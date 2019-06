Jakie ubezpieczenie na wakacje samochodem?

Na wakacje samochodem? Według SW Research, na taki krok decyduje się już co czwarty z polskich turystów. Wyjeżdżając, powinni jednak pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu auta. O czym pamiętać? Podstawą jest oczywiście posiadanie OC, ale warto pomyśleć również o AC oraz assistance.

- To ważna część przygotowań, bo już na starcie eliminuje się w ten sposób część potencjalnych problemów. Wszystkiego jednak nie da się przewidzieć. Dlatego warto też przemyśleć temat ubezpieczeń, które mogą przydać się poza Polską – sugeruje Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Indywidualnego w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Czy obowiązkowe OC działa poza Polską?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Jak się ubezpieczyć na wakacyjny wyjazd autem? Z wykupionym w Polsce OC można poruszać się po państwach należących do tzw. Porozumienia Wielostronnego.

- Z wykupionym w Polsce OC można poruszać się po państwach należących do tzw. Porozumienia Wielostronnego. To kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli ktoś wybiera się autem poza tak opisane terytorium, to albo będzie musiał odebrać od swojego ubezpieczyciela działający międzynarodowo dowód posiadania OC (Zielna Karta), albo kupić dodatkowe ubezpieczenie graniczne – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Wakacje samochodem, czyli kradzież, awaria i pusty bak…

- Ze wsparcia ubezpieczyciela można korzystać na terenie Unii Europejskiej i w większości pozostałych państw europejskich. Co ważne, pomoc organizowana jest za pośrednictwem polskojęzycznej infolinii, dzięki czemu znika problem bariery językowej – zauważa Damian Andruszkiewicz.

Szkoda za granicą. Co robić?

Poszkodowany musi pozyskać od sprawcy (kierowcy): dane personalne (imię i nazwisko, adres, kraj pochodzenia), informacje o pojeździe (marka, nr rejestracyjny), dane personalne właściciela pojazdu (jeżeli nie jest nim kierowca), nazwę ubezpieczyciela i nr polisy OC lub Zielonej Karty. Te informacje wpisuje się do wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Oświadczenie należy uzupełnić o precyzyjny opis zdarzenia (m.in. data, lokalizacja i okoliczności szkody, zakres powstałych uszkodzeń). Po szkodzie warto sfotografować pojazdy biorące udział w zdarzeniu – pozwoli to uniknąć ewentualnych rozbieżności w opisie zdarzenia, a nawet niezasadnych roszczeń. Z wypełnionym oświadczeniem poszkodowany zgłasza szkodę ubezpieczycielowi, aby otrzymać odszkodowanie. Można to zrobić bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy lub za pośrednictwem przedstawiciela tej firmy w swoim kraju. W Polsce informacji na ten temat udzielają: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

- Na miejsce zdarzenia można również wezwać policję. Nie jest to konieczne, ale na pewno przydatne, jeśli zagraniczny kierowca nie chce podać potrzebnych informacji, przyznać się do winy lub mamy problem z komunikacją w obcym języku. Nigdy nie podpisujmy też oświadczenia, którego nie rozumiemy do końca! – radzi ekspert Compensy.

