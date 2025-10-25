Na co zwrócić uwagę przy zakupie SUV-a? Praktyczny poradnik
SUV-y to obecnie najchętniej poszukiwane auta w Polsce. Także na rynku wtórnym. Potwierdzają to dane z raportów Autoplac.pl badających zainteresowanie konkretnymi nadwoziami. Przykładowo, analizując III kwartał 2025 r., SUV-y z wynikiem 22,05% wyszukiwań wyprzedziły kombi (18,42%) oraz sedany (11,67%).
Moda na SUV-y trwa od lat, a oferta producentów stale się poszerza — od kompaktowych modeli miejskich po luksusowe wersje premium. Co istotne, trafiają one w gusta praktycznie wszystkich grup kierowców.
Popularność tego typu nadwozia w Polsce wynika z kilku czynników. Po pierwsze, wyższa pozycja za kierownicą daje kierowcom poczucie lepszej kontroli i bezpieczeństwa na drodze, co jest szczególnie ważne na zatłoczonych trasach i w ruchu miejskim.
Po drugie, SUV-y oferują przestronniejsze wnętrza niż tradycyjne kompakty, co doceniają rodziny z dziećmi. Istotny był też aspekt prestiżu — przez lata auta terenowe i SUV-y kojarzyły się z klasą premium, a dziś dostępne są w niemal każdym segmencie cenowym, od ekonomicznych modeli typu Dacia Duster po luksusowe propozycje marek premium, jak Mercedes G klasa.
Nie bez znaczenia jest także stan polskich dróg, zwłaszcza lokalnych czy wiejskich. Wyższy prześwit SUV-ów pozwala swobodniej poruszać się po nierównościach, krawężnikach czy drogach gruntowych, gdzie niższe auta mogą mieć problem. Wreszcie, SUV-y zyskały popularność również dzięki trendom globalnym – producenci inwestują w rozwój tego nadwozia i często promują je jako podstawę swojej oferty, co naturalnie wpływa na wybory kierowców.
To nadwozie to dziś synonim uniwersalności — sprawdza się w mieście, w trasie, a okazjonalnie również na drogach gruntowych. Właśnie dlatego tak łatwo przyciąga kolejnych nabywców.
Napęd vs. teren
Wybierając SUV-a, wielu kierowców zakłada, że każdy z nich ma napęd na cztery koła. Tymczasem spora część modeli oferowana jest wyłącznie w wersji przednionapędowej. To ważna kwestia, która powinna być brana pod uwagę przy wyborze przyszłego auta.
SUV-y nie są samochodami terenowymi. Mogą poradzić sobie na leśnej drodze, ale na bardziej skomplikowanym obszarze będzie już łatwiej o kłopoty. Choć SUV potrafi wyglądać na auto do wszystkiego, to realne możliwości będą zależne od konkretnego modelu. Kupując taki samochód, warto realistycznie ocenić swoje potrzeby, zamiast kierować się tylko wyobrażeniami — podpowiada ekspert Autoplac.pl.
Wielu producentów oferuje w swoich modelach zarówno napęd na dwa koła, jak i na cztery. To często pomijany aspekt, a ma duże znaczenie. SUV z napędem na przednią oś nie zapewni takich możliwości trakcyjnych jak 4x4, choć dla większości użytkowników poruszających się głównie po mieście i drogach asfaltowych napęd 2WD w zupełności wystarczy.
Z kolei, kierowcy mieszkający w rejonach górskich czy często podróżujący po drogach gruntowych powinni rozważyć wersję z napędem na wszystkie koła, nawet kosztem wyższego spalania.
Spalanie i koszty
SUV-y zużywają średnio więcej paliwa niż tradycyjne auta osobowe. Różnice nie zawsze są duże, czasem to 0,5-1,5 litra na 100 km, ale w długiej perspektywie, przy rosnących cenach paliw, mogą przełożyć się na realne obciążenie portfela.
Do tego dochodzą wyższe koszty serwisu, części zamiennych czy ubezpieczenia, które nierzadko jest droższe niż w przypadku kompaktów czy klasycznych sedanów. Dlatego, tak ważne jest spojrzenie szerzej, nie tylko na cenę zakupu, ale na całkowity koszt posiadania samochodu (TCO — total cost of ownership).
Tańszy SUV w zakupie może się okazać drogi w użytkowaniu. Wartość rezydualna, przewidywane koszty serwisu, ceny części czy nawet ubezpieczenie mogą sprawić, że w dłuższym okresie bardziej opłacalny okaże się droższy model premium, który wolniej traci na wartości. To element, który wielu kupujących pomija, koncentrując się wyłącznie na cenie zakupu.
Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że różnica między SUV-em budżetowym a premium może w praktyce zniwelować się po kilku latach użytkowania. Przykładowo, modele premium mają wyższą cenę wyjściową, ale wolniej tracą na wartości, co oznacza, że po 5 latach i 100 tys. km można je sprzedać za lepszą cenę niż tańsze odpowiedniki. Dlatego, zamiast brać pod uwagę wyłącznie kwotę zakupu, warto kalkulować koszty całego cyklu życia auta — od spalania, przez serwis, aż po odsprzedaż. To szczególnie ważne właśnie w segmencie SUV-ów, gdzie rozbieżności w kosztach utrzymania potrafią być zaskakująco duże — tłumaczy ekspert Autoplac.pl.
Praktyczność i komfort
SUV-y kuszą nowoczesnym wyglądem, poczuciem bezpieczeństwa i wyższą pozycją za kierownicą, która daje lepszą widoczność w ruchu miejskim i na trasie. To właśnie ten element wielu kierowców uznaje za największą zaletę tego typu nadwozia. Jednak w codziennym użytkowaniu SUV-y nie zawsze okazują się tak uniwersalne, jak mogłoby się wydawać.
Bagażniki w mniejszych, miejskich modelach potrafią być zaskakująco niewielkie — czasami oferują mniej przestrzeni niż w klasycznym hatchbacku czy kombi. Z kolei, większe modele mogą pochwalić się przestrzenią niemal na poziomie aut rodzinnych, co sprawia, że świetnie sprawdzają się podczas dłuższych podróży czy wakacyjnych wyjazdów.
Różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami SUV-ów są naprawdę duże, dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić realną pojemność bagażnika i praktyczność rozwiązań takich jak składane fotele czy podwójna podłoga.
Należy też pamiętać, że wysoko zawieszone nadwozie nie dla każdego będzie wygodne. Wsiadanie do SUV-a może być problematyczne zarówno dla osób niskiego wzrostu, jak i starszych pasażerów. To szczegół, który w codziennym użytkowaniu ma ogromne znaczenie, a bywa pomijany podczas wyboru auta.
Jest w czym wybierać
SUV-y dostępne są dziś praktycznie we wszystkich możliwych wariantach napędowych — od klasycznych silników benzynowych i wysokoprężnych, przez hybrydy, aż po wersje w pełni elektryczne. Każdy rodzaj ma swoje zalety i ograniczenia, a właściwy wybór zależy w dużej mierze od stylu jazdy oraz oczekiwań kierowcy.
Silniki benzynowe nadal cieszą się dużą popularnością, głównie ze względu na niższy koszt zakupu auta i dobrą kulturę pracy. Diesle z kolei są chętnie wybierane przez osoby, które często pokonują długie dystanse — oferują wyższą elastyczność w trasie i oszczędność paliwa na autostradach, choć już często pojawia się problem ograniczeń wjazdu do centrów miast w Europie Zachodniej.
Coraz więcej kupujących rozważa hybrydy, które są kompromisem pomiędzy spalaniem a ekologią. W mieście pozwalają one znacznie obniżyć zużycie paliwa, korzystając z napędu elektrycznego przy niskich prędkościach, co sprawia, że są atrakcyjnym wyborem dla osób poruszających się głównie po aglomeracjach. Dla tych, którzy oczekują jeszcze większej oszczędności, dobrym rozwiązaniem mogą być hybrydy plug-in, umożliwiające jazdę wyłącznie na prądzie przez kilkadziesiąt kilometrów, pod warunkiem regularnego ładowania.
Jak wynika z ostatniego raportu Autoplac.pl, hybrydy stają się ważnym segmentem rynku wtórnego w Polsce. Toyota i Lexus razem odpowiadają za niemal 60% ogłoszeń sprzedaży samochodów dwusilnikowych, co potwierdza ogromne zaufanie do tej technologii. Elektryki dopiero zaczynają się przebijać — choć Tesla dominuje w rejestracjach nowych EV w Polsce, to na rynku aut używanych zajmuje dalsze miejsca, ustępując m.in. Nissanowi czy Audi.
SUV-y wciąż pozostają liderami polskiego rynku wtórnego i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Ich popularność wynika z uniwersalności — sprawdzają się zarówno w mieście, jak i na trasie, a przy tym oferują komfort i poczucie bezpieczeństwa, którego wielu kierowcom brakuje w tradycyjnych autach osobowych.
Jednak decyzja o zakupie SUV-a powinna być dobrze przemyślana. Napęd, spalanie, całkowity koszt utrzymania, wielkość bagażnika, a nawet wygoda wsiadania czy ergonomia codziennej jazdy to czynniki, które realnie wpływają na satysfakcję z użytkowania. Dobrze dopasowany SUV może być inwestycją na lata — nie tylko efektownym, ale przede wszystkim praktycznym towarzyszem codziennych podróży.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
