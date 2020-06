Pojemność silnika: w fabrykach maleje, a w polskich garażach?

Koncerny samochodowe już od jakiegoś czasu stawiają na tzw. downsizing pojemności silnika. Czy polscy kierowcy podążają za tym trendem i wybierają mniejsze jednostki napędowe? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali analitycy porównywarki Ubea.pl. Oto, co udało się im ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką pojemność silnika wybierają polscy kierowcy?

Gdzie najpopularniejsza jest większa pojemność silnika?

Jaka zależność występuje pomiędzy pojemnością silnika a ceną ubezpieczenia OC?



do 1399 cm3

1400 cm3 - 1999 cm3

2000 cm3 i więcej.

Ten prosty i jednocześnie użyteczny podział uwzględnia auta o małej, średniej oraz dużej pojemności silników” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

do 1399 cm3 - wzrost o 2 160 944 (z 6 645 870 do 8 806 814)

1400 cm3 - 1999 cm3 - wzrost o 8 505 278 (z 4 130 048 do 12 635 326)

2000 cm3 i więcej - wzrost o 1 518 967 (z 467 909 do 1 986 876)

Mała pojemność silnika nie jest już najpopularniejsza



„Po piętnastu latach proporcje prawie się odwróciły. Udział samochodów osobowych z najmniejszymi silnikami spadł do 38%. W przypadku aut z jednostką napędową o średniej pojemności odnotowano natomiast wzrost do 54%” - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



pow. rybnicki - 49% zarejestrowanych samochodów osobowych

Świętochłowice - 48%

Sopot - 48%

Piekary Śląskie - 48%

pow. wodzisławski - 48%



„Można zauważyć, że tam gdzie gęstość zaludnienia jest większa, nasi rodacy chętniej użytkują pojazdy z mniejszymi silnikami” - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział samochodów o pojemności skokowej do 1399 cm3 Tam, gdzie gęstość zaludnienia jest większa, Polacy chętniej wybierają pojazdy z mniejszą pojemnością silnika. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przemyśl - 16% zarejestrowanych samochodów osobowych

pow. tatrzański - 15%

Biała Podlaska - 14%

pow. jarosławski - 13%

pow. piaseczyński - 13%

Pojemność silnika a cena ubezpieczenia OC

poniżej 600 cm3: 682 zł (średnia z najniższych ofert ubezpieczycieli)

601 cm3 - 1000 cm3: 609 zł

1001 cm3 - 1400 cm3: 725 zł

1401 cm3 - 1800 cm3: 811 zł

1801 cm3 - 2200 cm3: 807 zł

2201 cm3 - 2600 cm3: 1 001 zł

2601 cm3 - 3000 cm3: 1 042 zł

3001 cm3 - 3400 cm3: 1 211 zł

3401 cm3 - 3800 cm3: 1 302 zł

3801 cm3 - 4200 cm3: 1 079 zł

4201 cm3 - 4600 cm3: 706 zł

4601 cm3 - 5000 cm3: 1 604 zł

ponad 5000 cm3: 1 206 zł

Ubea.pl przyjrzała się, jak na przestrzeni 15 lat (2003 - 2018) zmieniały się preferencje polskich kierowców w zakresie wybieranych pojemności silnika . Dane nie uwzględniają wprawdzie 2019 roku, ale nie stanowi to nazbyt dużego problemu, ponieważ zmiany pojemności nie następują szybko. Analitycy sprawdzili również, w którym regionie naszego kraju dominują auta z małymi jednostkami napędowymi, a gdzie widać dominację większych silników. Podstawą analizy są dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.GUS dzieli pojemności samochodów na trzy kategorie:Według danych GUS w latach 2003 - 2018 liczba aut o danej pojemności silnika zmieniła się następująco:Na uwagę zasługuje między innymi ponad czterokrotny wzrost liczby samochodów z co najmniej 2-litrową pojemnością silnika.Najważniejszym trendem w ostatnich 15 latach był jednak spadek znaczenia aut z najmniejszymi silnikami oraz rosnąca popularność samochodów ze średnim silnikiem. Pod koniec 2003 r. samochody osobowe należące do pierwszej grupy stanowiły 59% zarejestrowanych aut, a samochody o średniej pojemności silnika - 37%.Jakie są przyczyny tego zjawiska? Wpływ na pewno miał import samochodów osobowych z Europy Zachodniej, a także poprawa zużycia paliwa w użytkowanych autach. Należy wspomnieć też o upowszechnieniu się instalacji gazowych LPG.Na podstawie danych GUS-u można również sprawdzić, jaki jest udział silników o dużej i małej pojemności w poszczególnych polskich powiatach oraz miastach na prawach powiatu.Dane pochodzące z końca 2018 r. wskazują na duże różnice między poszczególnymi regionami.Największy udział aut z małymi silnikami odnotowano w następujących powiatach i miastach:Jak widać na poniższej mapie, auta z małymi jednostkami napędowymi cieszą się większą popularnością w centralnej części Polski oraz na Górnym Śląsku.Gdzie największą popularnością cieszą się auta z dużą pojemnością silnika? Pod koniec 2018 r. największy udział takich samochodów odnotowano w następujących miastach i powiatach:Na mapie widać wyraźnie, że auta z dużym silnikiem są najchętniej kupowane przez kierowców z obszarów położonych blisko zachodniej oraz wschodniej granicy.Kierowcy kupujący auto z dużym silnikiem muszą pamiętać, że wysoka pojemność oznacza większe koszty ubezpieczenia OC.Dane Ubea.pl wskazują, że na wiosnę 2020 r. przeciętna składka OC dla aut z poszczególną pojemnością silnika wynosiła:Powyższe dane pokazują, że zależność między pojemnością silnika a kosztem OC jest nadal bardzo wyraźna. Kupując auto, warto więc zastanowić się, czy duży silnik jest nam na pewno potrzebny. Szczególnie powinny to przemyśleć młodzi i niedoświadczeni kierowcy, którzy i tak zapłacą nieco więcej za OC ze względu na krótką historię ubezpieczeniową.