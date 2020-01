Cena OC nieco w górę. Czy to zapowiedź podwyżek?

W minionym roku przeciętna cena OC nie zdołała przebić się przez pułap 700 złotych. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez podwyżek – przeciwnie, w III kwartale stawki po raz pierwszy od 1 roku i 3 miesięcy wspięły się w górę, a w kolejnych miesiącach wzrost ten doczekał się kontynuacji. Tak jednak, czy inaczej, minione 12 miesięcy okazało się dość łaskawe dla kieszeni kierowców – czytamy w opracowanym przez Rankomat.pl raporcie "RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych".

Cena OC 2016-2019, czyli wzrost i spadki

Średnia cena OC w IV kwartale?

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Kto płacił najwięcej?

- Przez ostatnie dwa lata średnie składki OC utrzymywały się na porównywalnym poziomie. Choć w III i IV kwartale 2019 r. OC nieznacznie podrożało, to biorąc pod uwagę cały analizowany okres, można przyjąć, że w najbliższej przyszłości ceny obowiązkowego ubezpieczenia nie będą gwałtownie rosnąć – mówi Tomasz Masajło, Prezes Zarządu Rankomat.

Wprawdzie w drugiej połowie minionego roku cena OC wspięła się w górę, to powodów do narzekań polscy kierowcy nie mieli zbyt wiele – stawki i tak były niższe aniżeli w 2018 roku. A jak kształtowały się ceny w ostatnich latach? Zdecydowanie najgorzej było w 2016 roku, kiedy przeciętna cena OC była aż o 45% wyższa niż rok wcześniej. W 2017 roku wzrost wyniósł kolejne 24%, ale kolejny rok przyniósł już zniżkę o 5%. W 2019 roku ceny spadły o kolejne 7%, w efekcie czego przeciętne OC kosztowało 689 złotych.Średnia cena OC w IV kwartale 2019 rok wyniosła 698 zł. Była przez to większa o 12 zł w stosunku do poprzedniego okresu. Biorąc jednak pod uwagę rok 2018, widać zniżkę o 4%. Z danych Rankomat wynika także, że od połowy roku 2019 średnia cena polisy wzrosła o 18 zł.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (779 zł), mazowieckiego (768 zł) i dolnośląskiego (756 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (556 zł), opolskiego (582 zł) i świętokrzyskiego (593 zł). Cena OC była niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki w poszczególnych regionach wyniosły od -5,4% (woj. mazowieckie) do -9,8% (woj. lubelskie). Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+13,1%), mazowieckim (+11,5%) i dolnośląskim (+9,7%) – wynika z danych rankomat.pl.Najdroższym miastem wojewódzkim był Wrocław. Tutaj cena OC sięgała średnio 939 zł. Na drugim biegunie znalazł się Rzeszów, gdzie płacono 614 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 1965 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 57-latkowie. Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (614 zł), najdroższe BMW (896 zł). Panny i kawalerowie płacili 957 zł, natomiast małżeństwa 601 zł.