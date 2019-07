Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking VI 2019

Poszukujesz taniego ubezpieczenia komunikacyjnego? Skorzystaj z oferty przygotowanej przez You Can Drive, Link4 lub Benefię. Do takiego wniosku prowadzi analiza najnowszego, czerwcowego rankingu Ubea, w którym porównano propozycje krajowych towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwszy z ubezpieczycieli ponownie dominuje w kategorii OC i OC + NNW, drugi posiada w swojej ofercie najkorzystniejsze pakiety OC + AC, a trzeci jest liderem w zakresie OC + AC + NNW.

Jak porównaliśmy wszystkich ubezpieczycieli?

„Najniższy wynik oznaczałby, że dany ubezpieczyciel we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeń uzyskujące najwyższą liczbę punktów (5,00 pkt.) musiałoby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Takie skrajne oceny są jednak czysto teoretyczne. Dowód stanowią wyniki czerwcowego rankingu na poziomie od 2,03 do 4,40 punktu” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.



Czerwiec przyniósł kilka zmian w rankingu ubezpieczeń

„Oczywiście trzeba pamiętać, że polisy YCD są dostępne tylko dla młodych kierowców (do 30 roku życia). W czerwcu br. najtańsze ubezpieczenia komunikacyjne starszym właścicielom samochodów sprzedawali dwaj inni ubezpieczyciele. Mowa o Benefii (ranking OC) oraz Link4 (ranking OC + NNW)” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Jeżeli chodzi o inne czerwcowe zmiany, to trzeba stwierdzić, że na ogół nie przekraczały one poziomu dwóch miejsc rankingowych. Na uwagę zasługuje awans firm Link4 oraz Aviva w kategorii OC + NNW. Ci ubezpieczyciele również skorzystali ze słabszego wyniku Benefii” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Kwartalni zwycięzcy rankingu OC, AC, NNW bez zmian

Powyższe porównanie dowodzi, że w ujęciu kwartalnym nie zmienili się liderzy cenowi na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. „Jeżeli wyłączymy z analizy polisy You Can Drive, to okaże się, że najwyższy wynik dotyczący starszych kierowców uzyskała marka Benefia (ranking OC) oraz Benefia i firma Link4 (ranking OC + NNW). Nasza analiza pokazuje, że do ścisłej czołówki cenowej należy czterech porównywanych ubezpieczycieli” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czerwcowa analiza - podobnie jak wszystkie poprzednie - bierze pod lupę cztery kategorie ubezpieczeń. Ocenie ekspertów podlegają ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC , a także koszty oferowanych przez ubezpieczycieli pakietów: OC + NNW, OC + AC oraz OC + AC + NNW. W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Ostatni ranking po raz kolejny uwzględniał ubezpieczycieli, których dotyczyła odpowiednio duża liczba kalkulacji wykonanych przez użytkowników Ubea.pl (w ciągu wcześniejszych 30 dni). W badanym okresie przeciętna cena OC spadła o 3,5% (w ujęciu miesięcznym). Warto sprawdzić, czy ta zmiana przełożyła się na kształt zestawienia. W najnowszej informacji Ubea.pl dokonuje również podsumowania całego II kwartału.Ranking Ubea.pl podsumowujący drugi kwartał bieżącego roku został przygotowany podobnie jak poprzednie analizy z tego cyklu. Eksperci porównywarki znów uwzględnili dziewięciu ubezpieczycieli oraz cztery kategorie rankingowe (polisy OC i pakiety: OC + NNW, OC + AC, OC + AC + NNW). Warto nadmienić, że cztery wspomniane kategorie rankingowe nie zmieniły się od stycznia 2015 roku.O zwycięstwie w czerwcowym rankingu zadecydowała liczba punktów uzyskana w danej kategorii. Każdy zakład ubezpieczeń mógł uzyskać notę wynoszącą od 0,00 do 5,00 punktów.Informacje Ubea.pl jednoznacznie wskazują, które zakłady ubezpieczeń na przełomie wiosny oraz lata mocno konkurowały ceną polis komunikacyjnych. W czerwcu 2019 r. takimi liderami cenowymi były następujące firmy / marki ubezpieczeniowe:Z całą pewnością na uwagę zasługuje fakt, że marka You Can Drive zastąpiła Benefię na pierwszym miejscu w kategorii OC + NNW. Była to najważniejsza zmiana czerwca. Sprawiła ona, że najnowszy ranking jest szczególnie korzystny dla Ergo Hestii (właściciela marki You Can Drive).Uporządkowane wyniki rankingów Ubea.pl z kwietnia, maja oraz czerwca 2019 r. stanowią dobry punkt wyjściowy do podsumowania minionego kwartału pod względem polityki cenowej ubezpieczycieli. Takie podsumowanie polegające na dodaniu liczby punktów wskazuje, że pod względem ceny najlepiej wypadły następujące zakłady ubezpieczeń:W ramach porównania warto spojrzeć na wyniki z poprzedniego kwartału (I kw. 2019 r.). Prezentują się one następująco: