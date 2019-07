10 istotnych i zaskakujących faktów o klimatyzacji

Od czasu wprowadzenia na rynek Chryslera Imperial Airtemp - pierwszego auta seryjnie wyposażonego w klimatyzację - upłynęło już przeszło siedem dekad. Dziś układ klimatyzacyjny przestał być wyznacznikiem luksusu. Posiada go niemal każdy samochód i z tego też względu warto wiedzieć z czym właściwie mamy do czynienia. Oto 10 ważnych i czasami zaskakujących faktów na temat klimatyzacji.

1. Skąd się bierze zimne powietrze?

2. Klimatyzacja przydaje się nie tylko w ciepłe dni

3. Klimatyzacja może pozytywnie oddziaływać na zdrowie

4. Klimatyzacja może szkodzić

5. O klimatyzację należy dbać

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Klimatyzacja w samochodzie Układ klimatyzacji składa się zasadniczo z dwóch części: wysoko- i niskociśnieniowej.

6. Oznaki zanieczyszczonej klimatyzacji

7. Klimatyzacja może powodować szok termiczny

8. Klimatyzacja a koszty eksploatacji auta

9. Klimatyzacja ulega awariom

10. Pamiętaj, że samo nabicie klimatyzacji to za mało!

W upalne dni klimatyzacja w samochodzie zdecydowanie podwyższa nasz komfort i bezpieczeństwo jazdy . Zdarza się jednak, że zamiast przyjemnego chłodzenia z kanałów wentylacyjnych wydobywa się np. nieznośna dla naszego nosa woń wilgoci. Rzecz w tym, że układ klimatyzacyjny spełnia swoją rolę jedynie wówczas, gdy poddawany jest odpowiedniej konserwacji. W przeciwnym razie może szkodzić zarówno naszemu zdrowiu, jak i kondycji auta. Zobaczmy zatem, co w klimatyzacji piszczy. Oto 10 faktów, z którymi warto się zaznajomić.Zanim wnętrze naszego samochodu wypełni się przyjemnym chłodem, czynnik chłodzący musi pokonać całkiem długą trasę do nawiewów, spręża się przy tym i rozprężając, skraplając i parując. Układ klimatyzacji składa się zasadniczo z dwóch części: wysoko- i niskociśnieniowej. Przez nie przechodzi powietrze oraz czynnik chłodzący, który na początku zostaje sprężony w kompresorze. Następnie zmienia swoją postać z gazowej w ciekłą i trafia do osuszacza, gdzie zostaje oczyszczony. Dalej przedostaje się do parownika. To właśnie tu temperatura powietrza się obniża, po czym trafia ono do kanałów wentylacyjnych.Schłodzone powietrze daje wytchnienie w czasie upalnych dni. Jednak to nie jedyna zaleta klimatyzacji. Ze względu na właściwości osuszające przydaje się ona tak naprawdę o każdej porze roku. Włączenie klimatyzacji zimą sprawia, że szyby szybko odparują i zwiększa się widoczność na drodze.Komfort jazdy, jaki oferuje klimatyzacja, przekłada się także na samopoczucie podróżujących. Przede wszystkim zapewnia ona większą koncentrację. Chłodne powietrze sprawia, że człowiek się uspokaja, dzięki czemu jazda w klimatyzowanym aucie może być bezpieczniejsza niż w samochodzie bez tego układu. Dodatkowym plusem, który pomaga ukoić nerwy, jest cisza wewnątrz auta. Nie musisz otwierać okien w czasie jazdy, dzięki czemu nie dociera do Ciebie hałas ani spaliny. Dodatkowo otwarte okna to częsty powód stanów zapalnych ucha czy szyi – czego również możesz uniknąć dzięki klimatyzacji.Należy pamiętać, że źle użytkowana klimatyzacja może zaszkodzić zdrowiu równie mocno, co otwarte podczas jazdy okna. Po pierwsze, istotne jest odpowiednie ustawienie nawiewów, tak aby strumień zimnego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na części ciała podróżujących. Może to bowiem doprowadzić do stanów zapalnych mięśni i stawów. Po drugie, warto pamiętać, że klimatyzacja osusza powietrze, co ma negatywny wpływ na Twoje oczy, zwłaszcza jeśli nosisz soczewki. W tej sytuacji rozwiązaniem są krople nawilżające, których można używać wszędzie tam, gdzie działa klimatyzacja, nie tylko w samochodzie.Kolejnym aspektem odpowiedniego użytkowania klimatyzacji jest jej regularne czyszczenie i odgrzybianie. To również ma wpływ na Twoje zdrowie. Jeśli nie zadbasz o czystość w układzie klimatyzacji, pojawią się w nim pleśń, grzyby i bakterie. Wówczas już tylko krok dzieli Cię od przeziębienia, pojawienia się alergii czy migreny.Aby uniknąć problemów zdrowotnych, warto zwrócić uwagę na oznaki zagrzybienia układu klimatyzacji. Należy do nich: zaduch, nieprzyjemny zapach wydobywający się z wywiewów, zwiększony hałas przy włączonej klimatyzacji oraz wilgoć, która sprawia, że szyby zaczynają parować. W żadnym wypadku nie lekceważ takich sygnałów. Jak najszybciej umów się w serwisie Norauto, gdzie eksperci przeprowadzą zabieg odgrzybiania klimatyzacji oraz wymienią filtr kabinowy. Samodzielne czyszczenie układu za pomocą specjalnego środka to mniej dokładny sposób, jednak warto stosować go pomiędzy wizytami w serwisie.Szok termiczny to kolejny problem związany z niewłaściwym korzystaniem z klimatyzacji. Zbyt duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza wewnątrz auta a tą na zewnątrz to szybka droga do przeziębienia. Najbardziej odpowiednim poziomem chłodzenia jest temperatura różniąca się o 7℃ od temperatury powietrza na zewnątrz. Zatem przy 30-stopniowych upałach odpowiednia będzie temperatura powyżej 20℃. Dodatkowo, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia szoku termicznego, stopniowo zwiększaj temperaturę na ostatnim etapie trasy.Jeśli korzystasz z klimatyzacji w samochodzie, musisz pamiętać, że zwiększa ona także koszty eksploatacji auta. Jest to konsekwencja wydatków związanych z serwisowaniem układu – jego czyszczeniem, odgrzybianiem czy napełnianiem oraz ewentualnymi naprawami niektórych jego części. Klimatyzacja to także większe zużycie paliwa – nawet o kilkanaście procent.Oczywiście awarie klimatyzacji mogą się pojawić, jeśli jest ona często i długo eksploatowana, jednak najczęściej wynikają one z niewłaściwego użytkowania. Oprócz odpowiedniego czyszczenia i przeglądów klimatyzacji zadbaj także o jej regularną pracę. Niezależnie od pory roku powinna ona być włączana na kilkanaście minut przynajmniej raz w tygodniu. Dzięki temu przez klimatyzację przepłynie olej, który odpowiednio zakonserwuje układ i sprawi, że sprężarka nie ulegnie zatarciu.W upalne dni, pojawia się wiele ogłoszeń, które zachęcają do taniego napełnienia klimatyzacji, aby cieszyć się chłodem w swoim aucie. Niestety oddanie klimatyzacji w ręce niewykwalifikowanego mechanika może spowodować liczne problemy z jej działaniem. Jeśli zadba on jedynie o czynnik chłodzący, nie sprawi to, że klimatyzacja będzie działać idealnie. Do tego niezbędne jest regularne dbanie o nią i czyszczenie. Więcej informacji o klimatyzacji w pojeździe znajdziesz na stronie