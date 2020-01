Europejski Zielony Ład: limity emisji CO2 zbyt wyśrubowane?

Europejski Zielony Ład (Green Deal) stawia przedstawicielom wielu branż niezwykle trudne wyzwania. Zmierzyć z nimi będzie się musiał również sektor automotive. Przyszłością motoryzacji mają być zeroemisyjne, wyposażone w najbardziej nowoczesne systemy bezpieczeństwa samochody, pojazdy autonomiczne, wszystkie produkowane i utylizowane w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Jak w tej nowej rzeczywistości odnajdą się firmy motoryzacyjne?

Potrzeba wielkich nakładów

Kliknij, aby powiekszyć fot. ponsulak - Fotolia.com Limity emisji CO2 zbyt wyśrubowane? Uzgodnione niedawno w Unii Europejskiej limity CO² dla samochodów są najbardziej ambitne na świecie.

W Green Deal znalazł się zapis, że w 2021 roku, a więc dwa lata wcześniej niż dotychczas planowano, Komisja Europejska dokona przeglądu standardów dotyczących emisji dwutlenku węgla przez pojazdy. Oczywiście może to być dobrą okazją do podsumowania postępów i zbadania, czy przemysł i społeczeństwo są na dobrej drodze, jednak Komisja powinna wystrzegać się ewentualnej debaty na temat zwiększenia już i tak bardzo surowych limitów i to wkrótce po ich ustaleniu. Należy skoncentrować się na umożliwieniu transformacji i realizacji właśnie wyznaczonych celów, nie zaś windować zamierzenia do nierealistycznego poziomu. Elektromobilność, która ma odegrać ważną rolę w dekarbonizacji nadal nie spełnia pokładanych oczekiwań. Aby sprostać europejskim wymogom, trzeba będzie jak najszybciej włączyć efekt skali, by zmniejszyć koszty produkcji, zbudować niezbędną infrastrukturę ładowania, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, itd.- mówi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Członek Zarządu CLEPA.

Delikatna równowaga zagrożona

Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej, do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. W osiągnięciu tego celu ma pomóc Europejski Zielony Ład, czyli pakiet środków, które mają umożliwić obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie jak największych korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. W dokumencie określony został wstępny plan działań, które obejmują m.in. ograniczenie emisji CO2, inwestycje w badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego Jak podkreśla SDCM, olbrzymi udział w postępie technicznym i wdrażaniu coraz bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych rozwiązań mają niezależni producenci części. Wiele rozwiązań stosowanych w samochodach, a kojarzonych z rozwojem samochodowych marek, to wynalazki opracowane przez niezależnych producentów części. Dość powiedzieć, że firmy te inwestują do 10% własnego przychodu w badania i rozwój.Uzgodnione niedawno w Unii Europejskiej limity CO² dla samochodów są najbardziej ambitne na świecie, a ich pomysłodawcy spodziewają się, że przyniosą ogromny postęp na drodze do mobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. To jednak, co dla polityków, ekologów oraz opinii publicznej, coraz bardziej zaniepokojonej stanem klimatu, jest wspaniałą ideą, dla motoryzacji oznacza tytaniczną pracę do wykonania. Do tego wszystkiego okazuje się, że już niedługo polityka klimatyczna Komisji Europejskiej będzie jeszcze bardziej ambitna i nastąpi zapowiedziana rewizja rozporządzenia w sprawie limitów emisji CO2 Jak wyjaśnia Alfred Franke, w motoryzacji istnieje dodatkowy potencjał dekarbonizacji, który można wykorzystać bez zaostrzania celów w obecnym rozporządzeniu w sprawie emisji CO2. Producenci części i komponentów konsekwentnie opowiadają się za ułatwieniem wdrażania najbardziej wydajnych rozwiązań poprzez elastyczne zasady dotyczące ekoinnowacji oraz wspieranie badań i rozwoju poprzez ukierunkowane finansowanie.Zaostrzanie w krótkim czasie i tak już wyśrubowanych limitów emisji CO2, uznawanych przez wiele środowisk za niemożliwe do spełnienia, może mieć poważne konsekwencje. Polityka klimatyczna musi bowiem być ściśle powiązana ze spójną strategią przemysłową, aby zapewnić stabilność trzech filarów trójkąta zrównoważonego rozwoju - polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej. Oczywiście nie ma wątpliwości, że walka o klimat jest celem słusznym, jednak z drugiej strony nie można dopuścić do tego, by owa równowaga została zachwiana.