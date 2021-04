Od 1 maja 2021 nowe etykiety na oponach samochodowych. Co się zmienia?

Istotne informacje dla kierowców. Już od 1 maja br. wchodzą w życie nowe, europejskie przepisy dotyczące znakowania opon. Zakładają one m.in., że oprócz standardowych etykiet na oponach, pojawi się ikona zawierająca informacje dotyczące przyczepności na oblodzonej drodze i / lub w trudnych warunkach śniegowych. W efekcie tego konsumenci będą mieli do czynienia z czterema, różnymi opcjami etykiet. Co jeszcze się zmieni? Odpowiedzi na to pytania dostarcza Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy rozporządzenie dotyczyć będzie wszystkich rodzajów opon?

Jakie kategorie opon są objęte przepisami o nowych etykietach?

Gdzie będzie można znaleźć nowe etykiety w sklepach internetowych?

Etykiety na oponach samochodowych zapewniają jasną i wspólną klasyfikację osiągów opon pod względem oporów toczenia, hamowania na mokrej nawierzchni i hałasu zewnętrznego. Pomogą konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji przy zakupie opon, ponieważ będzie można łatwo je ocenić na podstawie 3 parametrów. Są to tylko wybrane parametry po jednym z zakresu efektywności energetycznej, drogi hamowania i komfortu.



Świadomy kierowca kupując opony powinien sprawdzić też testy opon w takim samym lub bardzo zbliżonym rozmiarze jak poszukiwane, gdzie porówna również m.in.: drogę hamowania na suchej drodze i na śniegu (w przypadku opon zimowych lub całorocznych), przyczepność na zakrętach czy odporność na aquaplaning. Warto przed zakupem porozmawiać z serwisantem w profesjonalnym serwisie oponiarskim – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

1. Od kiedy wchodzą nowe przepisy?

2. Czy po wejściu w życie już tylko nowe etykiety będą na oponach?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kalendarium obowiązywania nowych przepisów Jeśli opony zostaną wyprodukowane bądź wprowadzone na rynek przed 1 maja 2021, muszą mieć etykietą wg. poprzedniego wzoru Kliknij, aby przejść do galerii (3)

3. Jaki jest cel tych zmian?

4. Jakie są zmiany w porównaniu do poprzednich etykiet?

5. Co dokładnie oznaczają nowe symbole o przyczepności na śniegu i/lub lodzie?

6. Czy opony samochodowe oznaczone symbolem przyczepności na lodzie są najlepsze na warunki zimowe jaki panują w Polsce?

7. Jakie kategorie opon są objęte przepisami o nowych etykietach?

8. Na jakich materiałach muszą być umieszczane etykiety?

9. Gdzie będzie można znaleźć nowe etykiety w sklepach stacjonarnych i salonach samochodowych?

10. Gdzie będzie można znaleźć nowe etykiety w sklepach internetowych?

11. Gdzie będzie można uzyskać dostęp do etykiety każdej opony na rynku UE?

12. Czy dostawca opon musi przekazywać drukowane karty informacyjne produktu do dystrybutora?

13. Czy za każdym razem etykieta musi być w wersji naklejki lub wydruku?

14. Czy karta informacyjna produktu zawsze musi być w formie drukowanej?

15. Czy etykiety są wiarygodnym źródłem informacji?

16. Jakie są procedury testowania opon i nadawania poszczególnych klas na etykiecie?

17. Czy na etykietach na opony są umieszczone jedyne parametry istotne dla kierowców?

Gwarancja

Dobry serwis oponiarski

Rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 po raz pierwszy wprowadziło obowiązek wprowadzania do obrotu w UE opon do samochodów osobowych i dostawczych wraz z naklejką z etykietą. Regulacje w tym zakresie zostały jednak poddane przeglądowi i zostaną zastąpione rozporządzeniem (UE) 2020/740. Nowe przepisy rozpoczną swoje obowiązywanie już 1 maja 2021 r.Oto odpowiedzi na 17 najczęściej pojawiających się pytań odnośnie nowych etykiet na oponach samochodowych.Od 1 maja 2021 r. opony wprowadzone na rynek albo wyprodukowane po tej dacie muszą mieć nowe etykiety na opony ustanowione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/740.Nie, jeśli opony zostaną wyprodukowane bądź wprowadzone na rynek przed 1 maja 2021. Wtedy muszą mieć etykietą wg. poprzedniego wzoru jaki obowiązuje do 30.04.2021. Poniższa tabela pokazuje kalendarium obowiązywania nowych przepisów.Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez dostarczanie użytkownikom końcowym obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat opon, co pozwoli im na wybór opon o wyższej efektywności paliwowej, większym bezpieczeństwie na drodze i niższej emisji hałasu.Dzięki nowym symbolom przyczepności na śniegu i oblodzonej nawierzchni użytkownik końcowy może łatwiej znaleźć i kupić opony samochodowe, które zostały zaprojektowane specjalnie dla obszarów o trudnych warunkach zimowych, takich jak kraje Europy Środkowej i Wschodniej, kraje skandynawskie lub obszary górskie.Odnowiona etykieta to także mniejszy wpływ na środowisko. Ma na celu pomoc użytkownikowi końcowemu w wyborze bardziej paliwooszczędnych opon, a w konsekwencji zmniejszyć emisję CO2 przez pojazd do środowiska. Informacja odnośnie poziomu hałasu pomoże w redukcji zanieczyszczenia hałasem związanym ruchem drogowym.Nowa etykieta zawiera te same trzy klasyfikacje, co poprzednio, dotyczące efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i poziomu hałasu. Jednak ikony klas w przyczepności na mokrej nawierzchni i efektywności paliwowej zostały przeprojektowane tak, aby upodobnić je do etykiet urządzeń gospodarstwa domowego. Puste klasy zostały usunięte, a skala oznaczona jest literami od A do E. Ponadto, klasę hałasu zależną od poziomu decybeli podano w nowy sposób, przy użyciu liter od A do C.Na nowej etykiecie wprowadzono dodatkowe piktogramy informujące o zwiększonej przyczepności opon na śniegu i/lub na lodzie (uwaga: piktogram dotyczący przyczepności na lodzie dotyczy tylko opon do samochodów osobowych).Dodano kod QR, który można zeskanować, aby uzyskać łatwy dostęp do europejskiej bazy danych o produktach (EPREL), gdzie dostępny jest karta informacyjna produktu, którą można pobrać oraz etykieta opony. Zakres stosowania etykiety oznaczenia opon zostanie rozszerzony i obejmie również opony do samochodów ciężarowych i autobusów, w przypadku których do tej pory wymagane było jedynie przedstawianie klas etykiet w materiałach marketingowych i technicznych materiałach promocyjnych.Pokazują one dopuszczalność użycia opony w określonych warunkach zimowych. Na etykietach, w zależności od modeli opon może wystąpić sytuacja braku tych oznaczeń, wystąpienia samego oznaczenia przyczepności na śniegu, wystąpienia samego oznaczenia przyczepności na lodzie oraz wystąpienia obu tych oznaczeń.Nie, występujący sam symbol przyczepności na lodzie oznacza oponę przeznaczoną na rynki skandynawski i fiński, o mieszance gumowej jeszcze bardziej miękkiej niż typowych opon zimowych, dostosowanej do bardzo niskich temperatur i długiego zalegania lodu oraz śniegu na drogach. Takie opony na suchych czy mokrych drogach w temperaturach około 0 st. C i powyżej (co często zdarza się w czasie zim w Europie Środkowej) będą prezentowały mniejszą przyczepność i znacznie wydłużoną drogę hamowania, podwyższony hałas oraz zużycie paliwa.Opony do samochodów osobowych, z napędem 4x4, SUV-ów, van-ów, lekkich ciężarówek, ciężarówek i autobusów.W papierowych ofertach sprzedaży na odległość, we wszelkich reklamach wizualnych dotyczących konkretnego typu opony, we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego typu opony. W materiałach na temat kilku typów opon etykiety mogą nie być umieszczane.Naklejone na każdej z opon bądź przekazywane w formie drukowanej, jeśli dotyczy partii (więcej niż jednej liczby) identycznych opon. W sytuacji, gdy opony samochodowe oferowane do sprzedaży nie są̨ widoczne dla użytkownika końcowego w momencie sprzedaży, dystrybutorzy zapewniają̨ dostarczenie egzemplarza etykiety opony przed sprzedażą̨.W przypadku salonów samochodowych, przed sprzedażą, klientowi dostarczana jest etykieta odnośnie opon sprzedawanych wraz z pojazdem lub montowanych w sprzedawanym pojeździe oraz dostęp do karty informacyjnej produktu.Grafika etykiety opony musi być umieszczona w pobliżu podanej ceny za oponę oraz musi być dostęp do karty informacyjnej produktu. Etykietę można udostępniać́ dla konkretnego typu opony za pomocą̨ wyświetlania rozwijanego.W bazie EPREL (europejska baza danych o produktach). Będzie można sprawdzić prawdziwość danej etykiety wchodząc poprzez jej kod QR albo wchodząc na stronę internetową producenta, gdzie będą umieszczone linki do bazy EPREL przy danych oponach. Dane w bazie EPREL, które muszą być zgodne z etykietą wprowadzającą.Nie, wystarczy, że dokona wpisu do bazy EPREL, z której można wydrukować karty.Etykieta może być w formie wydruku, naklejki lub w formacie elektronicznym, ale nie w formie wydruku/pokazania na ekranie.Nie, w przypadku dostępu przez klienta końcowego do bazy EPREL czy kodu QR karta informacyjna produktu może być w formie elektronicznej. Jeśli takiego dostępu nie ma to karta powinna być dostępna fizycznie.Tak, parametry na etykietach są weryfikowane względem rzeczywistych osiągów przez organy nadzoru rynku, Komisję Europejską oraz w testach weryfikacyjnych producentów opon.Klasy efektywności paliwowej, przyczepności na mokrym, hałasu zewnętrznego oraz przyczepności na śniegu są nadawane wg norm badawczych określonych w Regulaminie 117 EKG ONZ (Europejskiej Komisji Gospodarczej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych). Przyczepność na lodzie, na razie tylko dla opon typu C1 (do samochodów osobowych, 4x4 i SUV) będzie nadawana w oparciu o normę ISO 19447.Nie, są to tylko wybrane parametry po jednym z zakresu efektywności energetycznej, drogi hamowania i komfortu. Świadomy kierowca kupując opony samochodowe powinien sprawdzić testy opon w takim samym lub bardzo zbliżonym rozmiarze, gdzie porówna również: drogę hamowania na suchej drodze i na śniegu (w przypadku opon zimowych lub całorocznych), przyczepność na zakrętach czy odporność na aquaplaning. Warto przed zakupem porozmawiać z serwisantem w profesjonalnym serwisie oponiarskim.Warto pamiętać, że najlepsi producenci opon udzielają gwarancji na nowe opony osobowe od daty ich zakupu, a nie produkcji. Numer DOT służy producentom opon jedynie do identyfikacji partii produkcyjnej. Data produkcji jest częścią tego kodu, który zawiera także oznaczenie fabryki, rozmiaru i modelu danej opony. Wprowadzenie kodu wymógł Departament Transportu w USA (stąd skrót DOT – ang. Department of Transportation) po to, by istniało oficjalne międzynarodowe oznaczenie umożliwiające identyfikację opony – nadawanie dacie produkcji jakiegokolwiek innego znaczenia czy ważności jest po prostu pomyłką.Oprócz kupna najlepszych dla nas opon warto wybrać też profesjonalny serwis, który nam ich nie zniszczy przy montażu. Nie jest to wcale takie oczywiste, bo jako kierowcy nie jesteśmy w stanie odróżnić fachowców od partaczy. Kto z Was umie zdjąć i założyć oponę na felgę i zna 40 podstawowych kroków poprawnej wymiany opon Dlatego właśnie Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego wspólnie z niezależną firmą certyfikacyjną TÜV SÜD wprowadził system oceny i wyróżnienia profesjonalnych serwisów w oparciu o niezależny audyt wyposażenia i kwalifikacji personelu technicznego. Warto wybierać warsztaty z Certyfikatem Oponiarskim Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, które przeszły audyt i zostały dokładnie sprawdzone.