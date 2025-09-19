Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

6 października w Warszawie odbędzie się polska premiera TIGGO 9 PHEV – flagowego SUV-a marki Chery. To siedmiomiejscowy model segmentu D, oparty na nowej platformie T2X i wyposażony w hybrydowy układ napędowy o mocy 428 KM. Samochód oferuje zasięg do 147 km w trybie elektrycznym i ponad 1000 km w trybie mieszanym. Producent podkreśla, że konstrukcja łączy osiągi z naciskiem na bezpieczeństwo oraz rozwiązania technologiczne.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są kluczowe parametry techniczne nowego SUV-a marki Chery?

Jaki zasięg oferuje samochód w trybie elektrycznym i mieszanym?

Jakie systemy bezpieczeństwa i technologie znalazły się na pokładzie pojazdu?

Każda linia definiuje przyszłość flagowego SUVa

Luksusowa przestrzeń pełna technologii

Inteligentny napęd AWD i zaawansowana konstrukcja podwozia

Bezpieczeństwo