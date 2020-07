Stare i nowe auta. Gdzie najłatwiej spotkać je w Polsce?

Gdzie w Polsce najłatwiej spotkać najstarsze samochody? Auta w jakim wieku są w naszym kraju najpopularniejsze? Gdzie jest najwięcej nowych samochodów? O tym w materiale przygotowanym przez ekspertów porównywarki Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura zarejestrowanych samochodów osobowych pod względem wieku - 2018 rok W 2018 r. zdecydowanie najliczniejszą grupę aut stanowiły te w wieku od 16 do 20 lat. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Stare samochody to prawdziwe utrapienie na polskich drogach. Są groźne dla środowiska i dla naszego bezpieczeństwa.Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów porównywarki Ubea.pl wynika, że są regiony w Polsce, gdzie takich samochodów jest sporo.Eksperci Ubea.pl sprawdzili, w których częściach Polski można spotkać najwięcej samochodów w wieku od 16 do 25 lat. Bazując na danych GUS z 2018 roku są to:Najmniej starych samochodów znajdziemy natomiast w następujących lokalizacjach:Jak nietrudno zauważyć na poniższej mapie, duże miasta oraz ich najbliższe okolice cechowały się zazwyczaj niskim udziałem starszych samochodów w 2018 r. Najwięcej takich aut było zarejestrowanych między innymi blisko wschodniej granicy kraju.Na początek warto spojrzeć na ogólnopolskie dane dotyczące roku produkcji samochodów osobowych. Najnowsze statystyki podawane przez GUS, pochodzą z 2018 roku.Z danych tych wynika, że w 2018 r. najliczniejszą grupą aut były te w wieku od 16 do 20 lat (ok. 4,88 mln).Warto także zauważyć, że do grupy aut w wieku ponad 25 lat zaliczono prawdopodobnie wiele pojazdów, które już nie jeżdżą po polskich szosach.Powyższa tabela pokazuje, że w 2018 r. było zarejestrowanych całkiem sporo nowych aut o wieku nieprzekraczającym 1 roku. Stanowiły one 3,7% wszystkich samochodów osobowych. Taki relatywnie wysoki wynik (względem np. odsetka odrobinę starszych aut) był prawdopodobnie rezultatem poprawy sytuacji gospodarczej po 2014 roku.A jak przedstawiał się udział aut w wieku do 5 lat na terenie wszystkich polskich powiatów oraz miast pełniących funkcję powiatu?Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 r. wskazują, że największym udziałem nowych aut charakteryzowały się następujące lokalizację:Najmniej nowych aut było natomiast w następujących miejscach:Poniższa mapa potwierdza, że duże miasta oraz ich najbliższe okolice są skupiskami względnie nowych pojazdów. Taka sytuacja jest oczywiście związana częściowo z dużą liczbą aut firmowych zarejestrowanych np. na terenie Warszawy i Krakowa. Niemniej jednak, nie można lekceważyć wyników dotyczących prywatnych samochodów osobowych.