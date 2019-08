OC: oto "najtańsze" miasta wojewódzkie

W kwietniu br. porównywarka Ubea.pl dokonała podsumowania I kwartału, wskazując na średni poziom stawek OC oferowanych kierowcom w poszczególnych miastach wojewódzkich. Teraz prezentuje najświeższą analizę, która obejmuje swoim zasięgiem okres od kwietnia do czerwca.

Lublin „najtańszym” wśród miast wojewódzkich

„Mowa o osobach, które za pośrednictwem internetowego kalkulatora od początku kwietnia do końca czerwca br. porównywały koszt obowiązkowej ochrony. Poniższa tabela prezentuje skumulowane wyniki kalkulacji takich osób z podziałem na poszczególne miasta wojewódzkie oraz miesiące (kwiecień, maj i czerwiec 2019 r.)” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Białystok - składka o 12% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Bydgoszcz - składka o 16% wyższa od średniej z 18 analizowanych miast

Gdańsk - składka o 29% wyższa od średniej z 18 analizowanych miast

Gorzów Wlk. - składka o 3% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Katowice - składka o 8% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Kielce - składka o 13% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Kraków - składka o 5% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Lublin - składka o 15% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Łódź - składka o 10% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Olsztyn - składka o tej samej wysokości względem średniej z 18 analizowanych miast

Opole - składka o 6% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Poznań - składka o 8% wyższa od średniej z 18 analizowanych miast

Rzeszów - składka o 10% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Szczecin - składka o 3% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Toruń - składka o 3% niższa od średniej z 18 analizowanych miast

Warszawa - składka o 22% wyższa od średniej z 18 analizowanych miast

Wrocław - składka o 24% wyższa od średniej z 18 analizowanych miast

Zielona Góra - składka o 10% niższa od średniej z 18 analizowanych miast



„Jeżeli natomiast chodzi o porównanie kwartalne (I kw. 2019 r. / II kw. 2019 r.), to można stwierdzić, że średnia składka OC w „najtańszym” towarzystwie spadła o 11%. Taki wynik z pewnością stanowi dobrą wiadomość dla kierowców” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Informacje zebrane przez Ubea.pl wskazują, że w ujęciu kwartalnym średnia cena OC w miastach wojewódzkich dość istotnie się obniżyła. Tym, co nie uległo zmianie, są ciągle spore różnice pomiędzy oferowanymi składkami. Co ciekawe, w II kwartale br. najniższy koszt obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wcale nie dotyczył jednego z najmniejszych miast wojewódzkich Zanim przejdziemy do przedstawienia wyników analizy cen OC w miastach wojewódzkich, wyjaśnijmy, że najświeższe opracowanie Ubea.pl bazuje na tysiącach rzeczywistych kalkulacjach dokonywanych przez jej użytkowników/Najwygodniejsze do przeanalizowania wydają się łączne dane z II kw. 2019 r. Wskazują one, że wiosną średnia składka OC w „najtańszym” towarzystwie była bardzo zróżnicowana. W zależności od miasta taki minimalny koszt ochrony prezentował się następująco:Uwagę zwracają między innymi niskie składki OC z Lublina, Białegostoku, Łodzi, Rzeszowa, Zielonej Góry oraz Kielc.Na przeciwnym biegunie cenowym już tradycyjnie ulokowały się trzy miasta wojewódzkie: Warszawa, Wrocław i Gdańsk.Polisy OC z dużych miast kwartalnie potaniały o 11%W ujęciu kwotowym średnia składka OC z „najtańszego” towarzystwa (za II kw. 2019 r.) wynosiła od 489 zł do 746 zł. Warto zwrócić uwagę, że po wzroście w maju br. (z 558 zł do 586 zł) średni wynik dla wszystkich analizowanych miast nie zmienił się już w czerwcu.