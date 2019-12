Lit, kobalt i miedź. Od tego zależy elektromobilność w Polsce?

Wprawdzie auta elektryczne cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością, to jednak na tle innych państw UE wypadamy ciągle blado. 541 samochodów zarejestrowanych w III kwartale br. to wynik, który daje nam dopiero odległe 16. miejsce.

- Auta elektryczne stanowią w tej chwili zaledwie 4 promile (0,4%) wszystkich rejestracji nowych aut nad Wisłą. Upowszechnienie elektromobilności nie jest możliwe przez: wysoki koszt baterii oraz obawę kierowców przed zbyt krótkim zasięgiem i wyładowaniem się jej w połowie drogi. Dopiero gdy te dwie bariery znikną, będziemy świadkami elektrorewolucji na polskich szosach. W lipcu w całym kraju mieliśmy zaledwie 785 ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z unijną dyrektywą, w najbliższych latach ta liczba ma kilkukrotnie wzrosnąć – czeka nas boom zarówno na publiczne, jak i prywatne punkty ładowania. Kluczową rolę odegra tutaj dostępność surowców, takich jak: lit, kobalt i miedź, od której zależeć będzie końcowa cena baterii, ładowarek i kabli czyli znaczna część kosztu pojazdu i infrastruktury – komentuje Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fox - Fotolia.com.jpg Samochód elektryczny W III kwartale 2019 roku w Polsce zarejestrowano 541 samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 83% r/r.

Elektromobilność w Polsce stoi hybrydą

Auta elektryczne z 0,44% udziałem w rynku

Miedź rozpędzi elektromobilność?

Co więcej, z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że pod względem poziomu rejestracji elektryków straciliśmy właśnie drugą pozycję w Europie Centralnej. Wyprzedzają nas Węgry i Rumunia.Nasz kraj utracił także pozycję wicelidera w Europie Centralnej, gdzie Węgrzy oraz Rumunii zarejestrowali najwięcej elektryków - wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA. Walka o elektromobilność to niewątpliwie złożony proces, który - jak podkreśla Europejski Instytut Miedzi - potrzebuje zakrojonych na szeroką skalę zmian. I nie chodzi tu tylko o branżę motoryzacyjną, ale i o sektor energetyczny. Eksperci wskazują, że o tym, jak szybko upowszechniać będą się auta elektryczne, zadecyduje również dostępność surowców.Jak już wspomniano we wstępie, III kwartał br. zaowocował rejestracją 541 elektryków, z czego 245 stanowiły auta w pełni elektryczne, a resztę - hybrydy plug in. Oba te segmenty zanotowały dość pokaźną dynamikę wzrostu, odpowiednio 86% i 80%. Popularność, jaką cieszą się w naszym kraju klasyczne hybrydy, daje nam 6. pozycję w UE, co pozwala nam zostawić w tyle m.in. Holandię i Belgię.Jeżeli chodzi natomiast o auta elektryczne, to pod względem ilości rejestracji w tym segmencie prym wiodą Niemcy (26 858 sztuk), przed Wielką Brytanią (21 001 szt.) i Norwegią (17 571 szt.). W tym okresie ponad 10 tysięcy sztuk znalazło nabywców także w Holandii i Francji. W regionie CEE prym wiodą Węgry (797 szt.), przed Rumunią (543 szt.) i Polską (541 szt.) Biorąc pod uwagę sprzedaż aut elektrycznych od stycznia do końca września br., liderem pozostają Niemcy (74 542 sztuk).Od początku roku do końca września w naszym kraju zarejestrowano 1 815 samochodów elektrycznych (zasilanych akumulatorem i hybrydy plug-in), co oznacza wzrost o 85% r/r. Niestety, ich łączny udział w rejestracji wszystkich nowych samochodów osobowych w Polsce wynosi zaledwie 0,44%. Dla porównania, w Unii Europejskiej ten wskaźnik znajduje się na poziomie 2,84%, czyli jest ponad sześciokrotnie wyższy.Miedź jest trwałym i bardzo wydajnym przewodnikiem prądu. Bez miedzianych podzespołów nie byłoby możliwe również inteligentne zarządzanie silnikiem i przeniesieniem napędu. Dlatego do produkcji 1 auta elektrycznego potrzeba średnio 60 kg. Połowa z tego użyta jest właśnie w układzie akumulatorowym. Należy pamiętać, że na czerwonym metalu oparta jest również nowoczesna infrastruktura zasilania – ładowarki, kable i przyłącza, które umożliwiają szybkie i efektywne ładowanie aut elektrycznych.