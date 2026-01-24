eGospodarka.pl
Ferie 2026 samochodem: nowe drogi, remonty, utrudnienia

2026-01-24 00:10

Ferie 2026 samochodem: nowe drogi, remonty, utrudnienia

Ferie 2026 samochodem: nowe drogi, remonty i aktualna sytuacja na trasach

Wprawdzie nowe drogi skracają czas dojazdu w góry, jednak mimo to ferie zimowe mogą być prawdziwym testem cierpliwości kierowców. Mniej turnusów oznacza większą kumulację wyjazdów, a trwające remonty i lokalne utrudnienia mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżnych. Jednocześnie oddane do użytku odcinki ekspresówek i obwodnic realnie poprawiają dostępność Beskidów czy Bieszczad. Sprawdzamy, gdzie zyskamy czas, a gdzie lepiej przygotować się na opóźnienia.

Przeczytaj także: Ferie zimowe samochodem: gdzie kontrole drogowe, utrudnienia i wypadki?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak prezentuje się terminarz ferii zimowych w poszczególnych województwach?
  • Które remonty i zamknięcia dróg mogą w największym stopniu powodować utrudnienia i wydłużać zimowe podróże?
  • Które z nowych odcinków dróg ekspresowych skracają dojazd w góry?
  • Jak przygotować trasę, by uniknąć korków i lokalnych utrudnień?

Terminy ferii 2026


Mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie - w tych województwach ferie już trwają - zaczęły się 19 stycznia i potrwają do 1 lutego. Pozostałe dwa turnusy prezentują się następująco:
  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.: woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
  • 16 lutego – 1 marca 2026 r.: woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie
Terminy ferii 2026
fot. mat. prasowe

Terminy ferii 2026

Województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie rozpoczęły ferie zimowe 19 stycznia

Utrudnienia, które mogą wydłużyć podróż


Planując wyjazd, kierowcy powinni uwzględnić miejsca, gdzie trwające prace drogowe mogą spowolnić ruch. Utrudnienia występują m.in. na:
  • A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi - zły stan nawierzchni,
  • zamkniętej drodze ekspresowej S6 na wysokości Lęborka,
  • S8 i S11 - utrudnienia na wybranych odcinkach,
  • rozbudowie S19 na odcinku Jasionka – Sokołów Małopolski,
  • budowie węzła na DK7 w Myślenicach,
  • DK35 w Bielanach Wrocławskich – prace drogowe.

Dodatkowe utrudnienia występują także w popularnych miejscowościach turystycznych, m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Kłodzku, Polanicy-Zdroju oraz w rejonach dotkniętych skutkami powodzi z 2024 roku, takich jak Lądek-Zdrój czy Stara Morawa - zerwane mosty.

Lokalnie:


  • Białka Tatrzańska - ul. Pod Grapą (remont),
  • Zakopane - ul. Powstańców Śląskich (remont),
  • Szaflary - ul. Suskiego (remont),
  • Kłodzko - modernizacja mostu przy ul. Kościuszki i remont ul. Grunwaldzkiej,
  • Polanica-Zdrój - ul. Parkowa i Kryniczna - brak przejazdu (remont),
  • Sobótka - Plac Wolności (remont).

Ferie zimowe 2026: remonty i nowe inwestycje
fot. mat. prasowe

Ferie zimowe 2026: remonty i nowe inwestycje

Planując wyjazd, kierowcy powinni uwzględnić miejsca, gdzie trwające prace drogowe mogą spowolnić ruch

Nowe drogi – krótszy dojazd w góry


Tej zimy kierowcy odczują efekty kilku kluczowych inwestycji drogowych:
  • S1 Bielsko-Biała - Oświęcim: 25-kilometrowy odcinek S1 od Bielska-Białej aż do węzła Oświęcim. Do końca stycznia kierowcom może zostać oddany kolejny odcinek S1 do Bierunia (wraz z Obwodnicą Bierunia DK44), co pozwoli odczuwalnie skrócić czas dojazdu w Beskidy.
  • S1 Przybędza – Milówka: 8-kilometrowy odcinek skraca czas podróży m.in. do Zwardonia czy na Słowację.
  • S6 Koszalin – Słupsk. Otwarty 22 grudnia odcinek o długości ok 75 km.
  • S7 Płońsk-Czosnów. Do użytku został oddany 35-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, co przybliża ukończenie trasy między stolicą a Trójmiastem.
  • S7 Obwodnica Metropolitalna na odcinku Żukowo - Gdańsk Południe. Do użytku został oddany ostatni brakujący odcinek OMT (Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej).
  • S19 Krosno – Dukla: 20-kilometrowy odcinek nowej drogi ekspresowej w woj. podkarpackim skraca czas przejazdu w stronę Słowacji.
  • DW886 most w Domaradzu – oddany pod koniec roku. Skraca czas podróży z Rzeszowa w kierunku Sanoka czy Iwonicza-Zdroju.
  • Most w Stroniu Śląskim - oddany do użytku po powodzi, dotychczas obowiązywał ruch wahadłowy.

Jak to przełoży się na zimowe wyjazdy?

W Bieszczady


Urlopowiczów jadących z Gdańska w stronę Bieszczad powinna ucieszyć oddana do użytku droga S7 z Płońska do Czosnowa (35 km). Jadąc dalej na południe od Warszawy, w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, można już komfortowo poruszać się nowym odcinkiem drogi S19 od Krosna do Dukli (20 km). Zakończony został też remont DW894 na odcinku Lesko - Hoczew, który pozwoli komfortowo przejechać z Rzeszowa w stronę Wetliny. Pod koniec roku z kolei otwarty został most w Domaradzu na DW886, co skróci czas podróży w kierunku Sanoka czy Iwonicza-Zdroju.

W Beskidy


Jesienią 2025 roku oddano obejście Węgierskiej Górki w ciągu S1, co pozwala ominąć korki w Milówce i Węgierskiej Górce, jadąc w stronę Istebnej, Koniakowa czy Zwardonia. W grudniu natomiast otwarto odcinek S1 Dankowice–Bielsko-Biała, zapewniający płynny wjazd do miasta od północy, pozwalający ominąć kolizyjne skrzyżowania w rejonie Czechowic-Dziedzic. Kolejne fragmenty S1 w kierunku Oświęcimia i Bierunia dodatkowo skracają czas dojazdu w Beskidy.

W Sudety


W tym regionie nie odnotowano istotnych nowych otwarć dróg, ale też brak większych utrudnień na głównych trasach dojazdowych.

Ekspert radzi


Zimą nawet niewielkie utrudnienie może przełożyć się na kilkudziesięciominutowe opóźnienie. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko główną trasę dojazdu, ale też sytuację na drogach lokalnych w samych miejscowościach wypoczynkowych. Aplikacje nawigacyjne z aktualnymi danymi o ruchu pozwalają na bieżąco omijać korki i reagować na nagłe zmiany organizacji ruchu – mówi Katarzyna Przybylska z NaviExpert. I dodaje - Planując zimowy odpoczynek nie zapominajmy też o zabezpieczeniu samego wyjazdu. W aplikacji NaviExpert, w zakładce Ubezpieczenia, dostępne jest ubezpieczenie turystyczne, które można wykupić jeszcze przed podróżą.

Przeczytaj także: Wakacje samochodem? Oto niebezpieczne autostrady i drogi krajowe Wakacje samochodem? Oto niebezpieczne autostrady i drogi krajowe

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: bezpieczeństwo na drodze, ruch drogowy, drogi w Polsce, ferie zimowe, utrudnienia w ruchu, przygotowanie samochodu do zimy, wyjazd na narty

