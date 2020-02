6 mitów nt. samochodów elektrycznych. Ile w nich prawdy?

Elektromobilność to temat, któremu poświęca się ostatnio bardzo wiele uwagi. I wprawdzie do osiągnięcia celów założonych przez rządzących w Planie Rozwoju Elektromobilności, droga jest jeszcze daleka, to faktem pozostaje, że samochody elektryczne to coraz częstszy widok na polskich drogach. Tym bardziej warto rozprawić się z mitami, które już zdążyły narosnąć wokół niskoemisyjnych aut. Podjęły się tego Nowe Motywacje.

Fakty i mity o elektromobilności – wyjaśniamy



1. Samochody elektryczne mają mały zasięg

Kliknij, aby powiekszyć fot. Arcansél - Fotolia.com Samochód elektryczny Jednym z mitów na temat aut elektrycznych jest to, że są bardzo drogie i jest mało dostępnych modeli.

2. Ładowanie baterii trwa bardzo długo

3. Samochody elektryczne są bardzo drogie i jest mało dostępnych modeli

4. Aktualnie jest zbyt mało możliwość ładowania baterii

gniazdka w domu – opcja ta nie jest zalecana przez producentów ze względu na brak dostosowania niektórych instalacji do długiego ładowania przy dużym obciążeniu;

domowej ładowarki naściennej (wallbox) – ładowarki naścienne o mocy od 2,3 do 11 kW (rzadziej 22 kW) są najlepszą opcją, jeśli chodzi o ładowanie w domu;

stacji publicznej (często darmowe) – aktualnie powszechnie stosuje się stacje ładowania o mocy od 11 do 22 kW. Posiadają one złącza typu 2, z prądem zmiennym (AC). Aby przekształcić prąd zmienny (AC) z głównego zasilania na prąd stały (DC) potrzebny do zasilenia akumulatorów, samochody elektryczne są wyposażone w odpowiednie ładowarki;

super szybkie ładowarki na prąd stały – ładowanie przy użyciu DC (prądu stałego) to najszybsza opcja ładowania pojazdu z napędem elektrycznym (BEV). Tego typu rozwiązania pozwalają na pełne naładowanie baterii nawet w ciągu godziny.

5. Auta elektryczne są pozornie 0-emisyjne, a zużyte akumulatory zatruwają środowisko

6. Samochody elektryczne są niebezpieczne zarówno dla użytkowników jak i dla pieszych



Co o elektromobilności wie doradca handlowy lub serwisowy?

Opracowany przez Nowe Motywacje raport „Elektromobilność w Polsce 2019”, którego przygotowaniu patronowały Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA oraz Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, wskazuje, że znajomość zagadnień związanych z elektromobilnością jest dość zróżnicowana.



Okazuje się na przykład, że tylko 4 na 10 doradców sprzedaży jest w stanie wymienić atuty zakup samochodu elektrycznego, a niespełna 39% zna szczegóły dotyczące dopłat dla nabywców elektryków. Nieco ponad 31% sprzedawców może podzielić się wiedzą na temat regionalnej infrastruktury niezbędnej do ładowania baterii, a ponad 46% zna przywileje, jakie przysługują obecnie posiadaczom i użytkownikom elektryków.



Doradcy serwisowi również nie są obecnie najbardziej rzetelnym źródłem wiedzy dotyczącym elektromobilności. Niespełna 28% może powiedzieć wiele na temat technicznych aspektów użytkowania i awaryjności samochodów elektrycznych. 63% doradców posiada informacje dotyczące ekonomicznych aspektów serwisowania pojazdów napędzanych energią. Dla ponad 57% temat gwarancji, dotyczącej baterii w autach elektrycznych, nadal jest tajemnicą, a zagadnienia związane z ich żywotnością są nieznane ponad 61% doradców. Niemal 54% może podzielić się natomiast wiedzą dotyczącą zasad prawidłowej eksploatacji elektryków. Niespełna 41% posiada informacje na temat ładowania baterii, a ponad 57% na temat sposobów, w jakie można to robić. Ponad 42% może udzielić informacji na temat zużycia energii przez elektryki w różnych porach roku, a 48% wytłumaczy również co należy zrobić w przypadku awarii lub rozładowania.



Ponad 57% nie wiedziałoby natomiast jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa w przypadku użytkowania pojazdów elektrycznych. 48% nie posiada również wiedzy na temat sieci punktów naprawy elektryków danej marki.