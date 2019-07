Mechanicy ocenili układ napędowy aut. Kto wygrywa?

Przed nami odsłona kolejnej już części opracowanego przez markę ProfiAuto „Rankingu awaryjności samochodów według polskich mechaników”. Tym razem pod lupę wzięto układy napędowe aut trafiających do polskich warsztatów. Średnio oceniono je na mocne 4,3 w 6 stopniowej skali i jest to najlepsza nota, jaką udało się osiągnąć wszystkim czterem z ocenianych podzespołów. Na najlepsze oceny zasłużyła sobie Honda Civic VIII. Na drugim biegunie zestawienia Renault Megane III.

Żywotność układu napędowego – wiele zależy od stylu jazdy kierowcy

- To, w jakim stanie jest układ napędowy w samochodzie, uwarunkowane jest naszym stylem jazdy. Kierowcy, którzy poruszają się płynnie i unikają dużych przeciążeń podczas ruszania, zwłaszcza przy skręconych kołach, mogą być pewni, że trwałość układów napędowych ich pojazdów będzie duża. Jeżeli jednak ktoś gwałtownie rusza, nadmiernie eksploatuje sprzęgło w trakcie jazdy, porusza się na tzw. półsprzęgle czy lubi agresywną, sportową jazdę, musi liczyć się z tym, że wizyty w warsztacie mogą być częste i kosztowne – podkreśla Mariusz Maksym, ekspert ProfiAuto.

– Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że także jazda na bardzo niskich obrotach silnika może być niebezpieczna dla układu napędowego. Przesadny ecodriving może doprowadzić do przedwczesnego zużycia koła dwumasowego. Usterkę rozpoznaje się m.in. po stukaniu i hałasie podczas uruchamiania i gaszenia silnika, szarpaniu i wibracji karoserii podczas przyspieszania i charakterystycznym „klekocie” na biegu jałowym. Objawy niekoniecznie muszą od razu świadczyć o awarii koła dwumasowego, ale to już sygnał, że należy koniecznie udać się do mechanika – dodaje Mariusz Maksym.

Stan układów napędowych w poszczególnych grupach cenowych samochodów

– Z racji tego, że układ przeniesienia napędu wykonuje ciężką pracę, producenci dokładają wszelakich starań, aby wykonany był z niezawodnych elementów. Do poważnych awarii dochodzi stosunkowo rzadko. Jeżeli jednak komuś zdarzy się usterka związana z napędem, to jej naprawa nie będzie należała do tanich. Z racji budowy, eliminacja większości mankamentów jest dość czasochłonna, a jak wiadomo czas to pieniądz. Najczęściej zgłaszanymi usterkami są uszkodzenia skrzyni biegów, zużycie elementów sprzęgła, problemy z dwumasowym kołem zamachowym czy uszkodzenia przegubów napędowych. Wszystkie naprawy związane z tymi elementami wymagają dużego doświadczenia i powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych mechaników – mówi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto.

Trwałość sprzęgła, skrzyni biegów czy przegubów w dużej mierze uzależniona jest od mocy silnika. I wprawdzie duża moc oznacza dla fanów czterech kółek więcej radości z jazdy, to jednak należy zdawać sobie sprawę, że stanowi ona niemałe obciążenie dla układu napędowego. Nie bez znaczenia jest również styl jazdy uprawiany przez danego kierowcę.Pośród model o wartości około 10 tysięcy złotych najlepszy wynik (5) wypracowało sobie Audi A4 (B5). To właśnie w tym modelu wykrywana jest najmniejsza ilość awarii, a jeśli do nich dochodzi, to najczęściej są to luzy układu kierowniczego lub awarie wałków rozrządu w wersji napędzanej 2,5-litrowym silnikiem diesla. Najniższą ocenę (3,6) w tym przedziale cenowym otrzymało Renault Laguna II. W tym modelu najczęściej dochodziło m.in. do awarii wtryskiwaczy oraz usterki turbosprężarki. Mechanicy byli zgodni, że te problemy zależą od wersji silnikowej, ale także od stylu jazdy kierowcy oraz przebiegu pojazdu.W przedziale od około 10 do 20 tysięcy złotych najwyższą notę (4,9) otrzymały aż trzy modele samochodów. Były to Audi A4 (B6 i B7), Volkswagen Polo IV 9N i Toyota Yaris II. Mechanicy wskazali, że najczęstszymi problemami w Audi były awarie turbosprężarki w silnikach Diesla, w Volkswagenie usterki koła dwumasowego i nietrwały napęd rozrządu, a w przypadku – Toyoty awaryjna skrzynia biegów oraz wycieki oleju w wersji z silnikiem 1,3l. Najgorzej w tej grupie cenowej wypadł Peugeot 307 (3,8). Awarie stwierdzano głównie w modelach z silnikiem Diesla, w których mechanicy wskazywali na problemy z turbosprężarką i wtryskiwaczami.W ostatniej grupie cenowej od około 20 do około 30 tysięcy złotych najlepszy wynik (5,2) uzyskała Honda Civic VIII. Jest to jednocześnie najwyższa ocena w całym zestawieniu dotyczącym układu napędowego przygotowanym przez sieć ProfiAuto w ramach „Rankingu awaryjności samochodów według polskich mechaników”. To model, w którym mechanicy mieli najmniej zgłoszeń dotyczących usterek. Wielkim przegranym zestawienia w tej grupie cenowej jest Renault Mégane III (3,5), który jednocześnie jest modelem z najgorszym wynikiem w całym zestawieniu. Do najczęściej zgłaszanych usterek należały awarie turbosprężarki i problemy z wtryskami w wersjach z silnikami Diesla, a także wycieki oleju.