Co 12. wypadek drogowy kończy się śmiercią

Ostatnio opublikowane statystyki policyjne niosą za sobą interesujące informacje odnośnie wypadkowości w Europie. Niestety wynika z nich również, że bezpieczeństwo polskich dróg ciągle pozostawia wiele do życzenia.

Uwaga: wypadek drogowy nie jest tym samym co mała stłuczka

„Gdybyśmy uwzględnili wszystkie zdarzenia drogowe (w tym również niewielkie stłuczki), to analogiczny wynik z Polski oraz innych krajów Europy byłby o wiele niższy. Bardziej zasadne wydaje się jednak porównywanie liczby ofiar śmiertelnych do liczby tragicznych zdarzeń drogowych. Taki wskaźnik mówi bowiem więcej o skali poważnego niebezpieczeństwa na drogach” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wyniki dotyczące Polski są osiem razy gorsze od niemieckich …

„Nawet jeśli ten najbiedniejszy kraj UE cechuje się wskaźnikiem śmiertelności drogowej większym niż Polska, to taki fakt można uznać za mizerne pocieszenie dla nas” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Porównanie liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków 2 lata temu Polska cechowała się prawie osiem razy wyższym wskaźnikiem śmiertelności niż dwa wiodące kraje (Niemcy i Austria).

„Znacznie lepsze były również wartości notowane dla krajów, z którymi często się porównujemy. Mowa o Czechach (2,7 ofiary śmiertelnej na 100 wypadków) i Węgrzech (3,8). Na pewno warto wyróżnić Słowenię, która osiągnęła najlepszy wynik wśród wszystkich państw „nowej unii” (tylko 1,7 ofiary śmiertelnej na 100 wypadków)” - wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Na stronie internetowej polskiej Policji udostępniono niedawno najnowszy raport na temat bezpieczeństwa naszych dróg w 2018 r. Jego lektura dowodzi m.in., że w minionym roku wzrosła nieznacznie liczba śmiertelnych ofiar wypadków. Na szczęście jednak wynik ten (2862 ofiary) jest znacznie lepszy od uzyskanego w 2009 r., w którym to w wypadkach drogowych zginęło aż 4572 osób. Niestety ten spadkowy trend uległ w ostatnich latach zahamowaniu. Do jeszcze mniej optymistycznych wniosków prowadzi zestawienie liczby ofiar w przeliczeniu na 100 wypadków. Osiągnięty przez Polskę rezultat (8,6 ofiary na 100 wypadków drogowych) jest jednym z najgorszych w całej Unii Europejskiej.Przed prezentacją bardziej wyczerpujących danych odnośnie wskaźnika śmiertelności (relacji liczby ofiar do liczby wypadków drogowych), warto skupić się przez chwilę na innej, dość istotnej kwestii. Chodzi tu o samą definicję wypadku drogowego . Prezentowane poniżej dane z Polski oraz innych krajów Starego Kontynentu uwzględniają wypadek drogowy jako zdarzenie, które zakończyło się poważnymi obrażeniami u jego uczestnika/uczestników. Tylko po przyjęciu takiej definicji można uznać, że mniej więcej co dwunasty wypadek drogowy w Polsce kończy się śmiercią.Poniższe zestawienie przygotowane przez analityków Ubea.pl prezentuje liczbę śmiertelnych ofiar na 100 wypadków drogowych, która została obliczona według wcześniej omówionych zasad. Warto zauważyć, że tabela dotycząca wybranych krajów Europy zawiera dane z 2010 r. oraz 2017 r. Na ich podstawie można sprawdzić, jakie postępy poszczególne państwa poczyniły w zakresie obniżania wskaźnika śmiertelności. Dane z 2017 r. wskazują, że wówczas Polska niestety wyróżniała się wyższą wartością analizowanego wskaźnika (8,6 ofiary śmiertelnej/100 wypadków) niż pozostałe osiemnaście krajów Starego Kontynentu. Wśród badanych państw (ze względu na brak odpowiednich statystyk) zabrakło Bułgarii, która również ma poważny problem z bezpieczeństwem drogowym.W poniższym zestawieniu uwagę zwraca również bardzo duże zróżnicowanie wyników. Przykładowo Polska dwa lata temu cechowała się prawie osiem razy wyższym wskaźnikiem śmiertelności niż dwa wiodące kraje (Niemcy i Austria).