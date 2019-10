To już czas na wymianę opon

Jesień stała się faktem, a aura, która właśnie nadeszła nie budzi już żadnych wątpliwości, z jaką porą roku mamy właśnie do czynienia. W niektórych regionach naszego kraju noce są już wręcz zimne. I to właśnie teraz, kiedy rano temperatura nie przekracza 7ºC, a kolejki do warsztatów nie ciągną się jeszcze w nieskończoność, powinniśmy pomyśleć o wymianie opon. Oczekiwanie na pierwszy śnieg jest nieroztropnością. I to nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale i stan naszego portfela - niskie temperatury znacznie bowiem przyśpieszają zużycie letniego ogumienia.

– Powinniśmy umówić się na wymianę opon już wtedy, gdy rano temperatura regularnie spada poniżej 7ºC. Opony letnie w takiej temperaturze twardnieją – co powoduje przyśpieszenie zużycia bieżnika – i nie są już w stanie zapewnić kierowcy odpowiedniej przyczepności. Producenci opon stosują w homologowanych zimówkach i całorocznych – czyli oponach z symbolem płatka śniegu na tle gór – bardziej miękką mieszankę gumy w bieżniku, która nie twardnieje nawet przy najniższych temperaturach oraz specjalny bieżnik, który dzięki swojej budowie świetnie odprowadza wodę i wgryza się w śnieg. Nawet jeżeli pierwszy śnieg jeszcze nie spadł, już poniżej 7ºC zimowy zestaw opon dużo lepiej sprawdzi się na mokrej nawierzchni niż letni – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Każdego roku polskie drogi zapełniają się coraz większą liczbą pojazdów, które są znacznie szybsze i cięższe niż ich poprzednicy sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat. To wszystko sprawia, że margines bezpieczeństwa każdego kierowcy istotnie się kurczy. Potrzebna jest nam przede wszystkim lepsza przyczepność, której gwarancją jest dobre ogumienie. Producenci już od lat inwestują w badania, które pozwalają im na opracowanie takich opon zimowych , które powinny nam zagwarantować bezpieczeństwo nawet w najtrudniejszych i zmiennych warunkach pogodowych. Najnowsza generacja zimówek to nie tylko opony na kopny śnieg – poradzić powinny sobie świetnie na również na suchej czy mokrej nawierzchni i to nawet wówczas, gdy temperatura niespodziewanie podskoczy do 10-15ºC.Pamiętajmy, że jedynym oficjalnym symbolem opon zimowych i całorocznych, które przeszły testy według norm potwierdzających ich osiągi w warunkach zimowych – jest płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich. Spotykany jeszcze symbol M+S jest tylko określeniem opon z bieżnikiem na błoto i śnieg, nadawanym uznaniowo przez producentów opon – nie mają one natomiast zimowej, bardziej miękkiej mieszanki gumowej bieżnika.Niektórzy kierowcy wciąż uważają, że nie zmieniając opon oszczędzają. To tak nie działa – jeżdżąc na oponach letnich zimą zmniejsza się efektywność paliwowa samochodu i skraca okres ich bezpiecznego użytkowania. W najgorszym przypadku poruszanie się na oponach niedostosowanych do panujących na drodze warunków może doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. W przypadku kolizji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, obarczając kierowcę winą za rażące niedbalstwo i niedostosowanie opon do warunków na drodze.Według raportu Komisji Europejskiej, używanie opon zimowych zmniejsza ryzyko wypadku o 46% . Często można spotkać się z opinią, że nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w które wyposażone jest auto w pełni wystarczą, aby uniknąć wypadku i opony nie grają w bezpieczeństwie na drodze dużej roli. Nic bardziej mylnego – opony są jedyną częścią pojazdu, która ma kontakt z nawierzchnią podczas jazdy. W sezonie jesienno-zimowym odpowiednie bezpieczeństwo i przyczepność gwarantują tylko opony z homologacją zimową. Jadąc 29 km/h w warunkach śniegowych na zimówkach, droga hamowania może zostać zredukowana nawet o 50% w porównaniu z oponami letnimi. Dzięki zimówkom w osobówce, SUVie czy furgonetce masz lepszą przyczepność i szybciej zahamujesz na mokrej lub ośnieżonej drodze – a to może uratować życie i zdrowie!