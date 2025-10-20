eGospodarka.pl
Test CUPRA Leon ST VZ 333 - dyskretne kombi z mocą 333 KM

2025-10-20 13:32

Test CUPRA Leon ST VZ 333 - dyskretne kombi z mocą 333 KM

Test CUPRA Leon ST VZ 333 - dyskretne kombi z mocą 333 KM © Wojciech Krzemiński

Czy można połączyć praktyczność ze sportowymi osiągami? To dyskretne kombi udowadnia, że tak. Nie rzuca się w oczy, jak włoskie coupe, ale swoim potencjałem może zawstydzić niejednego fana dynamicznej jazdy. To bardzo ciekawe, a przy tym niezwykle szybkie auto, które potrafi pełnić nawet rodzinne role.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak CUPRA Leon ST VZ 333 łączy sportowe osiągi z codzienną praktycznością
  • Jak prezentuje się stylistyka i wnętrze po liftingu modelu
  • Jakie są wrażenia z jazdy oraz jakie technologie i silniki oferuje ten model
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze szybkiego, rodzinnego kombi od CUPRA

Cupra Leon Sportstourer VZ - lewy przód
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - lewy przód

Sylwetka auta prezentuje dynamiczne linie po liftingu, podkreślając szerokość i sportowy styl nadwozia. Połączenie wyrazistych przetłoczeń i nowoczesnego oświetlenia LED jest efektownym wyróżnikiem tej wersji modelu.

Karoseria


To dyskretne kombi i tak wygląda o wiele lepiej, niż konkurenci z tego samego segmentu. Widać, że projektantom zależało na zaszczepieniu jak największej liczby detali, których celem jest dodanie stylistycznego charakteru. I to może się podobać.

CUPRA Leon Sportstourer, czyli bohaterka tego materiału, stanowi interesującą propozycję. Zacznijmy od tego, że jest dostępna nie tylko z mocnymi jednostkami, ale też tymi bazowymi w koncernie Volkswagena. Mówiąc wprost, oferuje napędy SEAT-a, tyle że skrywa je w atrakcyjniejszych szatach. To też oznacza, że podgryza markę-matkę.
Cupra Leon Sportstourer VZ - profil boczny
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - profil boczny

Dynamiczna sylwetka kombi po liftingu wyróżnia się efektownymi felgami, ostrymi przetłoczeniami oraz matowym lakierem, który podkreśla sportowy, ale nadal rodzinny charakter auta.

Jak można wywnioskować, większość klientów wybiera te podstawowe silniki, co wiąże się z ekonomią eksploatacji. Z perspektywy nowego producenta jest to dobra strategia, bo zapewnia dużą sprzedaż. Wydaje się jednak, że wspominany SEAT może na tym sporo tracić. I będzie tak aż do momentu całkowitego rozdzielenia gam produktowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku był Formentor, a kolejnymi - Born i Terramar.
Cupra Leon Sportstourer VZ - front centralnie
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - front centralnie

Agresywny przód po liftingu przyciąga uwagę minimalistycznym grillem i dużymi wlotami powietrza w zderzaku. LED-owe reflektory i szeroka sylwetka współgrają z nowoczesnym, sportowym designem.

Wróćmy jednak do kompaktowego kombi, które ma za sobą lifting. Jego efektem jest pas przedni przypominający pysk rekina. Zdobią go reflektory z nowymi kloszami, przeprojektowany zderzak pozbawiony grilla i masywny zderzak z dużymi wlotami powietrza.
Cupra Leon Sportstourer VZ - tył centralnie
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - tył centralnie

Tył wyróżnia pas świetlny zintegrowany z lampami i logo Cupra oraz cztery końcówki wydechu. Całość podkreśla sportowy charakter wersji VZ z napędem 4Drive i silnikiem o mocy 333 KM.

Tył zdobi nowy pas świetlny, który został zintegrowany z logo producenta i lampami. Niżej zagościły cztery końcówki wydechu. Od razu mogę zdradzić, że te ostanie nie są na wyrost. Wrażenie robi również lakier. Zdjęcia mogą tego nie oddawać, ale brązowy mat świetnie pasuje do tego nadwozia.

Wnętrze


Powoli zaczynam przyzwyczajać się do nowego stylu oferowanego we wnętrzach hiszpańskich samochodów. To jednak nie oznacza, że nie widzę ograniczeń związanych z ergonomią. Zdecydowanie brakuje tu niezależnego panelu klimatyzacji. Po liftingu pojawiło się przynamniej podświetlenie przycisków od sterowania temperaturą. Przydałyby się również jaśniejsze dekory, które ożywiłyby kokpit.
Cupra Leon Sportstourer VZ - kokpit i multimedia
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - kokpit i multimedia

Cyfrowe zegary oraz spory ekran multimedialny z interfejsem łatwym w obsłudze zapewniają wygodę użytkowania. Fizyczne przyciski na kierownicy oraz dobra personalizacja wyświetlacza podkreślają nowoczesny i sportowy charakter wnętrza.

Lista zalet jest na szczęście dłuższa. Zegary są cyfrowe i można je szeroko personalizować. Motywy z klasycznymi tarczami cieszą oko, a przy tym są czytelne. Przed wskaźnikami znalazła się kierownica, która świetnie leży w dłoniach. Do tego, oferuje fizyczne przyciski - zarówno na ramionach, jak i pod nimi (starter i selektor trybów jazdy).

Dotykowy ekran multimedialny nie budzi zastrzeżeń w kontekście płynności działania. Jego interfejs jest czytelny i prosty w obsłudze. Szkoda tylko, że wystaje poza obrys podszybia. Coraz większa liczba producentów decyduje się na taki zabieg stylistyczny. Można to zrobić ładniej.

Dyskretne kombi z Hiszpanii oferuje całkiem niezłą jakość materiałów. Część z nich ma miękkie faktury. Wszystkie zostały starannie spasowane. Ponadto, nie brakuje tu praktycznych rozwiązań: schowków, kieszeni, wnęk na drobiazgi, półki z indukcyjną ładowarką, gniazd USB czy uchwytów na butelki.
Cupra Leon Sportstourer VZ - fotele i tylna kanapa
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - fotele i tylna kanapa

Sportowe, świetnie wyprofilowane fotele z zintegrowanymi zagłówkami oferują bardzo dobre podparcie i szeroki zakres regulacji. Z tyłu zapewniono komfortowe warunki dla dwóch dorosłych osób, a pochylenie oparcia i długość siedziska sprzyjają podróżom.

Fotele sugerują, że prezentowana CUPRA Leon Sportstourer może skrywać spore stado pod maską. Mają zintegrowane zagłówki i bardzo głębokie wyprofilowane, które zapewnia dobre podparcie. Zakres regulacji nie budzi zastrzeżeń. Co ważne, jest tu pamięć ustawień.

Drugi rząd już nie jest tak sportowy, ale za to zachowuje komfortowe warunki podróży dla dwóch pasażerów (do około 185 centymetrów wzrostu). Kąt pochylenia oparcia jest spory, a siedzisko - wystarczająco długie. Miłym dodatkiem jest niezależna strefa klimatyzacji z dwiema dyszami nawiewu.
Cupra Leon Sportstourer VZ - bagażnik
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - bagażnik

Przestronny bagażnik o pojemności ok. 550 l pozwala na wygodne pakowanie na dłuższy wyjazd. Praktyczne schowki, podwójna podłoga, haczyki oraz wygodny system składania oparć podkreślają rodzinny i funkcjonalny charakter auta.

Jak przystało na auto rodzinne, bagażnik ma słuszne gabaryty. Producent nie precyzuje w liczbach, jaką pojemnością dysponuje prezentowana konfiguracja, ale podejrzewamy, że jest to około 550 litrów. Tyle wystarczy, by pakować się bez wyrzeczeń.

Istotną rolę odgrywają również praktyczne uzupełnienia. Zastosowano tu dwie dodatkowe wnęki, podwójną podłogę, haczyki na obu burtach, wygodnie pracującą roletę i standardowe mocowania. Cieszy także wygodny system składania oparć drugiego rzędu. Otwór załadunkowy jest na tyle duży, by zmieścić tu pełnowymiarową pralkę.

Technologia


O ile większość egzemplarzy tego modelu dysponuje 150-konnymi silnikami, o tyle w prezentowanej sztuce można liczyć na znacznie większy potencjał. To dyskretne kombi skrywa dwulitrowy, doładowany silnik benzynowy z rodziny TSI, który generuje 333 konie mechaniczne i 420 niutonometrów.

Przenoszeniem mocy zajmuje się siedmiobiegowa przekładnia automatyczna. Co ciekawe, to pokaźne stado jest rozdzielane pomiędzy obie osie. A to przekłada się na przyczepność, szczególnie podczas startu zatrzymanego. Potwierdzają to liczby.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - prawy przód

Agresywny front z reflektorami o nowym kształcie, masywny zderzak z dużymi wlotami powietrza i brak grilla nadają autu drapieżny charakter. To, w połączeniu z brązowym matowym lakierem, czyni z kombi wyróżniającą propozycję w segmencie szybkich, rodzinnych samochodów.

CUPRA Leon Sportstourer VZ w tym wydaniu przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 4,8 sekundy. Towarzyszy temu procedura startu. Jej prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h. I słusznie, bo szybciej nie trzeba.

Zużycie paliwa może być dla niektórych sporym zaskoczeniem. Amplituda spalania jest tak naprawdę duża i wszystko zależy od stylu jazdy. Normalne, przepisowe użytkowanie w cyklu mieszanym pozwoli na utrzymanie 10 litrów. Poważnie. Tor wyścigowy może ponad dwukrotnie zwiększyć apetyt, co akurat nie dziwi.
Cupra Leon Sportstourer VZ - prawy tył
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - prawy tył

Nowe detale stylistyczne, z podłużnym światłem i czterema wyrazistymi końcówkami wydechu, wzmacniają sportowy wizerunek kombi. Dyskretne logo Cupra oraz agresywny tylny zderzak uzupełniają wizualne atuty modelu VZ o napędzie 4Drive.

Wrażenia z jazdy


Samochody tej marki nie odseparowują od otoczenia tak, jak Audi. I ma to swoje plusy. Użytkownik korzystający z pełnej mocy bardzo wyraźnie odczuwa przeciążenie, jakie towarzyszy przyspieszaniu. I jest to duża frajda, tym bardziej że mówimy o pełnoprawnym samochodzie rodzinnym.

Układ napędowy zasługuje na uznanie. Nieźle brzmi, ale najważniejsze, że potrafi wydajnie nabierać prędkości w każdej sytuacji. Praca skrzyni biegów jest płynna, a jej szybkość zależy od wybranego trybu. Niemniej jednak zawsze utrzymuje kulturę działania.
Cupra Leon Sportstourer VZ - lewy przód
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - lewy przód

Charakterystyczna linia przedniej części nadwozia po liftingu zyskała mocno zaakcentowane reflektory, masywny zderzak z dużymi wlotami powietrza i wyraziste, sportowe felgi. Brązowy matowy lakier podkreśla dynamiczny styl rodzinnego kombi.

Zawieszenie? I tu można mówić o pierwszym, realnym wyrzeczeniu względem konwencjonalnej wersji z logo SEAT-a. Dyskretne kombi z 333-konnym silnikiem i napędem na wszystkie koła jest twarde, co czuć na nierównych nawierzchniach. Dzięki krótszym amortyzatorom ogranicza jednak przechyły nadwozia podczas gwałtownych zmian toru jazdy. Coś za coś.

To jednak nie zmienia faktu, że normalna jazda, nawet z południa na północ Polski, nie jest męcząca. Owszem, wycieszenie mogłoby oferować nieco więcej, ale i tak jest nieźle. Tym samochodem można bez problemu jeździć na co dzień i cieszyć się jego osiągami, gdy tylko przyjdzie na to ochota (i miejsce).

Okiem przedsiębiorcy


Oferta tego modelu jest bardzo bogata. Otwiera ją 150-konny egzemplarz z sześciobiegową skrzynią manualną, który w aktualnej promocji jest dostępny za 134 100 złotych. Zwolennicy automatu muszą wyłożyć na stół co najmniej 151 700 złotych. Tyle właśnie kosztuje miękka hybryda o tej samej mocy, która dysponuje siedmiobiegowym DSG.

Prezentowana konfiguracja jest tą najmocniejszą w całej gamie. Co ciekawe, nie dostaniemy jej w wersji hatchback. CUPRA Leon Sportstourer VZ 4Drive o mocy 333 koni mechanicznych stanowi wydatek 204 800 złotych - bez opcji dodatkowych, rzecz jasna.
Cupra Leon Sportstourer VZ - lewy tył
fot. Wojciech Krzemiński

Cupra Leon Sportstourer VZ - lewy tył

Przemyślany tylny pas zintegrowany z podłużnym światłem i charakterystycznym logo Cupra podkreśla nowoczesny design. Widoczne cztery końcówki wydechu potwierdzają sportowy potencjał auta, a matowy lakier doskonale wpisuje się w stylistykę dynamicznego kombi.

Co ciekawe, nie jest to najdroższa propozycja. W ofercie jest także hybrydowa wersja VZ oparta na 1,5-litrowym silniku benzynowym wspieranym przez jednostkę elektryczną. Oferuje systemowo 272 konie mechaniczne i możliwość pokonania kilkudziesięciu kilometrów w trybie elektrycznym. Ile kosztuje? Dokładnie 210 100 złotych.

To dyskretne kombi potrafi zaskoczyć - nawet prawdziwego fana sportowej jazdy. Prowadzi się bardzo dobrze, a przy tym zapewnia znakomite osiągi. Jednocześnie pozostaje praktycznym samochodem mogącym pełnić rolę tego rodzinnego. I właśnie w tym połączeniu tkwi największa siła prezentowanego modelu.

oprac. : Wojciech Krzemiński / NaMasce.pl NaMasce.pl

Więcej na ten temat: CUPRA Leon Sportstourer, CUPRA Leon, kombi, nowe modele samochodów, testy samochodów, testy aut

