 6,6 kW do zasilania urządzeń zewnętrznych oraz zaawansowana izolacja akustyczna – aż 35 barier dźwiękochłonnych i aktywna redukcja hałasu w czterech kanałach.

Inteligentny napęd AWD i zaawansowana konstrukcja podwozia


Nowa platforma T2X zapewnia nie tylko solidną konstrukcję, ale też wyjątkowy komfort akustyczny i stabilność prowadzenia. Zawieszenie wielowahaczowe z hydraulicznymi elementami tłumiącymi ogranicza wibracje o ponad 30%, a większy prześwit i możliwość brodzenia do 500 mm zwiększają zdolności terenowe. Inteligentny napęd AWD reaguje w 100 milisekund, dynamicznie rozdzielając moc i odzyskując energię. Kierowca ma do wyboru sześć trybów jazdy: Economy, Standard, Sport, Snow, Mud i Off-Road.

Podwójny, elektryczny układ wspomagania kierownicy, hamulce typu drive-by-wire oraz zintegrowane systemy hamowania zapewniają precyzję i bezpieczeństwo niezależnie od prędkości i rodzaju nawierzchni.

Bezpieczeństwo


Nadwozie TIGGO 9 PHEV składa się w 85% ze stali o wysokiej wytrzymałości, w tym w 20% ze stali ultrawytrzymałej. Samochód ma 10 poduszek powietrznych, w tym poduszki kolanowe i boczne tylne, co zapewnia potrójną warstwę ochrony. Systemy bezpieczeństwa obejmują 25 funkcji ADAS, m.in. automatyczne parkowanie, utrzymanie pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, awaryjne hamowanie, asystenta jazdy w korku, system wykrywania zmęczenia i czujnik obecności dziecka. Rozszerzeniem są systemy HUD, wielokamerowy monitoring i transparentne podwozie 540°, które zwiększają kontrolę i wygodę kierowcy. Auto posiada także system automatycznego parkowania APA.

Przeczytaj także: Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nowe modele samochodów, TIGGO 9 PHEV, SUV, chińskie samochody, samochody elektryczne, samochody hybrydowe

