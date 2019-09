Licznik elektromobilności: 6,7 tys. elektryków w Polsce

Elektromobilność ma być przyszłością motoryzacji, a głównym motorem jej rozwoju mają być m.in. obostrzenia związane z emisją spalin. Na razie jednak niskoemisyjne samochody nie cieszą się w naszym kraju największą popularnością, choć trzeba przyznać, że ich ilość sukcesywnie rośnie. Na przestrzeni pierwszych ośmiu miesięcy br. zarejestrowano nad Wisłą 2 416 elektryków oraz hybryd typu plug-in. Taki wynik oznacza roczny wzrost na poziomie 89% - informuje uruchomiony przez PSPA oraz PZPM "Licznik elektromobilności".

– Dzięki aktywności Solarisa i Volvo, Polska wyrosła na europejskiego lidera pod względem eksportu zelektryfikowanych autobusów. Z kolei na skutek ostatnio ogłoszonych lub rozstrzygniętych przetargów na dostawę pojazdów tego typu, m.in. 130 elektrobusów trafi do Warszawy, a 50 do Krakowa, znajdujemy się w czołówce również w zakresie wdrażania zero- i niskoemisyjnego transportu publicznego – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

- Ten wynik wpisuje się w ogólne rosnące zainteresowanie rynkiem jednośladów. Od początku roku w Polsce zarejestrowano łącznie 31 130 tylko nowych jednośladów - o 6 697 sztuk więcej niż w analogicznym czasie w 2018 i o 587 sztuk więcej niż w roku 2017. Do rosnącej liczby rejestracji motocykli i szczególnie motorowerów z napędem elektrycznym na pewno przyczynił się znacznie niższy koszt użytkowania oraz stosunkowo łatwy sposób naładowania takiego pojazdu. Popyt na elektryczne jednoślady jest też odpowiedzią na coraz mocniej propagowany w Polsce trend na elektromobilność – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Najświeższe dane pokazują, że u schyłku sierpnia br. w Polsce zarejestrowanych było 6 672 elektrycznych samochodów osobowych , w tym 4 178 stanowiły pojazdy w pełni elektryczne, a 2 494 - hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles). Stosunek rynkowego udziału BEV i PHEV w naszym kraju niezmiennie wynosi 63% do 37%. Od początku roku do 388 sztuk powiększyła się flota elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych, a liczba autobusów elektrycznych podskoczyła do 206 sztuk.Konsekwentnie rośnie liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, które na koniec sierpnia osiągnęły liczbę 5 731 szt.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Na koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 888 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 611 punktów). 30% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych organizacji. Dzięki niemu, każdy zainteresowany może się dowiedzieć, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Wszystkie dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.