Czy warto skusić się na wyprzedaż rocznika 2019?

Przełom roku to tradycyjnie czas wzmożonego zainteresowania klientów zakupem nowych samochodów. Szczyt zakupów zaczyna się już wczesną jesienią i może trwać nawet do końca pierwszego kwartału kolejnego roku. Popyt skutecznie wspiera wyprzedaż rocznika i specjalne promocje oferowane zarówno przez dealerów, jak i banki finansujące zakup nowych pojazdów. W tym roku kierowców dodatkowo motywuje zapowiadany przez producentów wzrost cen samochodów rocznika 2020, związany z nowymi normami emisji spalin.

Koniec 2019 roku będzie wyjątkowy, jeśli chodzi o sprzedaż nowych pojazdów . Spodziewamy się w tym czasie ponadprzeciętnego zainteresowania klientów egzemplarzami z bieżącego rocznika. Powodem jest zmiana norm emisji spalin . Od 1 stycznia 2020 r. samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą musiały spełniać limit średniej maksymalnej emisji na poziomie 95 g CO2/km. Przełoży się to na ceny samochodów Producenci szacują, że wzrost może wynieść nawet kilkadziesiąt procent.Jak pokazują dane Santander Consumer Banku, kwota, jaką klienci przeznaczają na zakup nowego pojazdu rośnie od kilku lat. Od 2014 do 2018 roku, średnia wartość kredytu samochodowego w banku, wzrosła o ponad 8 tys. zł i obecnie wynosi ponad 48 tys. zł. Jednocześnie wzrasta również średnia długość okresu kredytowania.Czwarty kwartał to tradycyjnie czas, kiedy rośnie ruch w salonach i zwiększa się liczba zapytań o finansowania oraz samych finansowań na nowe samochody – także w kanale zdalnym, czyli przez telefon lub internet. Dotyczy to zarówno kredytów, jak i leasingu. Dobrze wiedzą o tym dealerzy i banki, dlatego kupujący mogą dodatkowo liczyć w tym czasie na specjalne promocje (np. ekskluzywne walizki). Czy z zakupem trzeba się pospieszyć? To zależy, jaką marką klient jest zainteresowany. Przykładowo rok sprzedażowy marek japońskich trwa do końca marca kolejnego roku kalendarzowego – można więc poczekać z decyzją nieco dłużej niż w przypadku pozostałych marek. Niemniej wraz ze wzrostem cen na nowe roczniki na starcie roku 2020 trzeba będzie się liczyć ze wzmożonym zainteresowaniem klientów tym, co jeszcze pozostanie w ofercie z roku poprzedniego. Warto więc rozważyć zakup pojazdu jeszcze w 2019 roku.