W upalne dni klimatyzacja w samochodzie zdecydowanie podwyższa nasz komfort. Zdarza się jednak, że zamiast przyjemnego chłodzenia z kanałów wentylacyjnych wydobywa się nieznośna dla naszego nosa woń wilgoci. Jest to najprawdopodobniej efekt niewystarczającej dbałości o układ klimatyzujący.. Jak temu zapobiec? Oto wskazówki ekspertów z Norauto.

Jak działa układ klimatyzacji?

Dlaczego czystość klimatyzacji w samochodzie ma znaczenie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Klimatyzacja w samochodzie Układ klimatyzacji przynajmniej raz w roku, a najlepiej dwa razy – przed sezonem letnim i zimowym – powinien zostać oddany w ręce specjalistów

Prawidłowe serwisowanie klimatyzacji

Klimatyzacja na co dzień

Klimatyzacja w samochodzie niegdyś uchodziła za luksus, obecnie znajduje się na wyposażeniu większości aut. Ten nieskomplikowany układ, na który składa się sprężarka, skraplacz i wentylator, filtr, zawór rozprężny, przewody oraz parownik i dmuchawa, ma zwiększać nasz komfort jazdy . Tak stanie się jednak jedynie wówczas, gdy będzie działać sprawnie. Jak dbać o klimatyzację w samochodzie, aby zachowywała ona swoją pełną funkcjonalność?Układ klimatyzacji składa się z dwóch części: wysoko- i niskociśnieniowej. I to właśnie ta druga z nich sprawia, że w gorące dni możemy odczuwać przyjemne powiewy chłodnego powietrza.Aby powietrze mogło zostać schłodzone, czynnik znajdujący się w zamkniętym układzie klimatyzacji, musi zostać sprężony przez kompresor. Następnie przewodami dociera do osuszacza. Zostaje tam oczyszczony, a w dalszej kolejności trafia do skraplacza, gdzie zmienia swoją postać z gazowej w ciekłą. Następnie przewodami trafia do parownika, gdzie w wyniku gwałtownego rozprężania zmienia swą postać z ciekłej w gazową. W wyniku tego procesu temperatura czynnika mocno się obniża, a my możemy cieszyć się chłodnym powietrzem wydobywającym się z kanałów wentylacyjnych.Jak widać, wszystkie elementy układu mają do odegrania bardzo ważną rolę, a każda drobna awaria może wpłynąć negatywnie na działanie klimatyzacji.Warto także pamiętać, że przez cały rok, nie tylko w okresie jesienno-zimowym, w klimatyzacji gromadzą się bakterie, grzyby oraz zanieczyszczenia. Zapchana i zagrzybiona klimatyzacja sprawia, że powietrze dostające się do wnętrza kabiny może powodować poważne problemy zdrowotne u kierowcy i pasażerów auta. Między innymi mogą wystąpić: podrażnienia skóry, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie spojówek czy zapalenie płuc. Aby układ klimatyzacji, który miał nam dostarczyć komfortu, nie przerodził się w zdrowotną pułapkę, należy o niego odpowiednio dbać.Koniecznie należy odgrzybiać klimatyzację, nie tylko samodzielnie np. za pomocą pianki dezynfekującej, ale również w serwisie, gdzie dodatkowo eksperci zadbają o takie elementy jak wymiana filtra kabinowego czy uzupełnienie czynnika chłodzącego.Układ klimatyzacji przynajmniej raz w roku, a najlepiej dwa razy – przed sezonem letnim i zimowym – powinien zostać oddany w ręce specjalistów i przejść proces odgrzybiania w serwisie. Odgrzybianie można przeprowadzić za pomocą kilku metod.Pierwszą z nich jest ozonowanie klimatyzacji. Dzięki użyciu ozonu klimatyzacja staje się w pełni sterylna: zostają z niej usunięte grzyby i bakterie, a w efekcie znika nieprzyjemny zapach. Inną, równie skuteczną metodą odgrzybiania, jest rozpylanie środka chemicznego w układzie klimatyzacji, np. za pomocą ultradźwięków. Oba te zabiegi należy przeprowadzać w serwisie.Dodatkowo warto co jakiś czas przeprowadzić samodzielne odświeżenie układu za pomocą środka dezynfekującego, który wprowadza się do nawiewów klimatyzacji.Warto jednak pamiętać, że czyszczenie klimatyzacji w samochodzie nie uchroni właściciela przed niektórymi problemami z tym układem. Każdy z jego elementów może bowiem zużyć się lub ulec awarii. Dlatego też odpowiednie serwisowanie klimatyzacji i napełnianie jej czynnikiem chłodzącym jest niezbędne. Choć w ciągu roku samoistnie ubywa jedynie około 15% czynnika, to problem pojawia się, gdy nastąpiło gdzieś rozszczelnienie. Wizyty w serwisie mogą nas przed tym uchronić, a także zapobiec usterkom wynikającym z zanieczyszczenia elementów np. chłodnicy. Niewłaściwe serwisowanie lub jego brak może doprowadzić także do bardzo kosztowej i problematycznej awarii np. uszkodzenia kompresora.Aby uniknąć poważnych awarii, dobrze jest przeprowadzić profesjonalny test diagnostyczny w serwisie Norauto. Dzięki niemu będzie można skontrolować ciśnienie w układzie, stan filtra kabinowego, stan przewodów i skraplacza, jak również dowiedzieć się, ile w układzie jest czynnika. Dzięki takiemu testowi można wykryć usterki na wczesnym etapie i uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.Również sposób używania klimatyzacji wpływa na jej lepsze i dłuższe działanie. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby uruchamiać klimatyzację przez cały rok, a nie tylko w upalne dni. Tak jak latem klimatyzacja pomaga w obniżeniu temperatury wewnątrz auta, tak zimą jest idealnym sposobem na osuszenie powietrza, dzięki czemu zaparowane szyby szybko odzyskują przejrzystość. Dodatkowo włączenie klimatyzacji o różnych porach roku sprawi, że czynnik znajdujący się w układzie wymieszany z olejem będzie odpowiednio konserwował cały układ.Podczas używania klimatyzacji latem również należy przestrzegać kilku zasad. Gdy wsiadamy do nagrzanego auta, często mamy ochotę jak najszybciej uruchomić klimatyzację. To jednak błąd, ponieważ chłodzenie mocno nagrzanego powietrza bardzo silnie obciąża sprężarkę. Zamiast więc od razu po uruchomieniu silnika naciskać przycisk A/C, lepiej początek trasy przejechać z otwartymi oknami. Pozwoli to na wyrównanie temperatury wewnątrz auta z tą na zewnątrz, dzięki czemu sprężarka będzie miała do wykonania mniejszą pracę.Ponadto nie należy zbytnio ochładzać powietrza w samochodzie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko przeziębienia pasażerów. Optymalnie powinno się ustawiać temperaturę o 7°C niższą niż temperatura powietrza za zewnątrz.Dzięki przestrzeganiu wszystkich tych zasad – od właściwego korzystania z klimatyzacji, przez jej regularne czyszczenie, po serwisowanie – chłodne i czyste powietrze uprzyjemni Ci każdą podróż!