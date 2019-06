Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking V 2019

Maj już za nami. Gdzie w piątym miesiącu tego roku mogliśmy znaleźć najtańsze ubezpieczenie samochodu? Odpowiedzi na to pytanie, jak co miesiąc, poszukiwała porównywarka ubezpieczeń Ubea. Pod lupę wzięto tysiące indywidualnych kalkulacji internautów. Ich analiza dowodzi, że ci, którzy chcieli oszczędzić, powinni byli skorzystać z oferty przygotowanej przez You Can Drive, Benefii lub Link4. Pierwszy z ubezpieczycieli miał najlepsze propozycje OC, drugi wyróżniał się w zakresie OC + NNW i OC + AC + NNW, a trzeci oferował tani pakiet OC+AC.

„Najniższy wynik oznacza, że dany ubezpieczyciel we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę), niestety ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeń uzyskujące najwyższą liczbę punktów (5,00 pkt.), musiałoby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Ubezpieczyciele zwykle notują wyniki wynoszące od około 2,00 punktów do około 4,00 punktów. Potwierdzeniem tej prawidłowości jest majowy ranking” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.



Majowe wyniki rankingu są dobre dla Benefii

You Can Drive - 4,11 pkt. w rankingu polis OC

Benefia - 4,01 pkt. w rankingu pakietów OC + NNW

Link4 - 4,34 pkt. w rankingu pakietów OC + AC

Benefia - 4,27 pkt. w rankingu pakietów OC + AC + NNW

„Zobaczymy, czy tej marce ubezpieczeniowej (należącej do Compensy TU VIG) na dłużej uda się utrzymać pierwszą pozycje w dwóch kategoriach rankingu. Warto również odnotować drugie miejsce Benefii w bardzo ważnej kategorii OC, które może być ciężkie do utrzymania” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Warto zwrócić uwagę, że żadnych miesięcznych zmian pozycji nie odnotowano w przypadku rankingu polis OC + AC. Taka sytuacja zdarza się dość rzadko” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W maju mocno potaniało tylko OC z firmy Aviva

Aviva - spadek średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 11,3%

Benefia - spadek średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 1,6%

Generali - spadek średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 0,6%

Gothaer - wzrost średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 0,6%

Link4 - spadek średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 0,1%

MTU24 - wzrost średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 1,9%

Proama - spadek średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 0,8%

UNIQA - wzrost średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 1,7%

You Can Drive - wzrost średniej składki OC (względem kwietnia 2019 r.) o 0,6%

„Warto podkreślić, że ta obniżka składki nie pozwoliła Avivie na awans w kategorii polis OC. Opisywana sytuacja pokazuje, że w przypadku ubezpieczeń OC różnice cenowe pomiędzy firmami/markami ze środka stawki oraz liderami są spore” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ubezpieczyciele byli oceniani tak jak w kwietniuMajowa analiza - podobnie jak wszystkie poprzednie - bierze pod lupę cztery kategorie ubezpieczeń. Ocenie ekspertów podlegają ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC , a także koszty oferowanych przez ubezpieczycieli pakietów: OC + NNW, OC + AC oraz OC + AC + NNW. W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Majowy ranking po raz kolejny uwzględniał ubezpieczycieli, których dotyczyła odpowiednio duża liczba kalkulacji wykonanych przez użytkowników Ubea.pl (w ciągu wcześniejszych 30 dni).Analizę wyników rankingowych z maja 2019 roku, podobnie jak poprzednio warto rozpocząć od tych firm ubezpieczeniowych, które zajęły najwyższe pozycje i uzyskały najwięcej punktów. Chodzi o następujących ubezpieczycieli:Po porównaniu kwietniowego i majowego rankingu Ubea.pl okazuje się, że najnowsza analiza była bardzo pozytywna dla Benefii. Ta marka ubezpieczeniowa zajęła bowiem pierwsze miejsce w kategorii OC + NWW (awans o dwie pozycje) oraz w kategorii OC + AC + NNW (również awans o dwie pozycje). Sytuacja z maja br. oznacza powrót Benefii do ścisłej czołówki pod względem poziomu cen polis komunikacyjnych. Warto przypomnieć, że Benefia przez pewien czas dominowała w rankingach Ubea.pl (zobacz np. I kw. oraz II kw. 2018 r.), a potem musiała ustąpić miejsca konkurentom.Jeżeli chodzi o wyniki innych ubezpieczycieli, to maj 2019 r. był gorszy dla firmy Link4, która utraciła prowadzenie w kategorii OC + NNW. Poza tym eksperci Ubea.pl nie odnotowali wielu znaczących zmian. Ewentualne wzrosty lub spadki pozycji zakładów ubezpieczeń ograniczały się do dwóch miejsc „w górę” albo „w dół”.W kwietniu br. analitycy Ubea.pl oprócz tradycyjnej analizy pozycji rankingowych zakładów ubezpieczeń, zaprezentowali również miesięczne zmiany średniej składki OC oferowanej przez te firmy. Podobną analizę warto powtórzyć w maju. Jej wyniki zostały zaprezentowane poniżej:Informacje zaprezentowane powyżej potwierdzają, że tylko dla jednego zakładu ubezpieczeń odnotowano sporą zmianę średniej majowej składki OC. Mowa o spadku dotyczącym Avivy (aż o 11,3% w skali miesiąca).