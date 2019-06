Jakie składki OC płaciliśmy w maju 2019?

Schyłek 2018 roku dał zmotoryzowanym chwilę wytchnienia w postaci obniżki składek OC. Czy spadkowy trend doczekał się kontynuacji również w maju? Czy przeciętna cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego nadal malała? Odpowiedzi na to pytanie, jak co miesiąc, poszukiwała porównywarka Ubea.pl.

Wartość barometru cenowego z maja 2019 r. = 90↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 91↘)



Komentarz ekspertów Ubea.pl:

„Konkretniej rzecz ujmując, OC oferowane przez dziewięciu ubezpieczycieli współpracujących z Ubea.pl, w maju kosztowało średnio 1459 zł. Bardzo zbliżony wynik został odnotowany w lutym 2019 roku, o czym świadczą dane z poniższego wykresu” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Warto także wspomnieć o kolejnym dyscyplinującym liście (w sprawie poziomu składek OC), który ubezpieczyciele niedawno otrzymali od KNF-u. Zakłady ubezpieczeń muszą również brać pod uwagę ewentualną konieczność wypłaty dodatkowego świadczenia dla opiekunów ciężko rannych ofiar wypadku (będących ich bliskimi). Sąd Najwyższy już niebawem podejmie decyzję w sprawie takiej rekompensaty” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Tytułem wstępu warto podkreślić, że reguły, na bazie których porównywarka Ubea.pl opracowała swój najnowszy barometr cenowy są identyczne jak w poprzednich miesiącach. Analogicznie, jak miało to miejsce wcześniej, punktem odniesienia dla porównań jest składka OC, którą działający na rodzimym rynku ubezpieczyciele proponowali swoim klientom w styczniu 2019 r.Jak potwierdzają to dane ujęte na poniższym wykresie, ceny OC w maju spadały, ale obniżki te były zaledwie minimalne. W kwietniu 2019 r. przeciętne OC, oferowane online przez dziewięciu analizowanych przez Ubea.pl ubezpieczycieli, kosztowało 1474 zł, co stanowiło 91% stawki styczniowej (z tego też powodu kwietniowa wartość barometru cenowego wyniosła 91). Majowe wskazanie to 90. Oznacza to, że średnia majowa składka OC uwzględniona przez Ubea.pl wyniosła 90% porównywanej kwoty ze stycznia 2019 r.Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że w maju 2019 r. średnie koszty zakupu ubezpieczenia OC przez Internet wróciły do poziomu z lutego 2019 r. Taka sytuacja oznacza brak wyraźnego spadkowego trendu, na który polscy kierowcy mogli liczyć po wyraźnych obniżkach widocznych w lutym br. (patrz poniższy wykres). Wydaje się, że właściciele samochodów powinni dostosować swoje oczekiwania dotyczące obniżek cen OC do bieżącej sytuacji rynkowej. Czynnikiem hamującym spadki składek jest szybki wzrost świadczeń wypłacanych z OC ofiarom wypadków.