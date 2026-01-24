Ferie 2026 samochodem: nowe drogi, remonty, utrudnienia

Wprawdzie nowe drogi skracają czas dojazdu w góry, jednak mimo to ferie zimowe mogą być prawdziwym testem cierpliwości kierowców. Mniej turnusów oznacza większą kumulację wyjazdów, a trwające remonty i lokalne utrudnienia mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżnych. Jednocześnie oddane do użytku odcinki ekspresówek i obwodnic realnie poprawiają dostępność Beskidów czy Bieszczad. Sprawdzamy, gdzie zyskamy czas, a gdzie lepiej przygotować się na opóźnienia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się terminarz ferii zimowych w poszczególnych województwach?

Które remonty i zamknięcia dróg mogą w największym stopniu powodować utrudnienia i wydłużać zimowe podróże?

Które z nowych odcinków dróg ekspresowych skracają dojazd w góry?

Jak przygotować trasę, by uniknąć korków i lokalnych utrudnień?

Terminy ferii 2026

2 lutego – 15 lutego 2026 r.: woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego – 1 marca 2026 r.: woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Utrudnienia, które mogą wydłużyć podróż

A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi - zły stan nawierzchni,

zamkniętej drodze ekspresowej S6 na wysokości Lęborka,

S8 i S11 - utrudnienia na wybranych odcinkach,

rozbudowie S19 na odcinku Jasionka – Sokołów Małopolski,

budowie węzła na DK7 w Myślenicach,

DK35 w Bielanach Wrocławskich – prace drogowe.

Lokalnie:

Białka Tatrzańska - ul. Pod Grapą (remont),

Zakopane - ul. Powstańców Śląskich (remont),

Szaflary - ul. Suskiego (remont),

Kłodzko - modernizacja mostu przy ul. Kościuszki i remont ul. Grunwaldzkiej,

Polanica-Zdrój - ul. Parkowa i Kryniczna - brak przejazdu (remont),

Sobótka - Plac Wolności (remont).

Nowe drogi – krótszy dojazd w góry

S1 Bielsko-Biała - Oświęcim: 25-kilometrowy odcinek S1 od Bielska-Białej aż do węzła Oświęcim. Do końca stycznia kierowcom może zostać oddany kolejny odcinek S1 do Bierunia (wraz z Obwodnicą Bierunia DK44), co pozwoli odczuwalnie skrócić czas dojazdu w Beskidy.

S1 Przybędza – Milówka: 8-kilometrowy odcinek skraca czas podróży m.in. do Zwardonia czy na Słowację.

S6 Koszalin – Słupsk. Otwarty 22 grudnia odcinek o długości ok 75 km.

S7 Płońsk-Czosnów. Do użytku został oddany 35-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, co przybliża ukończenie trasy między stolicą a Trójmiastem.

S7 Obwodnica Metropolitalna na odcinku Żukowo - Gdańsk Południe. Do użytku został oddany ostatni brakujący odcinek OMT (Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej).

S19 Krosno – Dukla: 20-kilometrowy odcinek nowej drogi ekspresowej w woj. podkarpackim skraca czas przejazdu w stronę Słowacji.

DW886 most w Domaradzu – oddany pod koniec roku. Skraca czas podróży z Rzeszowa w kierunku Sanoka czy Iwonicza-Zdroju.

Most w Stroniu Śląskim - oddany do użytku po powodzi, dotychczas obowiązywał ruch wahadłowy.

Jak to przełoży się na zimowe wyjazdy?



W Bieszczady

W Beskidy

W Sudety

Ekspert radzi

Zimą nawet niewielkie utrudnienie może przełożyć się na kilkudziesięciominutowe opóźnienie. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko główną trasę dojazdu, ale też sytuację na drogach lokalnych w samych miejscowościach wypoczynkowych. Aplikacje nawigacyjne z aktualnymi danymi o ruchu pozwalają na bieżąco omijać korki i reagować na nagłe zmiany organizacji ruchu – mówi Katarzyna Przybylska z NaviExpert. I dodaje - Planując zimowy odpoczynek nie zapominajmy też o zabezpieczeniu samego wyjazdu. W aplikacji NaviExpert, w zakładce Ubezpieczenia, dostępne jest ubezpieczenie turystyczne, które można wykupić jeszcze przed podróżą.

Mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie - w tych województwach ferie już trwają - zaczęły się 19 stycznia i potrwają do 1 lutego. Pozostałe dwa turnusy prezentują się następująco:Planując wyjazd, kierowcy powinni uwzględnić miejsca, gdzie trwające prace drogowe mogą spowolnić ruch. Utrudnienia występują m.in. na:Dodatkowe utrudnienia występują także w popularnych miejscowościach turystycznych, m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Kłodzku, Polanicy-Zdroju oraz w rejonach dotkniętych skutkami powodzi z 2024 roku, takich jak Lądek-Zdrój czy Stara Morawa - zerwane mosty.Tej zimy kierowcy odczują efekty kilku kluczowych inwestycji drogowych:Urlopowiczów jadących z Gdańska w stronę Bieszczad powinna ucieszyć oddana do użytku droga S7 z Płońska do Czosnowa (35 km). Jadąc dalej na południe od Warszawy, w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, można już komfortowo poruszać się nowym odcinkiem drogi S19 od Krosna do Dukli (20 km). Zakończony został też remont DW894 na odcinku Lesko - Hoczew, który pozwoli komfortowo przejechać z Rzeszowa w stronę Wetliny. Pod koniec roku z kolei otwarty został most w Domaradzu na DW886, co skróci czas podróży w kierunku Sanoka czy Iwonicza-Zdroju.Jesienią 2025 roku oddano obejście Węgierskiej Górki w ciągu S1, co pozwala ominąć korki w Milówce i Węgierskiej Górce, jadąc w stronę Istebnej, Koniakowa czy Zwardonia. W grudniu natomiast otwarto odcinek S1 Dankowice–Bielsko-Biała, zapewniający płynny wjazd do miasta od północy, pozwalający ominąć kolizyjne skrzyżowania w rejonie Czechowic-Dziedzic. Kolejne fragmenty S1 w kierunku Oświęcimia i Bierunia dodatkowo skracają czas dojazdu w Beskidy.W tym regionie nie odnotowano istotnych nowych otwarć dróg, ale też brak większych utrudnień na głównych trasach dojazdowych.