Elektromobilność potrzebuje wsparcia. Jak to zrobić?

Szacunki ujęte w opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny raporcie "Jak wspierać elektromobilność?" wskazują, że do 2025 roku nasz kraj ma szanse dysponować trzecią co do wielkości flotą elektrycznych autobusów w Europie, ustępując pod tym względem tylko Francji i Wielkiej Brytanii. Ewolucja dotykać ma również transport indywidualny - już teraz 17 proc. samochodów we flocie mobilności współdzielonej stanowią pojazdy elektryczne.

- Zmiana na drogach zaczyna się od zmiany mentalnej. Globalny rynek współdzielenia samochodów w 2017 r. był wart ok. 1,3 mld EUR, a do 2024 r. ma wzrosnąć do ponad 9,2 mld EUR – mówi Łukasz Czernicki. Nowy sposób patrzenia na samochód, bardziej jako narzędzie niż cel sam w sobie, doprowadzi do tego, że już w 2025 r. na świecie liczba współdzielonych aut wyniesie 45 mln, a znaczną część z nich będą stanowiły pojazdy elektryczne – twierdzi Czernicki.

Według prognoz, odpowiadający jeszcze w 2015 r. za niemal 3/5 ceny pojazdu koszt baterii, 10 lat później, tj. w 2025, ma stanowić zaledwie 1/5 ceny pojazdu.

Transport publiczny napędza rozwój elektromobilności

Elektromobilność na świecie – jak rozwój branży wspierają inne kraje?