Ile kosztuje ubezpieczenie auta elektrycznego?

O tym, że elektromobilność to przyszłość motoryzacji, przekonani są zarówno eksperci od motoryzacji, jak i spora rzesza polskich kierowców. Samochody elektryczne kuszą przede wszystkim niższymi kosztami eksploatacji i mniejszą awaryjnością. Zasadniczą barierą rozwoju tego segmentu są przede wszystkim ceny. Jednak po wprowadzeniu dopłat na zakup elektryków ich liczba ma szansę gwałtownie wzrosnąć. A ile będzie kosztować ubezpieczenie samochodu elektrycznego? Sprawdzamy.

Z tego tekstu dowiesz się:

Na jakim etapie znajduje się rozwój elektromobilności w Polsce?

Kiedy ruszają dopłaty do samochodów elektrycznych?

Ile kosztuje ubezpieczenie aut elektrycznych?



Samochody elektryczne ruszą wraz z dotacjami?

Rozporządzenie Ministra Energii weszło w życie pod koniec listopada 2019 roku, jednak termin pierwszego naboru wniosków nie został jeszcze ogłoszony. Powinno to nastąpić do końca pierwszego kwartału 2020 roku. W formie dopłaty będzie można uzyskać zwrot 30% ceny zakupu elektryka, jednak nie więcej niż 37,5 tys. zł. Cena samochodu nie może przekraczać 125 tys. zł.



Co jednak szczególnie istotne z punktu widzenia kosztów posiadania ekologicznego pojazdu, rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że polisa OC nie wystarczy. Właściciel będzie zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży – mówi Wojciech Fronckiewicz, Prezes Zarządu KioskPolis Holding S.A.

Ostatnie doniesienia napływające z uruchomionego przez PSPA oraz PZPM Licznika Elektromobilności wskazały, że od stycznia do listopada 2019 roku rejestracji w naszym kraju doczekało się 3591 elektryków i hybryd, w efekcie czego liczba poruszających się po polskich drogach osobowych samochodów elektrycznych osiągnęła poziom 8 225 sztuk. I wprawdzie droga do założonego w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce 1 miliona aut elektrycznych jest jeszcze daleka, to wyraźnie widać, że coś się w tej kwestii zmienia.Być może motorem napędowym sprzedaży samochodów elektrycznych staną się dopłaty przewidziane w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Stosowne przepisy w tej sprawie już obowiązują. Teraz właściwie czekamy już tylko na rozpoczęcie naboru wniosków.Jak obliczyć wysokość składki ubezpieczeniowej skoro nowy nabytek nie posiada pojemności silnika? Jednym z decydujących czynników jest jego moc, która w przypadku aut sprzedawanych w Polsce waha się między 60 a 90 KM. Równie istotne są parametry brane pod uwagę dla pojazdów spalinowych – tj. wiek kierowcy, miejsce zamieszkania, staż w prowadzeniu samochodu oraz aktualnie posiadane zniżki za bezszkodową jazdę. Towarzystwa ubezpieczeniowe dopiero wprowadzają elektryki do swoich baz. Trzeba więc liczyć się z tym, że nie wszędzie będzie możliwy zakup polisy, nawet w zakresie obowiązkowej ochrony OC.W poniższym zestawieniu prezentujemy, ile kosztuje ubezpieczenie OC i AC dla najbardziej popularnych aut elektrycznych w Polsce . Najtańszą obowiązkową ochronę kupimy dla Jaguara I-Pace z 2019 roku, najdroższą – dla BMW i30. Najkorzystniejsza oferta pakietu OC+AC+NNW+Assistance jest dostępna dla modelu Smart EQ forfour, najwięcej zapłacimy za pełne ubezpieczenie Audi e-Tron.