Indeks prędkości opon. Ważny czy nie?

Doświadczenie pokazuje, że indeks prędkości opon to coś, na co kupujący ogumienie zwracają stosunkowo niewielką uwagę. Takiemu podejściu nie należy przyklaskiwać - uważa Autotesto i wskazuje przyczyny, dla których wartości tego parametru nie należy bagatelizować.

Z tego tekstu dowiesz się:

Czy można zamontować opony z wyższym lub niższym indeksem prędkości?



Uwaga! Na każdej osi pojazdu należy obowiązkowo stosować ogumienie z tym samym indeksem prędkości.

Opony w używanym aucie

- Stan ogumienia może dostarczyć nam dodatkowych informacji o faktycznym stanie samochodu - tłumaczy Sebastian Dudek z Ogólnopolskiej Sieci Ekspertów Samochodowych Autotesto. - Wielu handlarzy stosuje praktyki, których celem jest wprowadzenie kupującego w błąd, np. często zdarza się, że wszystkie zamontowane w aucie opony pochodzą od różnych producentów lub – co gorsza – zostały zdemontowane z innych samochodów i zamontowane w naszym i mają 10, lub więcej lat. Praktycznie niejeżdżone opony w starym, średnio zadbanym samochodzie także powinny zwiększyć czujność - podsumowuje ekspert z Autotesto.

Jak wyjaśnia komunikat opublikowany przez Autotesto,to parametr określający maksymalną prędkość pojazdu wyposażonego w dany model opon (przy zachowaniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, określonego indeksem nośności).Indeks prędkości jest każdorazowo umieszczony na boku opony, tuż obok informacji o jej rozmiarze. Oznacza go wybrana litera, odpowiadająca określonej prędkości.Przykładowo w oznaczeniu 225/50 R15 98 H, pierwsze parametry informują nas o rozmiarze opony, a wartość 98 H – o jej nośności i maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla tego modelu.Indeks prędkości jest ustalany dla każdej nowej wersji ogumienia podczas testów laboratoryjnych, które analizują graniczną wytrzymałość ogumienia przy większych prędkościach.Indeks prędkości opon jest oznaczany za pomocą liter, przypisanych do poszczególnych typów pojazdów. Każdy producent samochodu określając ten parametr, bierze pod uwagę między innymi takie czynniki, jak moc i masa auta. Dla pojazdów osobowych najpopularniejsze indeksy prędkości to T, H, V, W oraz Y. Są to odgórnie ustalone wartości, które możemy odczytać w stosownej tabeli.Indeks prędkości H wskazuje, że możemy poruszać się z prędkością 210km/h, T – 190km/h, V – 240km/h, W – 270km/h, natomiast Y – 300km/h. Informacje o indeksach przypisanych do naszego modelu samochodu znajdziemy w instrukcji producenta pojazdu, a także na tabliczce znamionowej i naklejkach umieszczanych w newralgicznych punktach auta.W niektórych sytuacjach dobrym wyborem będzie zamontowanie opon z nieco wyższym indeksem prędkości niż wartość wskazana przez producenta. Takie rozwiązanie poprawia panowanie nad samochodem w trakcie jazdy pod wiatr oraz podczas pokonywania zakrętów. Zapewnia precyzyjne reakcje na ruchy kierownicy i pozwala na bardziej agresywny styl prowadzenia. Jednocześnie opony z wyższym indeksem są sztywniejsze, negatywnie oddziałując na komfort jazdy oraz generując zwiększone spalanie paliwa.Należy pamiętać, że w przypadku opon letnich zabronione jest stosowanie modeli z niższym indeksem prędkości, niż określony przez producenta pojazdu. Jeśli czeka nas zakup ogumienia zimowego, dopuszczalne są pewne odstępstwa od normy – z zastrzeżeniem, że obniżony indeks prędkości nie powinien być mniejszy niż 160km/h. Choć takie opony będą tańsze, wydłużają one drogę hamowania oraz wykazują przyspieszone ścieranie bieżnika, zmniejszając bezpieczeństwo podróżowania. W momencie, gdy zdecydujemy się na takie rozwiązanie, naszym obowiązkiem jest umieszczenie stosownej informacji o tym fakcie w miejscu widocznym dla kierowcy.Dlaczego sprawdzenie stanu opon w przypadku zakupu auta używanego jest ważne nie tylko wtedy, kiedy nasz zakup ma przybyć do nas na kołach?